«Двойка» за отказ рассказать о семье. Как школы нарушают закон о персональных данных

Родители не всегда могут полностью оценить риски использования интернет-площадок их детьми, что может обернуться насилием над ребенком в цифровой среде или даже привести воров в дом, — об этой и других проблемах избыточного сбора личных данных в интервью «Газете.Ru» рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По ее словам, в России нужно защитить несовершеннолетних и законодательно утвердить минимальный объем информации, который интернет-сервисы могут у них запрашивать. Если же данные собираются незаконно, родители вправе обратиться в суд и взыскать компенсацию с ответчика.

— Какие проблемы вы сегодня наблюдаете во взаимодействии детей с интернетом?

— Сегодня даже у самых юных пользователей есть страницы в социальных сетях, в которых формально нельзя регистрироваться детям младше 13-14 лет. Однако они обходят незамысловатую проверку возраста, прибавляя себе несколько лет. А некоторые родители в погоне за «лайками» сами создают аккаунты для своих детей в соцсетях. При этом они далеко не всегда тщательно проверяют публикуемый контент.

Такое стремление детей и их родителей к публичности может привести к насилию в цифровой среде, а именно – к кибербуллингу и троллингу, то есть издевательству в интернете.

Неосторожное поведение в соцсетях и общение с незнакомцами может привести к негативным последствиям. Злоумышленники используют информацию, размещенную в сети ребенком, для мошенничества или совершения квартирной кражи.

Справка Центр правовой помощи в цифровой среде относится к ФГУП «Главный радиочастотный центр» (предприятие, подведомственное Роскомнадзору, которое занимается научно-исследовательскими и экспериментальными работами в сфере связи, ИТ и инфобезопасности).

— Как вы думаете, почему так происходит?

— Взрослые, законные представители детей, не всегда могут полностью оценить риски использования тех или иных интернет-ресурсов. Проблема усугубляется тем, что операторы запрашивают избыточную информацию о несовершеннолетних пользователях, которая не является обязательной для предоставления доступа к онлайн-сервисам. Нам необходимо говорить о правовой и цифровой грамотности населения, в том числе рассказывать младшему поколению о важности их личных данных.

— Можете привести пример избыточного сбора персональных данных, от которого лучше отказаться, чтобы избежать проблем?

— Избыточным сбор персональных данных становится тогда, когда объем получаемых данных не соответствует целям их обработки. Например, если ребенок скачивает приложение для изучения иностранного языка, то такое приложение может запрашивать доступ к микрофону для того, чтобы «слышать» произношение и при необходимости исправлять ошибки. Но, если к использованию микрофона, камеры и геолокации запрашивает доступ приложение для чтения книг, то это повод насторожиться.

— Какие функции должны появиться в приложениях и на сайтах, чтобы сбор и обработка ими личных данных стали прозрачнее?

— Если ребенок пользуется мобильным приложением, его родители должны заранее понимать, к каким функциям телефона это приложение запрашивает доступ. Взрослые должны быть вправе отказаться от обработки информации о действиях ребенка в приложении.

Отдельная проблема – это обработка личных сведений о детях в маркетинговых и рекламных целях. Один из примеров – сбор файлов cookies на сайтах, где ребенок может бесплатно смотреть мультфильмы. Не все понимают, что персональные данные могут содержаться не только в паспорте, но и в «цифровых следах», которые мы оставляем в интернете, в том числе в файлах cookies. У родителя, который принимает решение о даче согласия на обработку данных ребенка, должна быть возможность отказаться от сбора таких файлов и «слежки» за своим ребенком.

— Кажется, школы аккумулируют личные данные детей не меньше, чем соцсети. Есть ли у них проблемы в контексте обработки личной информации?

— Школы и детские сады зачастую допускают нарушения в сборе персональных данных детей, а воспитатели и учителя не всегда понимают их важность.

Например, в Центр однажды обратился отец ребенка, которому в школе дали задание рассказать все о своей семье: сообщить информацию о социальном положении и месте работы родителей и нарисовать «семейное древо». За отказ выполнить эту домашнюю работу ребенок получил «двойку», которую исправили только после жалобы директору школы.

Кроме того, в родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе – размещаются списки учащихся, которые имеют право на льготное питание в столовой.

— Нужно ли регламентировать сбор и обработку персональных данных детей в детских садах и школах? Как?

— Полагаю, что в отношении образовательных учреждений следует установить единые требования: обработка каких персональных данных детей допускается в зависимости от той или иной цели. Сделать это поможет закрытый перечень личных данных.

Например, должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации.

Но эти меры будут носить точечный характер, поскольку они способны решить проблему избыточности персональных данных только при их обработке детскими садами и школами. В этой связи следует задуматься о более комплексных мерах, обеспечивающих противодействие нарушениям, совершаемых операторами персональных данных.

— Что сейчас делается для того, чтобы ограничить сбор детских данных? Есть ли конкретные предложения для дополнительного регулирования?

— В законе определены требования к обработке персональных данных и обязанности операторов, но для решения проблемы избыточности запрашиваемой информации о детях необходим системный подход.

Законодатель отдал на усмотрение оператора определение достаточности персональных данных исходя из целей их обработки, которые носят субъективный и оценочный характер. Это позволяет им запрашивать как можно больше сведений «на всякий случай». Как показывает практика, именно с этим связана избыточность получаемой оператором информации, которая приводит к утечкам, а также к использованию личных данных в противоправных целях.

При законодательном введении принципа минимальной необходимости и установлении ответственности операторов за нарушение этого принципа можно надеяться на более эффективную правовую защиту персональных данных. В свою очередь, контролировать соблюдение принципа минимальной необходимости и отслеживать, как реализуется право граждан отказаться от обработки персональных данных онлайн-сервисами, должен Роскомнадзор.

— Что делать гражданину, который заподозрил ту или иную организацию в избыточном сборе личных данных своего ребенка?

— В первую очередь следует потребовать от тех, кто осуществляет такой сбор, прекратить обработку персональных данных ребенка, а также уничтожить всю полученную информацию. Если оператор персональных данных не исполнит это требование добровольно, то на его действия можно пожаловаться в территориальное управление Роскомнадзора.

Кроме того, родители вправе обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать не только обязать нарушителя прекратить обработку персональных данных ребенка, но и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.