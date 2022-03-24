Запасной аэродром. Где найти приложения, если не работает Google Play

После заявления о блокировке доступа к новостному агрегатору Google Новости на территории РФ пользователи сети пожаловались на трудности с доступом к магазину приложений Google Play. «Газета.Ru» объясняет, откуда еще, кроме официального магазина приложений, можно скачивать софт на Android. И как сделать это безопасно.

Вариантов много

Android-пользователи могут скачать большинство приложений и без использования официального магазина приложений Google, однако по умолчанию возможность установки приложений из дистрибутивов (apk-файлов) отключена.

Для того, чтобы включить эту функцию, необходимо перейти в настройки смартфона, выбрать пункт меню «Безопасность», далее «Дополнительные настройки» и «Установка приложений из внешних источников». В этом разделе можно дать разрешения на установку ПО.

Далее нужное приложение можно найти на нескольких крупных площадках, например, APKPure, APKMirror или Uptodown, которые предоставляют пользователям возможность скачивать приложения без Google Play. Это один из самых простых вариантов, однако он сопряжен с высокими рисками заражения устройства вредоносным кодом.

Злоумышленники могут не только создавать сайты-клоны для загрузки и распространения вредоносного ПО, но и взламывать официальные сайты для заражения пользователей.

«Чтобы значительно снизить риски столкнуться со зловредным или нежелательным рекламным ПО, важно скачивать и устанавливать только официальные версии приложений. Найти их можно в официальных магазинах приложений или на сайте разработчика. Такие приложения (и их обновления), как правило, проходят модерацию на наличие вредоносного кода», – подчеркивает эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

По его словам, скачивание приложений из неофициальных источников повышает риск столкнуться с вредоносным ПО.

«Сторонние магазины приложений сегодня остаются основным вектором заражения мобильных устройств. Если пользователь все же решил скачать приложение в обход официального магазина, мы рекомендуем проверить, есть ли ПО на сайте разработчика (и по возможности скачать его на этом сайте); обращать внимание на то, доступ к каким данным запрашивает приложение, и не давать ПО доступ к тем данным, которые ему не нужны для корректной работы; важно использовать надежное защитное решение на мобильных устройствах», – посоветовал Галов.

На некоторых моделях смартфонов также установлены альтернативные магазины приложений, например, App Gallery или Galaxy Store. Это один из самых безопасных вариантов – официальные сервисы модерируют мобильные приложения, загружаемые разработчиками, что снижает риски для пользователей.

Ждать ли блокировки?

Полная блокировка или отключение Google Play в РФ технически возможна, но трудно сказать, насколько это реально, считает основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов.

«Все зависит от самой компании Google, ее политики в нашей стране. Сейчас компания старается держаться в стороне от политики, ведь вопрос получения прибыли и увеличения выручки очень важен. Будем надеяться, что все текущие ограничения действительно носят временный характер», – объяснил эксперт.

Похожего мнения придерживается и директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

«Google ранее официально заявляла, что временно, начиная с 10 марта 2021 года, ограничит работу магазина приложений Google Play в России. При этом сообщалось, что в Play Market пользователям из РФ будут доступны только бесплатные приложения. Так что иностранная компания сама ограничила доступ россиян к части своих приложений, и возможность полного отключения магазина в РФ также у организации есть», – рассказала Бобровская.

Однако директор по развитию web-технологий компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) Сергей Матусевич считает, что блокировка сервисов в современном цифровом мире невозможна.

«Можно затруднить пользователям доступ к сервисам и магазинам с какой-то территории, но полностью блокировать доступ нельзя. Особенно если мы говорим об операционной системе Android, которая допускает установку приложений не только из официального магазина. Пользователю достаточно скачать установочный файл и запустить его самостоятельно. Кроме того, доступ к магазину можно получить, используя альтернативные варианты. Думаю, что проблема с доступом к Google Play, скорее всего, временная. Официальной цели заблокировать магазин приложений не объявлялась », – заключил Матусевич.