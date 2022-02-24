Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики 19:55
В Литве ввели чрезвычайное положение 19:53
Хоккеисты «Торонто» записали послание Амирову, у которого диагностировали опухоль... 19:49
Путин назвал операцию в Донбассе вынужденной мерой 19:48
Часть ЕС выступила против введения санкций в отношении Путина и Лаврова 19:43
Шойгу поручил относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам 19:43
Зеленский: над Россией закрывается железный занавес 19:39
Ученые: гориллы из-за инцеста рождаются с кривыми мордами 19:35
Захарова: США отказались от переговоров по гарантиям безопасности 19:33
Сборные Польши, Чехии и Швеции отказались проводить в России матчи квалификации... 19:31
Технологии

Изменение климата и Facebook: почему Цукерберг потворствует фейкам

Исследование: Facebook не маркирует сообщения, отрицающие изменение климата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Согласно анализу британского Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), Facebook не добавляет специальные метки к половине публикаций, продвигающих контент от тех, кто отрицает изменение климата.

Facebook (теперь известный как Meta Platforms) уже давно находится под пристальным вниманием из-за распространения дезинформации на его платформах. В прошлом году корпорация заявила, что будет маркировать сообщения об изменении климата, перенаправляя пользователей в свой новый информационный центр.

В отчете Центра по противодействию цифровой ненависти, опубликованном в ноябре 2021 года, была определена «токсичная десятка» - это список из 10 авторов, на чьи публикации в Facebook приходится около 69% взаимодействий с контентом, отрицающим изменения климата.

Свежий анализ 184 сообщений, продвигающих контент от этих авторов, показал, что 50,5% из них не имеют специальной маркировки.

Центр по противодействию цифровой ненависти исследовал материалы, опубликованные после того, как Meta объявила, что внедрила маркировку в ряде стран (период с мая 2021 по январь 2022 года).

«Meta продолжает утверждать, что заботится о проблеме изменения климата, но ей не удалось остановить распространение дезинформации на эту тему на собственной платформе», - заявил исполнительный директор CCDH Имран Ахмед.

Организация хочет, чтобы Meta опубликовала данные об эффективности своих ярлыков.

В несостоятельности корпорации в плане борьбы с фейками уверена и бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хауген, которая в прошлом году разоблачила ряд внутренних документов, нанесших серьезный удар по репутации корпорации.

Её адвокаты подали новую жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Они утверждают, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно своих мер по борьбе с фейками об изменениях климата и о COVID-19.

В качестве примера приводятся обсуждения на внутренней доске объявлений Facebook, где говорится, что пользователи были очень плохо осведомлены об информационном центре компании, куда соцсеть должна была их перенаправлять с потенциально недостоверных материалов, получающих специальную маркировку.

Кроме того, под большое сомнение ставилась прозрачность принимаемых модерационных решений относительно дезинформации об изменении климата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть