Зачем Украине интернет от Маска

На Украину привезли систему Starlink от Илона Маска. По мнению экспертов, таким образом Киев намерен сохранить доступ в сеть в случае перебоев. Между тем, ожидается, что до обычных украинцев возможность такого подключения так и не дойдет. Зачем Украине интернет со спутников — в материале «Газеты.Ru».

Резервный канал не для всех

На Украину прибыл грузовик с оборудованием Starlink бизнесмена Илона Маска. Эти устройства позволят получать доступ в интернет через спутники на орбите Земли. Пока нет никакой информации, для кого именно предназначена система доступа к сети.

По мнению «Би-би-си», есть вероятность, что ими воспользуются только власти Украины, а не граждане страны.

В настоящее время доступ в интернет на Украине стабильный. Однако ожидается, что со временем скорость и качество сети будет ухудшаться. Отмечается, что Starlink может стать резервной системой для сохранения доступа в интернет для предприятий и госструктур.

Исполнительный директор Львовского ИТ-кластера Степан Веселовский рассказал, что Украина попытается заполучить у Маска еще терминалов. «Но не уверен, что у нас получится», — констатировал специалист.

По его словам, Starlink важен именно для бизнеса — как план на случай непредвиденных обстоятельств, если сеть выйдет из строя.

ИТ-компания NetBlocks проверила интернет-соединения внутри Украины и зафиксировала, что в некоторых районах уже наблюдаются проблемы с доступом. По их данным, в настоящее время скорость интернета на территории страны составляет около 80% от стандартных уровней.

Глава NetBlocks Альп Токер считает, что Starlink не стоит считать заменой широкополосного доступа в интернет. «Starlink может обеспечить связь, создав точку доступа для людей, находящихся поблизости от устройства. Это очень полезно для журналистов, активистов или для правительства страны», — объяснил он.

По словам специалиста, лучше пусть доступ в сеть через Starlink будет у малого числа пользователей, чем страна совсем останется без сети. «Даже если это будут лишь немногие избранные, которых выберут для получения этих устройств, это лучше, чем полное отсутствие информации», — заключил он.

Возможность взлома

Технический эксперт Роскомсвободы и Privacy Accelerator Вадим Мисбах-Соловьев рассказал «Газете.Ru», что взлом системы Starlink возможен. По его словам, это более вероятно осуществить не хакерами и кибератаками, а физически, например, испортив ретрансляторы в Польше и Турции.

По его словам, главная проблема разработки Маска — чтобы спутники сами друг другу в космосе ретранслировали сигнал по цепочке без дополнительных устройств, поэтому пока они работают через наземные станции ретрансляции, как и обычный спутниковый интернет, уточнил эксперт.

«Поэтому уязвимые точки — эти самые станции ретрансляции. Хакеры тоже в теории могут взломать систему биллинга, но это не приведет к прекращению доступа в интернет. Таким способом они максимум на время смогут сделать недоступной часть интернета, но сразу для всех пользователей Starlink в мире», — рассказал Мисбах-Соловьев.

Он пояснил, что крайне маловероятно взломать систему управления самими спутниками и вывести их из строя. «Это сценарий фантастического фильма», — заключил специалист.

В чем принцип работы

Включенный терминал должен автоматически подключиться к ближайшему спутнику Starlink в небе. На данный момент на земной орбите работает более двух тысяч спутников компании.

Спутник связывается с ближайшей наземной станцией или шлюзом. Они расположены по всему миру, но должны быть достаточно близко к месту подключения к интернету. В случае с Украиной таким шлюзом может выступить Польша.

После размещения терминала и его подключения пользователи должны лишь подключить роутер к терминалу Starlink. Маршрутизатор уже будет раздавать интернет на все устройства.

Отмечается, что Starlink — достаточно новая технология. Так как спутники работают на низкой околоземной орбите, задержка в соединении в отличие от аналогов измеряется в миллисекундах, а не в секундах.

Известно, что Starlink — достаточно дорогое удовольствие. В Великобритании терминал стоит почти £500 (около 77 тыс. руб. по текущему курсу). Подписка на доступ обойдется еще в £89 (13,8 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц.

Терминалам для работы требуется чистое небо и отсутствие преград на пути сигнала, таких как здания и деревья. У сервиса существует приложение, которое помогает пользователям найти подходящее место для размещения приемника.