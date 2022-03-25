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Технологии

«Все иностранные партнеры продолжают сотрудничать с нашим институтом»

Директор ИСП РАН – о неизменности досанкционной стратегии и «тонких местах» в российских технологиях

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Директор ИСП РАН, академик Арутюн Аветисян

Директор ИСП РАН, академик Арутюн Аветисян

Николай Малахин
Партнеры Института системного программирования РАН компании Samsung, Huawei, Bentley Systems подтвердили свои планы по долгосрочному сотрудничеству, рассказал в интервью «Газете.Ru» директор ИСП РАН, академик Арутюн Аветисян. Также он поделился своим мнением о том, какие отечественные процессоры стоит поддерживать, что именно будет сложно импортозаместить из программного обеспечения и для чего нужен Центр доверенного искусственного интеллекта, организованный на базе ИСП РАН.

— Изменилась ли жизнь Института системного программирования РАН с введением санкций?

— Недавно молодые ребята пришли ко мне в кабинет и говорят: давайте в следующем сборнике технологий сверху обязательно напишем, что наша стратегия неизменна. С введением санкций они оценили, что все, что мы делали, — правильно. Так что пока нет необходимости что-то кардинально менять. Это вдохновляет.

— А контракты у ИСП «слетели»?

— Если говорить о финансовой составляющей, пока

все партнеры ИСП РАН, это и российские компании − «Лаборатория Касперского», ГК Astra Linux, «Код безопасности», и зарубежные − Samsung, Huawei, Bentley Systems, — продолжают работать с институтом.

Бюджеты этого и следующего года у нас полностью сверстаны, есть твердые соглашения и имеется некоторый запас прочности. Более того, в феврале-марте мы подписали несколько новых соглашений по нашим работам. В том числе продолжается полноценное сотрудничество с иностранными партнерами.

— Каждый день мы видим, что еще несколько технологических компаний ушли из России. Что, с вашей точки зрения, хорошо для России в этом процессе, а что плохо?

— Разрыв любых отношений — это плохо. Но если говорить о нашем личном опыте, то мы видим следующую тенденцию. Вот был у нас очень хороший заказчик — канадская компания Klocwork, которая была куплена американской компанией Rogue wave. После событий 2014 года они постепенно заморозили, а в 2018 году окончательно прервали с нами отношения. Плохо это? Плохо. Но коллектив, который делал эти работы, был полностью сохранен в институте, что дало нам возможность начать новое научно-исследовательское направление. Эти сотрудники сейчас ведут работы по применению методов искусственного интеллекта в программной инженерии.

— Что это такое?

— Это, скажем так, наука о том, как с помощью инженерного подхода писать сложные программы, чтобы они были эффективными и надежными. Использование искусственного интеллекта в этой области – новое направление, мало кто им занимается у нас в стране. Например, как автоматизировать и оптимизировать тестирование пользовательских интерфейсов с применением искусственного интеллекта – иными словами, как заменить программными средствами тестировщика-человека. Промышленных решений этой задачи почти что нет. Мы же предложили подход, как это сделать.

Или есть другое направление – применение искусственного интеллекта в инструментах для разработчиков. Например, создание специализированных инструментов для анализа кода и поиска специфических ошибок в ПО. Вот этими вопросами и занимаются в нашем институте освободившиеся суперквалифицированные люди.

Мы эту команду расширяем, и нам не хватает ресурсов, у нас кадровый голод внутри. Но, если бы мы не могли их вовлечь в новые интересные проекты, то специалисты бы уехали или растворились в других компаниях.

Разрыв отношений – кризисная ситуация, но любой кризис – это не только большие риски, но и большие возможности.

— С вашей точки зрения, каковы самые «тонкие места» в наших российских технологиях? Что нам необходимо импортозаместить прямо сейчас?

— Во-первых, я хочу подчеркнуть, что задачи тотально все импортозаместить нет. Никакая страна в мире на сегодняшнем этапе развития технологий это сделать не сможет. Стоит задача обеспечить России технологическую независимость. Если же говорить о «тонких местах», то, безусловно, это заводы по производству микроэлектроники, микросхем. Еще одно критически «тонкое место» − САПРы.

— Что это и для чего они нужны?

— Это сложные системы автоматизированного проектирования, которые позволяют создавать любые электронные системы, например, процессоры. Сейчас даже при проектировании отечественного процессора «Эльбрус» используются иностранные САПРы.

Если же говорить о программном обеспечении, то на уровне системного ПО все более или менее открыто, а вот на уровне прикладного существует очень много специализированных закрытых решений – это тоже «тонкие места».

Один из примеров – BIM-технологии (Building Information Modeling). Это технологии моделирования процессов и продуктов в архитектуре, строительстве, инженерии инфраструктуры и управлении сооружениями. То есть когда все вокруг разрабатывается сначала в цифровом виде, чтобы можно было понять, как оно поведет себя в тех или иных пространственно-временных условиях.

— Это необходимо?

— Без таких систем невозможно долгосрочное конкурентоспособное развитие целых отраслей экономики. Например, строительства. А то может получиться, что построили театр, а рояль занести не могут, потому что нет таких проходов. Или бетоном что-то залили, а выяснилось, что забыли сделать короба для проводки, и потом нужно это все менять. Сейчас в области BIM-технологий уже используется и дополненная реальность, и беспилотники, которые контролируют строительство объекта. Это такой большой мир. Но в принципе у нас в стране есть некоторые наработки, и, если такую задачу поставить, за несколько лет можно будет обеспечить технологическую независимость, а еще через несколько лет — конкурировать на мировом уровне.

— Ну, с кибербезопасностью у нас же все хорошо в стране?

— Сейчас законодателем мод в области кибербезопасности является США. И Европа, и Китай используют американские технологии для обеспечения жизненного цикла безопасной разработки программ – от проектирования до эксплуатации.

И у нас в стране многие компании также используют американские технологии. Хотя на самом деле в России есть очень хорошие разработки.

Например, наш инструмент статического анализа внедрен в Samsung, и тут мы вполне конкурентоспособны на мировом уровне.

— Из того, что вы перечислили, самым трудо- и финансовоемким представляется налаживание производства микроэлектроники?

— Да. И здесь, как я считаю, не стоит гнаться за миниатюризацией.

Пусть это будет не три, не семь и не 28 нанометров, а 90. Я уверен, что сейчас надо быстро вкладываться в создание полного стека технологий от проектирования до производства в промышленных масштабах.

Необходимо в кратчайшие сроки создать такие технологии (например, для 90 нм), потому что это закроет большую часть наших потребностей, а остальное мы все равно через любые санкции сможем привозить.

— А какие процессоры вы считаете наиболее перспективными? «Эльбрусы»? Байкалы»? RISC-V?

— Думаю, нужно вкладываться во все три разработки.

— RISC-V – это открытая и свободная система команд и процессорная архитектура. Ее создают всем миром. Не рискуем ли мы вложиться, а потом быть отключенными от нее в результате?

— Непонятно, как именно нам могут перекрыть доступ. Раз это открытое решение, — значит, доступ закроют для всех. Впрочем, в «центральном штабе» могут перестать принимать от нас улучшения и изменения в код… Это, конечно, может стать проблемой.

RISC-V, кроме всего прочего, с моей точки зрения, − это еще и широкий образовательный контур. Открытость архитектуры позволяет реализовывать исследовательские и образовательные проекты. Можно менять архитектуру процессора, получать обратные связи, вовлекать десятки дизайн-центров в его создание... Тут все по аналогии с открытым ПО. Много ученых, студентов, специалистов участвуют в создании процессора, проводят исследования и таким образом его улучшают. Без этого долгосрочное развитие невозможно.

— Почему это нельзя сделать в рамках развития «Эльбруса» или «Байкала»?

— Потому что у них закрытая архитектура. Но даже если они ее и откроют, нужно привлечь туда людей, чтобы они начали использовать эту платформу. А у RISC-V достаточно большая экосистема: на базе их архитектуры производятся серийные процессоры, микроконтроллеры, в том числе нейроускорители.

— В настоящее время развиваются разные отечественные операционные системы. Какие вам кажутся наиболее перспективными?

— Они все разного класса. Если говорить про операционные системы реального времени, их делает несколько организаций − это НИИСИ РАН, ОКБ Сухого, РКС, «ГосНИИАС» и др. В большинстве этих работ участвует наш институт, в некоторых просто за основу взят наш JetOS (операционная система для бортового оборудования гражданской авиации, разработанная в ИСП РАН — прим. ред.). С этим сегментом более-менее все очевидно, и нужно дальше развиваться.

А что касается операционных систем общего назначения, то альтернативы Linux сейчас по сути уже нет, борьба идет просто между разными версиями.

Но и там у нас много компаний, которые активно вовлечены в эту конкуренцию. Известно решение Astra Linux, другое – от «Базальта», и много чего еще. Третий отдельный сегмент — это все, что связано с мобильными ОС. Самая известная наша система − это «Аврора», которая используется в телефонах и планшетах. Отдельно можно сказать о KasperskyOS, которая может быть как полноценной операционной системой, так и подложкой под другую с целью обеспечения дополнительного безопасности. Даже то, что я сейчас перечислил, показывает, что

у нас как минимум очень серьезные компетенции в этой области. И я уверен, мы можем полностью закрыть потребности и демпфировать все риски, связанные с текущей ситуацией.

— На базе вашего института создан Технологический центр исследования безопасности ядра Linux. Для чего он нужен?

— Главная задача Центра – повышение уровня безопасности российских Linux-систем. Исторически мы много работали с Linux Foundation [консорциум развития ОС Linux] по вопросам выявления уязвимостей, так что в этой области у нас обширный опыт. И у нас есть полный спектр собственных технологий безопасной разработки.

Если же говорить конкретнее, то

Центр нужен для того, чтобы предоставить нашей промышленности и всем потребителям безопасную версию ядра. Мы сами уже используем эту версию в рамках создания облачной платформы.

Кроме того, очень важно, что вокруг Центра создается сообщество отечественных компаний. В их числе – «Лаборатория Касперского», «Код безопасности», ГК Astra Linux, «ИВК», РФЯЦ-ВНИИЭФ и многие другие. Это сообщество должно обеспечить максимальный уровень доверия к ядру. Совместно мы планируем разрабатывать патчи по устранению уязвимостей в ядре Linux, наполнять базу данных угроз ФСТЭК России. То есть, работать в модели треугольника: регулятор (государство), плюс мы как некоммерческая исследовательская организация, плюс бизнес, который дает обратные связи для конкурентоспособного развития.

— ИСП РАН входит в состав НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Этот Центр мирового уровня был создан в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». В каких именно проектах вы принимаете участие?

— Системный анализ данных в медицине требует не только современных подходов в области IT-инфраструктуры и ПО, но и тесного взаимодействия с медицинскими экспертами. В рамках создания НЦМУ мы работаем в консорциуме с Сеченовским университетом и другими организациями; делаем платформу агрегации больших медицинских данных на базе нашей облачной платформы Asperitas. Кроме того,

мы разрабатываем прикладные решения в рамках работы междисциплинарных команд, которые занимаются анализом сигналов, текста и изображений, в частности классификацией сигнала ЭКГ и извлечением информации из онкологических заключений.

Создана web-лаборатория по анализу ЭКГ. Цифровая медицина – перспективное направление, и я уверен, что в дальнейшем проектов будет еще больше.

— Ваш проект Центра доверенного ИИ был признан одним из шести лучших по итогам конкурса заявок, которые рассмотрел экспертный совет Аналитического центра при правительстве России. Чем планируете заниматься?

— Наша главная цель – создать методики и соответствующие инструменты для разработки и верификации технологий искусственного интеллекта с необходимым уровнем доверия. Сейчас искусственный интеллект окружает нас повсюду: это системы распознавания лиц, системы автономного вождения и т.д. Но если в сфере разработки традиционного ПО (без ИИ) все более или менее неплохо – ведутся исследования, есть инструменты анализа кода, есть методики, то в области ИИ есть очень много задач, которые требуют решения. Нужны технологии для противодействия специфическим угрозам – например, разнообразным атакам на модели машинного обучения. Нужны высококвалифицированные специалисты для разработки таких технологий. Задач много, и мы собираемся их решать. Причем не в одиночку — в числе партнеров нашего Центра МФТИ, МНОЦ МГУ, Мехмат МГУ, Нижегородский госуниверситет, а также представители индустрии, например, «Лаборатория Касперского», «ЕС-Лизинг» и другие.

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