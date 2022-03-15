Как россиянам покупать игры на PlayStation в закрытом PS Store

Российским геймерам закрыли доступ к цифровым версиям игр в PS Store. Однако существуют способы обойти введенные ограничения и продолжать играть как в уже купленные, так и в только готовящиеся к выходу проекты. О том, как снова зайти в онлайн-магазин, покупать новинки и продлить PS Plus для онлайна, — в материале «Газеты.Ru».

Как снова зайти в магазин PS Store

В настоящее время российский PS Store не открывается и не работает. На главном экране появляется надпись «Операции в PlayStation Store приостановлены». Тем не менее, пока сохранилась возможность скачивать и устанавливать игры, купленные ранее.

Для этого необходимо перейти в раздел «Библиотека игр» — это крайняя правая иконка в главном меню. Внутри будут указаны как уже установленные игры, так и вся коллекция игрока.

Есть и отдельный раздел для игр, которые были приобретены бесплатно благодаря активной подписке PlayStation Plus.

Работает и кнопка «Поиск». С помощью нее можно найти любые игры в магазине и даже дойти до раздела оплаты покупки. Тем не менее, при попытке заплатить и скачать проект, появляется автоматическое сообщение о невозможности операции. «Произошла неизвестная ошибка. Повторите попытку через некоторое время», — говорится в надписи на черном фоне.

Пока недоступны для загрузки и демо-версии игр. При попытке загрузить их, появляется окошко с надписью «Что-то пошло не так».

Как покупать игры в PS Store

Так как покупки в российском сторе пока невозможны, имеет смысл создать аккаунт другого региона. Чаще всего геймеры создают такие профили для магазина в США или Японии. Раньше причина такого решения была в том, чтобы найти и купить проекты, которые не были доступны в российской версии.

Теперь создание аккаунта в другом регионе поможет и при покупке цифровых версий новинок.

Если необходимо получить бесплатное обновление игры с PS4 до PS5, то это возможно теперь сделать только через аккаунт другого региона.

Также аккаунт вне России вернет возможность скачивать пробные бесплатные версии игр и демо-версии (которые особенно любят японские разработчики). Например, в PS Store уже появилась временная демоверсия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Как теперь платить за игры

Оплачивать игры теперь можно только не в рублях и не в российском сторе. Причина в том, что все три способа оплаты в настоящее время не работают.

Сначала платежи внутри России перестала обрабатывать система PayPal, затем об уходе объявили Visa и MasterCard. Это все способы, которые действовали в PS Store. Система «Мир» в магазине не поддерживается.

Способ с картами пополнения тоже перестал быть актуален. Если у геймера остался код с суммой в рублях на кошелек аккаунта, то его можно только пополнить. Воспользоваться деньгами из кошелька уже нельзя.

Однако, если создать аккаунт в другом регионе, то можно и пополнить его через те же карты с суммой. Чаще всего такие покупают в долларах США.

Есть карты номиналом $10, $25, $50 и $70. Их средняя стоимость в рублях на площадках в рунете составляет 1,2 тыс. руб., 2,3 тыс. руб., 5,2 тыс. руб. и 7,9 тыс. руб. соответственно.

Однако необходимо помнить, что покупать карты оплаты стоит только у проверенных продавцов — необходимо сначала поискать отзывы и положительные оценки от других покупателей.

Зачастую на маркетплейсах система рейтинга — лучший способ найти надежного поставщика. Цены на карты и ее номинал могут регулярно меняться, учитывая текущие изменения курса доллара США.

Второй вариант — покупка в японском PS Store. В ближайшее время ожидается массовое появление в России банковских карт с поддержкой китайской системы UnionPay. Через нее в теории можно будет покупать карты пополнения на специализированном международном магазине Play-Asia. Раньше это можно было делать через Visa и MasterCard от российских банков.

Как продлять подписку PS Plus

По данным пользователей российского PS Store, продление подписки PS Plus оказалось возможным. Они отметили, что смогли продлить доступ к сервису с помощью покупки кода.

Такие коды активируются внутри PS Store. Необходимо нажать на крайний правый значок в виде трех точек. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт «Погашение кодов».

Затем остается ввести 12-значный код, и подписка продлевается. Это крайне актуально для тех, кому необходим онлайн в играх.

Пока главный функционал PS+ ограничен — новые бесплатные игры каждый месяц теперь недоступны для загрузки. Однако облачное хранилище для сохранений игр продолжает работать. Сейчас можно спокойно продолжать копировать сохраненные данные с консоли в «облако».

Работают ли физические копии игр

Физические издания игр все еще продаются в магазинах, а также регулярно появляются в продаже на сервисах онлайн-объявлений по цене ниже. Они работают без каких-либо изменений на приставках PS4 и PS5.

Однако в случае с новыми проектами стоит ожидать задержек и роста цен. Например, Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок. Предыдущий крупный эксклюзив компании, Horizon Forbidden West, доступен для покупки.

Также преимуществом является то, что диски PS4 подходят для PlayStation 5 по обратной совместимости. Однако диски PlayStation 5 не подойдут ни для одной из версий PS4.

Физические копии игр будут работать и без подключения к онлайну, в том числе к сервисам PSN.

Тем не менее, уже сейчас ритейлеры, которые подтверждают выход в России отдельных новинок, говорят о повышении цен. Например, Ghostwire: Tokyo подорожала до 7,5 тыс. руб.

Цены поднимаются и на предзаказы проектов, релиз которых намечен в ближайшие месяцы этого года, но их появление в России пока под вопросом. Известно, что Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin планируют продавать за 6,2 тыс. руб., LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага — за 5,2 тыс. руб., а Forspoken — за 7,5 тыс. руб.