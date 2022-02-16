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Технологии

«Восемь мер понуждения». Как «приземляют» иностранные IT-компании

Роскомнадзор пригрозил запретить рекламу на сервисах IT-компаний, не выполняющих закон

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Не исполняющим закон «о приземлении» компаниям могут запретить рекламу. Как сообщили в Роскомнадзоре, документом предусмотрено восемь мер понуждения, в первую очередь — экономических. 16% россиян считают весьма вероятным, что в ближайшие годы западные интернет-сервисы перестанут работать в нашей стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор готов до конца февраля 2022 года принять меры понуждения к иностранным IT-компаниям, не начавшим исполнять закон «о приземлении». В первую очередь соответствующие ограничения затронут рекламную деятельность. Об этом замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал в среду, 16 февраля, на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона «о приземлении».

Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения. Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — приводит его слова ТАСС.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний

1 июля 2021 года был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ». Помимо требования об учреждении с 1 января 2022-го филиала или представительства российского юрлица, иностранные лица приобретают ряд других обязанностей.

В частности, им необходимо разместить на своем сайте форму обратной связи с пользователями из России, зарегистрировать на портале Роскомнадзора личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счетчик посещаемости на информационном ресурсе (их список определен ведомством).

Кроме того, иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Роскомнадзор ранее опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest и Twitch.

Отметим, что Apple и Spotify уже открыли свои представительства в РФ. К числу компаний, приступивших к к исполнению закона «о приземлении», относятся Viber, TikTok, Likee, Zoom и Twitter.

Как россияне относятся к интернет-сервисам

16% россиян считают весьма вероятным, что в ближайшие годы западные интернет-сервисы перестанут работать в нашей стране. 55% считают это маловероятным, 19% — исключают, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение».

Уровень развития информационных технологий в России чаще всего оценивается респондентами как средний. Около трети считают его высоким, примерно десятая часть — низким. Многие респонденты сходятся в том, что в последнее время темпы развития информационных технологий в стране растут, отмечается в исследовании.

Интересно, что 24% россиян никогда не пользовались интернетом.

Про закон о «суверенном интернете» знают или слышали 76% респондентов. 38% относятся к нему положительно, 21% — отрицательно.

Половина россиян (51%) уверена, что интернет не сможет заменить «традиционные» СМИ в будущем, доверие к которым, как отмечают социологические службы, выше, чем к интернету. Вместе с тем более чем у трети опрошенных «очень часто и довольно» часто складывается впечатление, что телевидение, радио и газеты обманывают (35%), не дают полной информации о происходящем (47%), фокусируют внимание на второстепенных сюжетах (44%).

Снизилась доля россиян, поддерживающих запрещение доступа к отдельным сайтам и материалам в сети.

Одним из наиболее популярных сервисов остается Youtube, которому 14 февраля исполнилось 17 лет. Как выяснил «Ромир», за четыре последних года наибольший охват аудитории видеохостинга был зафиксирован в 2020-м — 76,8%. В 2021 году показатели снизились до 73,9%.

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