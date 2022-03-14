Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Президент Хорватии призвал реформировать систему ПВО в стране после падения БПЛА 16:47
Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ 16:41
Минобороны наградило военных РФ за спецоперацию на Украине 16:40
ПАСЕ 15 марта примет решение по вопросу членства России в организации 16:40
Комик Пит Дэвидсон полетит в космос 16:39
СК РФ возбудил дело после гибели жителей Донецка в результате обстрела ВСУ 16:32
Стали известны лидеры рейтинга Союза биатлонистов России 16:31
В России запустили обжалование дорожных штрафов через «Госуслуги» 16:31
Новый смартфон Samsung поступил в продажу за несколько дней до презентации 16:29
Россияне смогут обменять наличную валюту на золотые слитки 16:28
Технологии

Как выбрать холодильник для дома

Эксперт Лактионова рассказала, какой холодильник выбрать для экономии электроэнергии

close
100%
Depositphotos
При выборе холодильника покупатель часто сталкивается с множеством технических параметров, которые усложняют подбор нужного устройства. О том, на что стоит обратить внимание при покупке бытового устройства, — в материале «Газеты.Ru».

Габариты

Стандартный холодильник имеет ширину 60 см, высоту 160–190 см. Глубина отдельно стоящих моделей — 60 см, встроенных — до 55 см. Существуют и нестандартные модели.

«Большинству холодильников положено стоять на расстоянии 10-15 см от стены. Если важно, чтобы холодильник не выходил за пределы кухни, присмотритесь к моделям с нулевым зазором — их можно ставить к стене вплотную.

Широкие холодильники Side by Side [с распашными дверями — прим. ред.] должны будут попасть в помещение и встать на заготовленное им место. Ширину дверных проемов также надо учитывать», – считает редактор лайфстайл-направления «Ситилинк Журнала» Ксения Лактионова.

Морозилка

От температуры в морозилке зависит срок хранения в ней продуктов. При -12 градусов продукты хранятся в среднем в течении месяца, при -18 градусов — три месяца, при -24 градусах — до года. Чтобы быстро замораживать продукты, нужна морозилка с температурой -24 градуса.

Мощность морозилки обозначают снежинками, одна снежинка соответствует -6 градусам.

Энергопотребление

Лучше других электричество экономят холодильники класса А: А+, А++, А+++. Чем больше плюсов, тем меньше расход. Классы В, С, D и Е считаются не экономичными.

«Если сравнить двухкамерные холодильники объемом 250 л, получится, что холодильник класса А (292 кВт*ч/год) ест электричества на 1500 ₽ в год, класса B (467 кВт*ч/год) — 2405 ₽. Посчитали при стоимости киловатта — 5,15 ₽ (Москва, 2022 год, квартира с электроплитой, однотарифный учет)», – отметила Лактионова.

Компрессор

Компрессоры бывают линейными или инверторными. Первый вид громче работает, но реже выходит из строя, его также легче заменить. Второй тип гораздо тише в работе, но чаще ломается и дороже стоит.

«Линейный то включается, то выключается, и поэтому шумит. Инверторный работает постоянно, регулируя свою мощность. Он тише и лучше экономит электроэнергию, но зависит от скачков напряжения. Ему нужен сетевой фильтр», – объяснила Лактионова.

Кроме того, существуют модели с двумя компрессорами.

«Два компрессора встречаются обычно у премиальных и Side-by-Side холодильников. Один обслуживает холодильную камеру, второй морозильную. Считается, что двухкомпрессорные модели служат дольше», – отметила Лактионова.

Объем

«Считается, что одному человеку нужно 120 литров полезного объема холодильника, и на каждого следующего члена семьи добавляется еще 60 л. Можно посчитать по этой формуле, а можно — по потребностям», – отметила Лактионова.

По ее словам, на семью из одного или двоих членов, которые редко едят дома, хватит холодильника объемом 120 л. Семье из двух–трех человек, в которой много готовят, подойдет холодильник, рассчитанный на 200-300 л.

«Наиболее популярна на Ozon модификация с двумя камерами: одна – холодильная, а вторая – морозильная. Обычно эти модели высотой 1,85 – 2 м и шириной 60 см. Почти 75% холодильников, купленных на Ozon, имеют морозильную камеру снизу, так как это значительно повышает удобство при ежедневной эксплуатации именно холодильного отделения», – рассказали в пресс-службе Ozon.

Камеры

Однокамерные модели имеют только холодильный отсек, у двухкамерных добавляется морозилка.

«Самые оптимальные, если часто готовите и едите дома, — трехкамерные модели. Тут холодильная камера, морозильная и «зона свежести» — отсек для хранения при нулевой температуре рыбы, мяса, овощей, сыров, зелени. У четырехкамерных моделей — все то же самое, только добавляется второй морозильный отсек», – объяснила Лактионова.

«Мы наблюдаем растущий интерес к холодильникам с распашными дверьми. Как правило, это довольно большая бытовая техника, предназначенная для семей от 4-х человек. Полезный объем таких приборов от 400 литров и более, а ширина может доходить до 120 см. Помимо прочего набирают популярность винные холодильники и отдельно стоящие морозильные лари», – рассказали в пресс-службе Ozon.

Дополнительные функции

Среди самых полезных дополнительных функций можно выделить No Frost, которая позволяет не размораживать холодильник. Внутри него не образуется льда из-за постоянной циркуляции воздуха.

«Также к полезным функциям можно отнести звуковое оповещение при открытой дверце. Помогает экономить энергию и держать продукты в порядке. И антибактериальное покрытие – с ним меньше риск появления неприятных запахов», – заключила Лактионова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть