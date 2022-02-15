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США вступились за своих: Евросоюз попросили быть помягче к бигтеху

Вашингтон открыто лоббирует интересы ИТ-гигантов в ЕС

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Francois Lenoir/Reuters
Администрация Джо Байдена пытается повлиять на европейских законодателей, намеренных ужесточить регулирование американского бигтеха. 

Советник министра торговли США Арун Венкатараман направил письмо члену Европарламента Андреасу Швабу, участвующему в разработке Закона о цифровых рынках (DMA), в котором выразил опасения, связанные с разработкой нового регулирования бигтеха в ЕС.

Он также призывал расширить требования DMA, включив в них не только американские компании из других стран, кроме США, сообщает Financial Times.
 
«Мы просим, чтобы ЕС использовал критерии, которые не дискриминируют американские фирмы в рамках закона или фактически, в том числе путем включения значимых европейских и иностранных конкурентов американских компаний в сферу действия DMA», – говорится в обращении.
 
Целью DMA, который должна вступить в силу уже в следующем году, является ограничение монопольной власти Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft на европейском цифровом рынке.

При этом попытки американских властей продвигать интересы ИТ-гигантов в Европе предпринимаются на фоне ужесточения антимонопольной политики в самих Соединенных Штатах.
 
В ответ Шваб обвинил американских чиновников в попытках усилить власть бигтеха, прикрываясь вопросами информационной безопасности. «Как политики, мы также должны следить за тем, чтобы такие опасения не создавались искусственно, чтобы ими прикрываться», – подчеркнул он. 
 
В то же время, ведущие мировые ИТ-корпорации начали собственную кампанию против законодателей, стремящихся обуздать власть бигтеха.

Ранее Meta пригрозила удалить Facebook и Instagram в Европе на фоне обсуждения новых европейских правил.

Так, вместе с Законом о цифровых рынках, Евросоюз заканчивает разработку Закона о цифровых услугах (DSA), который направлен на регулирование противоправного контента на онлайн-платформах. Вместе эти законодательные акты впервые за более чем два десятилетия определят новые границы регулирования интернета в Европе.
 
По мнению эксперты, данные правовые инициативы могут иметь международный резонанс, доказав способность государственных регуляторов влиять на растущую мощь бигтеха.
 

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