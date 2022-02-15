Только не списывай точь-в-точь. Какие «фишки» Android украл у iOS

В гонке за привлечением новой аудитории Google и Apple нередко вдохновляются идеями друг друга. Стив Джобс был ярым противником Android не из-за того, что видел в стартапе Google конкурента, а потому что разработчики нередко заимствовали ноу-хау компании из Купертино. Какие именно функции были украдены у iOS — в материале «Газеты.Ru».

Жесты

В 2017 году Apple представила безрамочный iPhone X, который стал первым смартфоном компании без Touch ID и физической кнопки «Домой», которая отвечала за возвращение на рабочий стол. Компания предложила совершенно новый способ управления смартфоном при помощи жестов — для возврата на главное меню нужно было смахнуть пальцем вверх, а если провести палец наверх и удерживать его, откроется меню многозадачности.

Команде Google, должно быть, понравился новый тип навигации и его дизайн, потому что Android принял аналогичный набор жестов как для Android 9, так и для Android 10.

Значки уведомлений

Одним из самых простых и удобных нововведений в Android было появление значка на ярлыке приложений, указывающего на наличие уведомлений в нем. Этот значок представлен в виде цифр или точек в зависимости от производителя или выбранного пользователем режима.

Но впервые подобная функция появилась в iOS. Она показывала пользователям, сколько непрочитанных электронных писем, сообщений или других уведомлений их ожидает в приложении. В Android такие уведомления были добавлены лишь с запуском восьмой версии в 2017 году.

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Разрешения

В течение долгого времени Apple предоставляла пользователям большой контроль над тем, как приложения обрабатывают пользовательские данные. Это доступ к такой информации, как местоположение, состояние смартфона, список контактов, доступ к камере и прочее.

Google решила добавить аналогичную функцию в свою собственную ОС Android 10 в 2019 году.

«Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» является основным элементом современных телефонов, предоставляя пользователям возможность «отключиться» от внешнего мира, не выключая при этом гаджет. Эта функция была впервые добавлена Apple вместе с iOS 6, вышедшей в 2012 году.

Google добавила этот режим в свою операционную систему в 2014 году с запуском Android 5.0 Lollipop.

Hey, Siri

Apple опередила Google в разработке цифрового помощника — купертиновцы купили Siri и интегрировали ее в iPhone 4S, который вышел в 2011 году.

Девять месяцев спустя Google представила Android 4.1 Jelly Bean. В этой версии ОС была встроена функция Google Now, которая сейчас известна под названием «Google Ассистент».

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Скриншоты

С появлением iOS 11 в 2017 году скриншоты в iPhone немного изменились — теперь пользователи могут нажать на экран сразу после выполнения скриншота, чтобы открыть специальное меню для редактирования изображения.

В Android функция быстрого редактирования скриншотов появилась лишь с релизом Android 9.0 Pie, который стал доступен на смартфонах в середине 2018 года.

Touch ID

В 2013 году Apple представила iPhone 5S, отличительной особенностью которого был сканер отпечатков пальцев Touch ID. Однако это не первый смартфон, который был оснащен биометрическим сканером — им был Motorola Atrix 4G. В Motorola не смогли придумать никакого сценария использования сканера кроме как для разблокировки. Кроме того, сама система Android не предусматривала таких возможностей.

Touch ID был глубоко интегрирован в iOS и позволял пользователям iPhone разблокировать смартфоны и подтверждать покупки в интернете. Именно такой функционал сейчас и предлагают Android-смартфоны для пользователей гаджетов со сканерами отпечатков пальцев.

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FaceTime

В мобильной операционной системе Apple было предустановлено приложение, позволяющие совершать аудио- и видеозвонки между владельцами гаджетов компании, которое называется FaceTime. Google решила расширить список потенциальных пользователей и представила в 2016 году свой аналог видеочата Google Duo, который доступен как пользователям Android, так и на iOS или же ПК при помощи веб-приложения.

3D Touch

На фоне успеха Apple и ее технологии определения силы нажатия на экран 3D Touch, которая впервые появилась в iPhone 6S, производители Android смартфонов разработали аналог. Некогда популярная китайская компания Meizu была одной из первых, кто в 2016 году внедрил 3D Press. Позже технологию пробовали Huawei и ZTE, но аналог 3D Touch на Android не снискал популярности. Впрочем, позже и Apple отказалась от функции, заменив ее программным аналогом, который считывает не силу нажатия, а время удержания пальца на элементах интерфейса.

Интерфейс подключения наушников

Каждый владелец iPhone и наушников AirPods при подключении наушников к смартфону видит всплывающее окно, на котором изображены сами наушники и их уровень заряда. Все происходит автоматически даже при первоначальной настройке — от пользователя не требуется каких-либо усилий или подкованности в использовании гаджетов.

Владельцы смартфонов под управлением операционной системы Android вынуждены при первом подключении настраивать все вручную. Только в начале 2021 года Google представила свой аналог, который получил название Fast Pair. Выглядит такая функция не так изящно, как на iOS, и не все наушники поддерживают эту функцию.