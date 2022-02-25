Связь без помех: как легко и просто организовать домашний Wi-Fi

Организация сети Wi-Fi дома, на даче или в помещении собственного свечного заводика не представляет проблемы – никаких специальных знаний или сверхспособностей для этого не требуется. Достаточно купить роутер, получить от провайдера инструкции по настройке, либо найти их на одном из форумов в интернете, и — готово. Но время от времени в сети все равно могут появляться сбои и такие проблемы, как слабость сигнала, медленное соединение или попытки несанкционированного подключения. Почему так происходит и как решить подобные сложности, рассказывает «Газета.Ru».

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Причины периодических проблем со связью обычно кроются в небезупречной настройке оборудования, наличии в помещении слепых зон (куда сигнал не дотягивается), но еще чаще – в неправильном выборе роутера. На рынке представлено огромное количество моделей этих устройств, что делает выбор только сложнее: как понять, на какие параметры смотреть в первую очередь, что важно, а что второстепенно? Чтобы не ошибиться при покупке, стоит проверить роутер на соответствие шести главным требованиям. Рассмотрим их на примере новинки февраля – роутера Huawei WiFi Mesh 3.

Стабильное соединение и высокая скорость

Удобный домашний интернет – это быстрая, надежная связь, не подкидывающая неприятных сюрпризов в виде сбоев или падения скорости, всегда случающихся в самый неподходящий момент. Пользователь должен иметь возможность посмотреть фильм, созвониться с коллегами или побродить по сети, когда ему захочется, а не когда нормализуется техническое условие это сделать.

Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает двухдиапазонную сеть и стандарт WiFi 6+, что позволяет ему передавать данные со скоростью до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Суммарно на двух частотах роутер поддерживает скорость передачи данных до 3000 Мбит/с. Новинка обеспечивает одновременное и стабильное подключение до 250 устройств: от ноутбуков и планшетов до смартфонов и умных колонок, что гарантирует удобный отдых или работу даже в компании друзей.

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Передача сигнала без слепых зон

Слепая зона нередко образуется именно там, где меньше всего этого ожидаешь – например, в районе любимого дивана, на котором вы расположились для просмотра сериала. Еще хуже, если сеть оказывается недоступной в рабочей зоне, где сигнал должен быть безупречным – но увы. Вот почему важно выбрать роутер, чей сигнал легко проходит сквозь толстые стены и поддерживает соединение даже в отдаленной комнате.

Huawei WiFi Mesh 3 доступен в двух комплектациях: с двумя и с тремя модулями – точками доступа, каждый из которых обеспечивает покрытие площади в 200 кв. м. Таким образом, при объединении трех модулей получится сформировать сеть с общим радиусом действия в 600 кв. м. Например, на даче это дает возможность пользоваться бесперебойной связью не только в доме, но и на участке.

Распределение сигнала

Благодаря технологии Harmony OS Mesh+ новый роутер предполагает распределение сигнала между модулями и позволяет организовать так называемую ячеистую wi-fi сеть. В подобной сети устройства автоматически подключаются к ближайшей точке доступа (модулю роутера). Это позволяет обеспечить и максимально возможную скорость соединения, и связь без обрывов.

Упомянутая технология HarmonyOS Mesh+ сокращает время задержки переключения между точками доступа до 50 мс, позволяя пользователю перемещаться по дому без изменения качества сигнала.

Кроме того, Huawei WiFi Mesh 3 при необходимости может перенаправить трафик на другие частотные диапазоны, предотвращая перегрузку сети.

Адаптивные WAN/LAN

Huawei WiFi Mesh 3 имеет три адаптивных гигабитных порта WAN/LAN. Переходники не потребуются – кабели WAN и LAN Ethernet можно подключить к любому из них.

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Защита от несанкционированного доступа

Безопасность – важнейший параметр для любого устройства. При наличии множества гаджетов и интернет-соединений уследить за всем очень сложно, поэтому здорово, когда этот процесс автоматизирован, как в случае с ячеистой wi-fi-сетью. Целый комплекс мер по защите данных пресекает сторонние подключения, если они организованы без разрешения владельца и не соответствуют протоколам.

Huawei WiFi Mesh 3 обеспечивает безопасность подключенных устройств с помощью технологии Huawei HomeSec™ и новейшего стандарта аутентификации и шифрования паролей WPA3.

Удобная проверка соединения и устранение сбоев сети

Для настройки Huawei WiFi Mesh 3 достаточно скачать из AppGallery на смартфон приложение AI Life, запустить его и следовать простым советам. Приложение поможет распределить модули так, чтобы сигнал был равномерным, без слепых зон, а также позволит быстро выявить и устранить сбой в сети при помощи функции «Умная диагностика».

Вдобавок приложение AI Life показывает, какие устройства подключены к сети – владелец может отключать нежелательные или неопознанные девайсы. Имеется и функция родительского контроля, позволяющая установить для детей ограничения по времени и доступности контента.

Модули Huawei WiFi Mesh 3 оснащены беспроводной технологией NFC: пользователи могут подсоединять свои смартфоны к сети одним касанием, просто приложив телефон к роутеру. Чтобы поделиться интернетом с друзьями, достаточно одобрить их запрос на подключение в приложении без необходимости сообщать пароль от сети.

Huawei WiFi Mesh 3 в белом корпусе можно купить в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах с 25 февраля. Комплектация с двумя модулями обойдется в 14 990 рублей, с тремя – в 19 990 рублей.