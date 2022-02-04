HR-скам. Как соискатели теряют деньги и попадают в пирамиды

Устроиться на работу становится сложнее — все чаще на сайтах по поиску вакансий пользователи сталкиваются с мошенниками. Соискатели теряют деньги, время, нервы и свои персональные данные — и остаются ни с чем. Как опознать HR-мошенников, чтобы не стать их жертвой и не быть втянутым в пирамиду, — в материале «Газеты.Ru».

Фейковые вакансии

В интернете встречается немало мошеннических предложений работы, и не все «работодатели» имеют благие намерения и честно ищут исполнителей на понятные задачи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» старший эксперт сервиса «Готовое резюме» HeadHunter Group Олеся Корягина. Эксперт считает, что необходимо уметь распознавать скам-вакансии, чтобы не попасть в неприятную или даже опасную ситуацию.

К наиболее часто использующимся стратегиям мошенничества в области найма Корягина относит несколько видов «вакансий». Один из них — сбор персональных данных. В таких случаях «работодатель» на одном из первых этапов взаимодействия просит соискателя прислать скан паспорта или других документов. Это могут быть мошенники, которые собирают персональные данные для использования в корыстных целях. Например, для оформления кредитов, сим-карт или продажи.

«Существуют также схемы с разводом на деньги, которые очень разнообразны, но их объединяет необходимость какой-то оплаты и взноса за что-то. Например, могут предложить оплатить обучение, необходимое для выполнения будущей работы, или внести какую-то сумму для гарантии, оформления медицинской или трудовой книжек, заключения договора, оформления подписки, регистрации, курьерской доставки и прочего. Скорее всего, после перевода такой оплаты соискатель не увидит ни своих денег, ни обещанной работы», — отмечает Корягина.

Есть отдельный вид мошенников, которые пытаются получить бесплатный продукт за счет соискателей, которым предлагают сделать тестовое задание. Например, написать статью, составить контент-план для соцсети, создать дизайн чего-либо, разработать бизнес-план. Соискатель тратит время и силы, выполняя задание, отправляет его, после чего «работодатель» пропадает со связи или отказывает из-за того, что кандидат не подходит или компания уже выбрала другого кандидата.

Другим вариантом развития событий может быть получение нового задания сразу после сдачи первого для того, чтобы точно убедиться в квалификации кандидата. Таким образом, человек уже начинает работать на эту компанию бесплатно.

«Сокрытие истинной сути работы и посредничество в незаконной деятельности — это очень опасный вид мошенничества, но, если внимательно читать описание вакансии, его несложно вычислить. Так, в описании позиции могут быть указаны минимальные требования к кандидатам, но при этом — высокая зарплата, гибкий график и крайне лояльные условия работы. Или описание вакансии слишком туманное, нет четкости в описании функционала. Как правило, авторы таких объявлений пытаются привлечь как можно больше людей для какой-то сомнительной или даже противоправной деятельности», — заключила Корягина.

Директор центра разработки компании Artezio (входит в группу ЛАНИТ) Дмитрий Паршин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что подобные схемы не имеют никакого отношения к найму сотрудников, так как мошенники всего лишь имитируют процесс собеседования и найма для достижения своих целей.

«Тот же принцип социальной инженерии работает во время звонка из «банка», просьбы через социальную сеть перечислить «другу» деньги. Но если с этими видами манипуляций люди постепенно знакомятся и готовы к ним, то вот с социальной инженерией при найме на работу мало кто сталкивался. И это означает, что такая схема мошенничества будет активно развиваться в будущем и совершенствоваться», — считает эксперт.

Паршин отметил, что главная цель преступников простая — завладеть деньгами или какими-то другими ценными ресурсами соискателя. Для того, чтобы мошенники могли получить доступ к денежным средствам жертвы, они должны получить доступ к ее интернет-банку.

«Это можно сделать через вредоносные приложения или с помощью психологического давления и манипуляций. Причем, именно последний вариант наиболее вероятный, если мы говорим о процессе собеседования или его имитации. Да, сейчас многие компании нанимают сотрудников дистанционно, и этот процесс сопряжен с прямым общением с рядом незнакомых соискателю людей. Возможно ли имитировать этот процесс и на каком-то этапе включить в него инструмент психологического убеждения? Вполне, но это сложно поставить на поток», — рассказал Паршин.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат, управляющий партнер Селютин и партнеры Александр Селютин рассказал, что в настоящее время следует быть особенно аккуратным при устройстве на удаленную работу.

«Перед тем, как к ней приступить, мошенники могут попросить установить на компьютер или телефон определенную программу. Часто это может быть вирус, который крадет с устройства персональные данные — пароли, переписки, данные банковских карт. Основной признак подобных вакансий — работодатель обещает большие деньги за «2 часа работы онлайн в день», — считает Селютин.

Многие соискатели в поисках работы хотели бы работать на дому и получать доход. Мошенники знают об этом, поэтому они размещают объявления с минимальными затратами времени и усилий с высокой оплатой. Работа может быть любой — от перепродажи товаров до просмотра рекламы или прохождения анкетирования. Мошенники также с целью заинтересовать свою жертву обещают, что соискатель может стать начальником для самого себя, начать свой собственный бизнес или установить любой удобный график работы.

Зеркальные вакансии

При поиске работы также следует проверять, является ли компания-наниматель тем, кем себя выдает или это ее «клон».

В беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор digital-агентства SocialCraft Андрей Иванов рассказал, что летом 2021 года в аккаунт агентства начали сыпаться сообщения недовольных «стажеров», оплативших «практику» и «обучение», но никто об этом в SocialCraft не знал.

«Некоторые сообщения даже доходили до угроз. Приятного было мало, так что пришлось разбираться в произошедшем. Выяснилось, что под именем агентства размещались «вакансии», похожие на реальные, хотя у нас не было вакансий в то время. Но описание и условия не вызвали бы вопросов даже у бывалых искателей вакансий. От соискателей требовалась покупка некоего фирменного софта Zeus, к которому мы не имеем никакого отношения. Именно это условие почему-то не вызвало вопросов у тех, кто клюнул на подобные предложения о работе», — отметил Иванов.

Он отметил, что вакансии публиковались на «Авито» и «Юле», после чего общение переходило в WhatsApp. Там соискателям отправляли ссылку на Google-документ, на первой странице которого были размещены скриншоты с интерфейсов сайта агентства. Иванов рассказал, что таких объявлений было несколько, но все они удалялись через 1-3 дня, возможно из-за жалоб пользователей.

«Что касается сайта, на котором можно было купить Zeus, то он также постоянно менялся. Все аккаунты в WhatsApp были сделаны одним почерком — имена девушек, которые общались с претендентами на работу в SocialCraft были как под копирку необычными — Снежанна, Виолетта, Габриелла и прочее.

Суммарный ущерб, который понесли желающие устроиться к нам, составил около 40-50 тыс. руб. И это только те пользователи, которые нам написали. Стоимость программы, которую необходимо было купить, составляла от 1790 до 3420 руб.», — рассказал Иванов.

Помимо несуществующих вакансий существуют также привычные многим пирамиды, целью которых является, как утверждается, продажа товара компании. Однако в действительности подобные компании зарабатывают на своих представителях, которые должны купить что-то перед тем, как их возьмут на работу.

Евгений Старков — человек, которого чуть не втянули в пирамиду, — в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что он долго не мог избавиться от назойливых менеджеров подозрительной компании.

«Откликнулись сами на одном из крупных сайтов по поиску работы. При собеседовании всего было три вводных урока. Так, в один из дней попросили оставить 300 рублей в качестве залога за учебные материалы — там была пара тоненьких буклетов про продажи. После третьего занятия меня решили взять на работу продажником, но нужно было купить хотя бы один товар у менеджера. Самый дешевый стоил 700 рублей, но были также какие-то зубные щетки с ценником в 300 рублей, но менеджер отметил, что они закончились, а другие товары стоили по несколько тысяч рублей. Я отказался от такой сделки, попросил вернуть мне мои 300 рублей залога и больше туда никогда не возвращался», — рассказал Старков.

Что делать, если попались на удочку

Прежде всего лучше использовать для поиска работы только надежные порталы, сайты и ресурсы, где каждая вакансия проходит модераторскую проверку, советует Корягина.

«Конечно, и туда могут просочиться мошенники, но все же риск существенно снижается. Также не стоит откликаться на вакансии, которые вызывают подозрение или предлагают золотые горы при минимуме требований к компетенциям кандидата. Прежде чем откликаться важно убедиться, что компания-работодатель вообще существует — у нее есть название, адрес, сайт, соцсети и о ней есть отзывы. Всегда нужно проявлять бдительность и быть осторожным — тогда и обмануть пользователей будет сложнее», — считает эксперт.

Если соискатель все же попался на уловки мошенников или подозревает какого-то работодателя в нечестных схемах, эксперт отметила, что нужно сообщить об этом техподдержке сайта или администраторам групп, где была размещена вакансия. Это, по ее словам, может обезопасить не только пользователя, но и других соискателей.