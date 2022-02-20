Смартфоны-хамелеоны: какую модель выбрать этой зимой

Бренды Vivo и Realme, входящие в китайский конгломерат BBK, в феврале представили два смартфона, которые «по документам» сделаны как под копирку — оба получили заднюю спинку, способную менять цвет, одинаковое «железо», а также камеры на уровне флагманов. Какой из этих гаджетов стоит своих денег — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплект

Вместе с Vivo V23 и Realme 9 Pro+ в комплекте владельцы обнаружат силиконовые чехлы, зарядные блоки, USB-провода, ключ для извлечения SIM-карт и документацию. Но Vivo V23 есть, чем удивить — в коробке также можно обнаружить наушники с гарнитурой, выполненные в стиле EarPods, проводных наушников от Apple, а также переходник для с USB Type-C на аудиовыход 3,5 мм.

Ввиду их форм-фактора, а это вкладыши без каких-либо амбушюр, наушники звучат нетипично хорошо, особенно, если учесть, что это комплектная гарнитура, от которой в принципе не ожидаешь чего-то сверхвыдающегося.

Однако, если бы отсутствие наушников в комплекте могло повлиять на снижение цены, возможно, многие бы отказались от такого бонуса. Цена у Vivo V23 начинается от 40 тыс. руб., а у Realme — от 30 тыс. руб.

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Дизайн

Оценивать дизайн — очень субъективное дело. В случае с Vivo V23 и Realme 9 Pro+ сложно определиться, ведь они оба очень разные — Vivo использует стекло и металл, которые зимой особенно ощущаются дорого и надежно. В Realme используются те же материалы, но у него глянцевая крышка, которая «собирает» все следы использования. В Vivo V23 матовая и даже шероховатая поверхность, благодаря чему смартфон остается «чистым» намного дольше.

При этом стекло в V23 — не привычный Corning Gorilla Glass, а Schott Xensation Up — во всяком случае такое заявлено для лицевой панели. У Realme — это Gorilla Glass 5 спереди и неназванное стекло сзади. «Подбородок», то есть нижняя рамка на лицевой панели, у Realme заметно больше и не соответствует его ценовому диапазону.

Также на задней панели обоих смартфонов присутствует «звездная пыль» — крапинка, которая в Realme спрятана под стеклом и напоминает звезды или снежинки, а у Vivo размещены на поверхности, и при тактильном контакте возникает чувство, что водишь рукой по неотшлифованному металлу, а не стеклу.

Vivo явно копирует дизайн последних iPhone — об этом говорят «челка» и прямые грани. Кому-то это явно понравится, но все же Realme выглядит более оригинально — бренд уже некоторое время использует «свой» дизайн, который не спутаешь с другим смартфоном.

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Хамелеон

Отличительной особенностью новинок стали их задние крышки с фотохромным покрытием, благодаря чему смартфоны не просто «играют» на свету, как другие, а меняют свой цвет на некоторое время при попадании прямых солнечных лучей. Например, Realme 9 Pro+ в синем цвете меняет окраску на красный при солнечном свете. Цвет задней поверхности Vivo V23 также изменяется под воздействием ультрафиолета — разная интенсивность света дает различные оттенки, из-за чего цвет переходит из розового в сине-зеленый. На Vivo V23 вообще получилось при помощи трафарета «нарисовать» сердечко.

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Все это выглядит очень необычно, и в совокупности с необычным оформлением задних крышек смартфоны явно будут удивлять пользователей.

Минус заключается в том, что держа смартфон при солнечной погоде можно обнаружить на нем силуэт руки. Такой трафарет уже не будет смотреться так же красиво.

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Экран

Сравнивая дисплеи смартфонов, трудно прийти к какому-то окончательному вердикту. В Realme 9 Pro+ это 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением FHD+, поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и максимальной яркостью в 1000 нит. Яркость при повседневном использовании будет ниже, но ее все равно будет хватать.

Фронтальная камера вписана в вырез в левом верхнем углу — кажется, что к такому расположению селфи-модуля уже привыкли большинство пользователей Android-смартфонов.

Vivo V23 получил дисплей с диагональю 6,44 дюймов, выполненный по технологии AMOLED с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. Найти информации о яркости не получилось — о ней не заявляет ни производитель, ни какой-либо из достоверных ресурсов. Однако при сравнении дисплей Vivo кажется ярче как минимум при повседневном использовании. Ни один из смартфонов не завышал яркость до пиковых значений. Дисплей Vivo выглядит немного лучше из-за более насыщенной картинке и тонких рамок.

Оболочка

Смартфоны Vivo работают под управлением фирменной оболочки Funtouch OS, и V23 не стал исключением. Тут стоят Android 12 и Funtouch OS 12. Оболочка местами сохраняет черты «голого Android», совмещая элементы фирменного дизайна Google и всех брендов BBK. Но все же по большей части эта оболочка на любителя — возможности кастомизации не такие широкие, как у Realme или другого представителя Android-смартфонов. Но больше всего расстроило отсутствие возможности увеличить иконки приложений — они, как показалось, очень маленькие.

В плане стабильности и плавности работы к Vivo V23 никаких вопросов нет — смартфон благодаря вполне производительному железу и развертке в 90 Гц «летает». Но эстетического удовольствия от оболочки, в сравнении с Realme, нет.

Realme UI на данный момент — это одна из самых приятных внешне и технически оболочек. Realme 9 Pro+ поставляется вместе с предустановленным Android 12 и Realme UI 3.0 — в этой версии добавлено немного больше возможностей для кастомизации, в том числе подстраивание элементов интерфейса под цвет обоев на рабочем столе и экране блокировки, что также есть и в Vivo. В целом все выглядит стильно и работает шустро.

Производительность

Оба смартфона оснащены идентичным железом — чипсет MediaTek Dimensity 920 и 8/128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. При этом они работают немного по-разному.

Например, в синтетическом тесте процессора Geekbench 5 Vivo в одноядерном и многоядерном тестах набрал 737 и 2135 баллов соответственно против 820 и 2290 у Realme.

В популярных играх по типу Call of Duty: Mobile и PUBG: Mobile они показывали аналогичные результаты. Оба смартфона предоставляют возможность выбора высоких настроек графики в большинстве игр. Только лишь Genshin Impact может оказаться неподъемной для Realme и Vivo — комфортно играть можно лишь при средних, а иногда и при средне-низких настройках.

Все же для игр лучше подошел бы Realme 9 Pro+ — из-за прямых граней играть продолжительное время на Vivo неудобно. Также кого-то может отвлекать вырез в виде «челки», который съедает полезную площадь дисплея.

Камеры

Самая большая разница между двумя «братьями» Realme и Vivo заключается в камерах. В 9 Pro+ упор сделан на основную камеру, в то время как V23 может похвастаться достойной камерой для селфи.

Так, Realme оснастила старшую модель в девятой номерной серии четырьмя камерами — 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX766 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный камерой на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и 16-мегапиксельной «фронталкой». Смартфон действительно способен удивить. При цене всего в 30 тыс. руб. он снимает хоть и не лучше, но точно не хуже некоторых современных флагманов, за которые просят около 100 тыс. руб.

Vivo V23 предлагает набор из пяти камер — трех сзади и двух спереди. В качестве основной камеры выступает 64-мегапиксельный сенсор, который дополнен ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп. Фронтальная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором вместе с ультраширокоугольным датчиком на 8 Мп. Основная камера заметно уступает той, что у Realme.

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Вторым недостатком камеры Vivo является уход в холодные тона — на картинке при дневном свете цвета уходят в синие оттенки, в то время как Realme предает более приближенную к реальности сцену. Третьим минусом V23 является отсутствие оптической стабилизации — фото и видео, снятые с руки или во время ходьбы на Vivo могут получиться смазанными, а Realme показал более плавную картинку.

Смартфоны могут записывать видео до 4К при 30 кадрах в секунду, либо в разрешении FullHD с 60 кадрами. Благодаря наличию оптической стабилизации видео с Realme получаются на уровень выше и способны конкурировать с флагманами и субфлагманами, в то время как Vivo показывает очень средний результат. На фронтальную камеру по качеству видео лучше на Vivo, но это если говорить о статичной съемке — при ходьбе или съемке с руки, которая может подрагивать, видео получается очень дерганным.

В Vivo встроен режим цифровой стабилизации, который хоть и уступает оптической в Realme, но все равно спасает ситуацию, однако тогда пропадает возможность съемки в 4К-разрешении.

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Vivo V23 может похвастаться качественной камерой для селфи с быстрым и хорошим автофокусом. Детализация на фото с фронтальной камеры выше у Vivo. В случае плохого освещения, можно воспользоваться встроенными «прожекторами» над дисплеем — с такой вспышкой фото и видео становятся еще лучше. Это хорошее решение для Instagram или TikTok-блогеров, которые хотят хорошую селфи-камеру в смартфоне.

Фронтальная камера в Realme также показала себя достойно, однако у нее очень маленький угол обзора, из-за чего при среднем расстоянии в экран умещается только лицо. В видео-съемке на фронтальную камеру Realme сильно уступает из-за скромных возможностей, предлагая лишь съемку в разрешении HD или FullHD при 30 кадрах в секунду. Vivo же способен снимать до 4K при 30 кадрах или в разрешении FullHD при 60 кадрах в секунду на фронтальную камеру.

Зачем производитель установил вторую фронтальную камеру — неизвестно. Ультраширокоугольный сенсор спереди после 50 селфи-камеры не смог ничем удивить даже при дневном свете.

close 100% Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Особенности

Vivo V23 производит впечатление премиального устройства благодаря своим материалам корпуса и качественному экрану, однако кроме фотохромной крышки и фронтальной камеры на 50 Мп ему особо нечем похвастаться.

Realme 9 Pro+ получил стереозвучание, которого нет у Vivo — звук исходит из мультимедийного и разговорного динамика. В Realme также присутствует разъем для наушников на 3,5 мм — в Vivo же его нет, но предусмотрены комплектные наушники с гарнитурой и переходник на Type-C.

Также в Realme есть сканер сердцебиения, который размещен в подэкранном сканере отпечатков пальцев — вещь полезная, но явно не для широкого круга пользователей.

Еще одна отличительная особенность Realme 9 Pro+ в сравнении с Vivo V23 — наличие линейного вибромотора, который все же немного уступает флагманским решениям, но в отличие от конкурента приятно дополняет поступающие уведомления и взаимодействие со смартфоном.

Аккумулятор

Vivo V23 получил аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Комплектное зарядное устройство заряжает его почти час.

Realme 9 Pro+ с аккумулятором на 4500 мАч заряжается чуть менее 50 минут, но он поддерживает более быструю зарядку на 60 Вт, которая также идет с ним «из коробки». При средней нагрузке смартфон живет день-полтора, а при постоянной активности способен проработать до девяти часов с высокой частотой обновления. Vivo от одной зарядки проработает на 40 минут меньше.

Выводы

Vivo V23 будет доступен в России с 1 марта по цене в 40 тыс. руб. за версию 8/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ. Дорого ли это? Для этого бренда — да. Vivo уже давно присутствует на рынке России, однако из-за высоких цен не может конкурировать даже с собственными «братьями». Например, Realme, такой же суббренд BBK, который сохраняет более низкие цены, вошел в пятерку самых популярных производителей по версии «М.Видео-Эльдорадо».

На примере Realme 9 Pro+ можно объяснить эту популярность — при цене от 30 тыс. руб. за версию 6/128 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно, смартфон предлагает идентичные характеристики и фишки, что и Vivo, но стоит дешевле.

Оба смартфона такие похожие, но и в то же время очень разные. У одного упор на основную камеру, в то время как у другого — на фронтальную. Один придерживается своего фирменного стиля, а другой соответствует трендам. Однако по соотношению цена-качество все же выбор многих падет на Realme 9 Pro+ и это будет оправданно.