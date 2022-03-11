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Технологии

Деньги не пахнут. Куда российские блогеры перейдут из зарубежных соцсетей

Специалист Самойленко раскрыл, куда уйдут российские блогеры из YouTube и TikTok

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Российским блогерам все сложнее получать доход с западных сервисов. Причины разные: отмена монетизации для авторов, уход компаний из страны, ввод ограничений внутри рунета. В связи с этим инфлюенсеры могут начать переходить на отечественные площадки уже в ближайшем времени. О том, на какие сервисы стоит обратить внимание для заработка на контенте в сети — в материале «Газеты.Ru».

Монетизация превыше всего

Российские блогеры могут какое-то время остаться на незаблокированных иностранных площадках, но большинство популярных социальных сетей уже отключили монетизацию, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, это значит, что производители контента не будут получать средства от своих роликов. Для многих это не просто хобби, но и один из основных заработков. Частично траты можно перекрыть сервисами ежемесячных переводов, продажей брендированных товаров и офлайн-мероприятиями.

Однако для многих из блогеров именно монетизация контента — единственный или основной способ заработка, констатировал специалист.

«Если блогеры не примут решения полностью отказаться от своей публичной работы, то очень скоро полностью перейдут в отечественные социальные сети», — прогнозирует Самойлов. Он добавил, что российские площадки уже готовы к приему новых блогеров.

«ВКонтакте»

По словам Самойленко, «ВКонтакте» активно развивает направления по монетизации для авторов, в том числе и с зарубежных площадок.

«Социальная сеть запустила собственную программу поддержки блогеров, которые получат 100% дохода от показов рекламы за месяц. Потенциально, монетизация может принести блогерам совокупно до 600 млн руб.», — отметил он.

Среди основных требований к авторам: оригинальный контент и наличие пяти тысяч человек в сообществе. При этом «ВКонтакте» отмечает, что монетизировать можно как видеоконтент, так и аудиозаписи. Также в соцсети действует сервис DonationAlerts, позволяющий делать денежные переводы авторам во время стримов, или прямых трансляций.

Telegram

Самойленко отметил, что для авторов, предпочитающих не только видеоконтент, стоить рассмотреть создание и развитие собственного канала в Telegram.

Переход в мессенджер Павла Дурова стал популярен у пользователей фотосервиса Instagram с конца февраля.

В Telegram действуют как неофициальные способы монетизации, вроде публикаций за деньги, так и официальные — в виде переводов автору от подписчиков. Ожидается, что в будущем мессенджер также будет переводить часть заработка с официальных рекламных сообщений и авторам Telegram-каналов.

RuTube

Еще одной альтернативой в перспективе может стать RuTube, отметил Самойленко. По его словам, количество пользователей отечественного видеосервиса за прошедшую неделю выросло в 5,5 раз.

Успех RuTube в первую очередь зависит от того, будет ли улучшаться работоспособность плеера сервиса и насколько выгодными окажутся условия для блогеров.

«У платформы тоже имеется собственная программа монетизации, дальнейшее развитие площадки будет зависеть от технических возможностей и условий, которые предложат блогерам», — добавил он.

«Яндекс.Дзен»

Авторы видеоконтента также имеют возможность получить монетизацию от «Яндекс.Дзен».

В блог-платформе от одноименной российской компании довольно длительное время есть возможность снимать и выкладывать не только ролики, как на YouTube, но и короткие вертикальные, похожие на формат TikTok.

В сервисе блогеры могут совмещать ролики с текстовыми постами.

Канал и контент блогера для подключения монетизации должны соответствовать нескольким условиям. Во-первых, статьи должны иметь время дочитывания не меньше 40 секунд, а видео — длиться не меньше 120 секунд. Во-вторых, по статистике канал должен иметь не менее 10 тыс. минут просмотра за семь дней подряд.

Trovo

Российские стримеры могут уйти и на азиатскую альтернативу Twitch, площадку Trovo, где продолжат взаимодействие со своей аудиторией, рассказал Самойленко.

По его словам, популярные стримеры имеют множество подписчиков, поэтому легко могут сменить площадку, особенно если она уже достаточно технически усовершенствована и предлагает выгодные условия.

Среди тех, кто уже объявил о переходе на Trovo — игровой стример Илья «Maddyson» Давыдов. По его словам, компания в том числе готова заключать индивидуальные соглашения с каждым из авторов.

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