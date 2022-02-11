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Технологии

SSD-накопители резко подорожают. Заводы испортили 6,5 млрд гигабайтов памяти

Представитель РАТЭК Гуськов предупредил о росте цен на SSD-накопители

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Два основных производителя SSD-накопителей испортили микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов. Это огромная цифра, и восстановление потерь займет время, считают аналитики. Как сообщили «Газете.Ru», инцидент на заводах Western Digital и Kioxia приведет к росту стоимости и дефициту не только самих накопителей, но и гаджетов: компьютеров, игровых приставок и смартфонов.

Навели порчу

Компании Western Digital и Kioxia, основные игроки на рынке SSD-накопителей, признали, что на их заводах произошла порча гигантского количества флеш-памяти. Как передает Reuters, были уничтожены микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов.

В связи с этим миру грозит дефицит твердотельных накопителей, а уже к марту они могут подорожать. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил «Газете.Ru», что ситуация негативно отразится и на российском рынке.

«История с SSD-накопителями повлияет на общую проблему нехватки полупроводников. Когда происходит такая серьезная авария на рынке, то это отразится и на самих устройствах», — отметил он.

По словам специалиста, в результате гаджеты будут собираться с задержкой.

«SSD-память считается чуть ли не биржевым товаром. И если она начинает уменьшаться в количестве, то становится дороже. Значит вырастет и себестоимость товаров», — добавил Гуськов.

Гуськов рассказал, что широкая распространенность SSD в настоящее время ведет к проблемам с наличием в продаже не только носителей, внешних и внутренних SSD-дисков, но в перспективе и к сокращению доступных для покупки компьютеров, игровых приставок, смартфонов и других гаджетов.

«Если нет компонента, то все, электронное устройство под угрозой неготовности. И общий фон сейчас тяжелый по компонентам в целом. А SSD — по-настоящему важный компонент», — добавил он.

Гвоздь в крышку

С заявлением об опасности нехватки SSD-накопителей, постепенно вытеснивших жесткие диски в компьютерах и других гаджетах, выступили и аналитики компании TrendForce. В их докладе говорится, что авария грозит ростом цен на твердотельные накопители.

Специалисты подсчитали, что 6,5 экзабайта — это 13% от общего объема памяти, которую компании планировали выпустить в первом квартале 2022 года, около 3% от мирового объема.

По прогнозам TrendForce, уже во втором квартале 2022 года, то есть с 1 марта, покупателей будут ждать и дефицит SSD, и их удорожание на 5-10%.

Пока это предварительные прогнозы. Аналитики допускают, что проблемы у Western Digital и Kioxia могут привести и к куда большему урону на рынке накопителей.

В заявлении указано, что проблема связана с загрязнением реактивов, используемых при производстве NAND-памяти, основы любого современного SSD. Инцидент произошел еще в январе 2022 года, и только в настоящее время компании оценили итоговый ущерб.

Kioxia в отчете избегает формулировки «остановка производства», однако указывает, что рассчитывает на «скорое возобновление работы». В отчете Western Digital говорится лишь об объемах потерянной памяти. Ни одна из компаний не указала, когда ситуация нормализуется.

Kioxia — один из крупнейших производителей флэш-памяти и твердотельных накопителей в мире и является ключевым поставщиком Western Digital. В 2021 году компании размышляли о слиянии, но сделки не произошло. Western Digital и Kioxia совместно занимают второе место по объему выпускаемой флеш-памяти — их обгоняет только компания Samsung.

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