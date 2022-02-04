«Я сижу в Москве, а девушка в Париже». Какими будут секс и порно в метавселенной

Контенту «для взрослых» в метавселенной быть, уверены эксперты. И шлемы станут лишь первым гаджетом на пути к новым ощущениям — возможности полноценных интимных встреч вне расстояний и границ. Однако новые устройства для удовольствия неизбежно будут пытаться взломать. Как и когда метавселенная покорится порноиндустрии — в материале «Газеты.Ru».

Без границ и норм

«Ань, вот смотри. Чисто гипотетически: если, например, я сижу в Москве, а девушка в Париже, и мы с ней связываемся посредством виртуальной реальности, одев костюмы с тактильной обратной связью...», — вспоминает беседу со своим другом основатель сервиса по аренде шлемов виртуальной реальности с контентом для взрослых VRАЮ Анна Райская.

«Или допустим, нейроинтерфейс какой-нибудь, главное — чтобы мы могли чувствовать друг друга. Так вот, если мы с ней таким образом займемся сексом, — это измена моей жене или нет?» — продолжил диалог мужчина.

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По словам Райской, VR-очки, костюмы с тактильной обратной связью и другие устройства можно считать продолжением массажных салонов, эротических сайтов и интимных переписок. Все эти гаджеты и станут основой порно в метавселенной.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Газете.Ru», что порностудии и сайты уже размышляют о развитии в направлении метавселенных.

«В перспективе 3-5 лет метавселенные ждет качественный скачок развития. И именно в этот момент можно будет говорить о полноценном развитии метавселенных, в которых будет заинтересован как классический бизнес, так и порно-индустрия», — прогнозирует он.

Райская пояснила, что уже сейчас появляются жалобы на сексуальные домогательства внутри метавселенной. Например, в ноябре 2021 года женщина в Horizon Worlds от Meta пожаловалась на то, что до нее домогался другой тестер.

«Мы можем переделывать людей в аватары, обрубать им ноги, как это выглядит в метавселенной Цукерберга, или банить любой контент, который затрагивает сексуальную тематику, силами искусственного интеллекта, однако основной инстинкт никто не отменял, пути обхода модерации найдутся, и порно в метавселенной — быть», — уверена эксперт.

Как это будет выглядеть

По мнению Райской, все текущие прообразы метавселенных (Horizon Worlds, Teams, Fortnite, VR Chat и др.) предполагают, что люди должны примерить на себя образ виртуальных аватаров и коммуницировать именно в этом виде.

Однако она заметила по реакции клиентов сервиса, что «мультяшным» порно интересуется лишь малая часть людей. «Самый частый вопрос у клиентов, которые хотят взять VR-очки на дом: «А контент 18+ в виртуальной реальности — это графика или видео? Я хочу видео, чтобы это реальные люди были!» — пояснила специалист.

Самая большая доля в современном порно принадлежит home-made видео от инфлюенсеров, в первую очередь порноактрис и моделей. Так, у сервиса OnlyFans, который предоставляет возможность выкладывать откровенные ролики, более 225 млн посетителей ежедневно, темпы прироста свыше 70%.

«В этом случае большое преимущество будет у того, кто сможет объединить моделей на платформе в виртуальной реальности, обучить их легкой и удобной генерации VR-контента, а также найти способ быстро и легко передавать подобный контент потребителю. Скорее всего, это будет сервис потокового видео, ускоряющий создание контента с использованием средств самой платформы — по типу TikTok или YouTube», — рассказала она.

Райская считает, что если в каждом доме будет камера виртуальной реальности и VR-очки, как сейчас со смартфонами, то «порно в метавселенной распространится как лесной пожар».

В настоящее время это все-таки более нишевая и дорогая история от небольших студий, пояснила она. Однако, по словам специалиста, уже в ближайший год, с распространением доступных и простых VR-камер и удобных VR-очков, ситуация изменится.

Автор подкаста и YouTube-канала «Ныряем» Алексей Каленчук сообщил «Газете.Ru», что появление аватаров и фотореалистичных симуляций может в итоге привести людей к отказу от реального секса и реальных порноактрис.

«С одной стороны, виртуальное порно в метавселенной удешевит процесс производства адаптированного под пользователя взрослого контента, а с другой, упростит создание любого сколь угодно извращенного сексуального сценария», — пояснил он.

По мнению Каленчука, доступность подобного контента может самыми неочевидным способом повлиять на психику. Он отметил, что для современного взрослого контента уже не очень сложно сделать реалистичное односложное общение — этому есть реальные примеры, вроде приложения Replika или секс-куклы Harmony, способных вести простейший диалог с человеком.

Какие гаджеты для этого потребуются

По мнению Самойленко, «киберсекс» в метавселенных будет связан и с адаптивными перчатками, и с аксессуарами, имитирующими тело партнера.

«С одной стороны — в сексе уже давно все придумано, но с другой — безусловно новая киберреальность может принести миллионам пользователей новые ощущения», — считает он.

Райская заметила, что создаются носимые устройства, совместимые с виртуальной реальностью: костюмы тактильного отклика и прочие гаджеты, такие как перчатки, платформы для ходьбы, автосимуляторы.

Некоторые из них представлены не только в качестве концептов, но и вполне рабочих образцов. «В ближайшие годы, а то и месяцы мы увидим, как эти девайсы станут легче и удобнее, а самое главное — доступнее для рядовых потребителей», — добавила эксперт.

В пример специалист привела костюмы, которые позволяют передать тактильную обратную связь из игр на тело человека от белорусского стартапа Teslasuit.

Еще одна компания, которая создает похожие костюмы, — bHaptics. В их «экипировке» есть специальные нарукавники, перчатки, накладки на ноги.

По мнению Каленчука, появление устройств дополненной реальности для просмотра и участия в порноконтенте еще острее обозначит вопрос безопасности пользователей.

«Устройства AR/VR оборудованы еще большим количеством камер и могут снимать с пользователя еще больше информации», — предупредил эксперт.

Он прогнозирует, что в первую очередь будут развиваться взрослые игрушки разного рода с интеграцией к виртуальным сценариям в VR и AR, как в произведениях Виктора Пелевина. «И уже после этого займутся запахами или даже вкусом», — заметил Каленчук.

Райская также рассказала о существовании гаджетов, которые позволят «модели из виртуальной реальности переместиться в вашу спальню и начать выполнять реальные движения». Речь о специальных мастурбаторах Kiiroo и Fleshlight.

Однако у устройств пока есть недочеты. «Движения модели из VR-сюжета действительно синхронизируются со сжимающими движениями мастурбатора. Правда, работает устройство с ограниченным набором VR-роликов (около 50 видео от двух студий), а синхронизация бывает неполной», — пояснила эксперт.

Основатель VRАЮ констатировала, что главная проблема современных гаджетов — они связываются исключительно с VR-очками, куда вставляется мобильный телефон. Интеграция со шлемами Oculus и аналогичными не предусмотрена, а ведь именно в них лучшее качество картинки и именно они — самые популярные на рынке на данный момент.

Однако Райская уверена, что большую роль в решении этих проблем совсем скоро сыграют нейроинтерфейсы — устройства и программы, которые отмечают активность в различных областях головного мозга и переводят эти сигналы в команды управления внешним устройством, например, компьютером.

Самойленко добавил, что среди проблем и преград на пути порно в метавселенной все те же классические барьеры: регулирование со стороны государства, рентабельность и окупаемость инвестиций, а также наличие инновационных решений, которые сделают тот или иной продукт уникальным. «Однако сомнений, что и метавселенные покорятся порносайтам, практически нет», — заключил он.

Другое мнение

Медиатехнолог, основатель креативного агентства My Duck's Vision Юрий Дегтярев заявил «Газете.Ru», что все попытки создать новые виртуальные развлечения для взрослых в метавселенной провалятся.

«Никакая метавселенная с внешними устройствами, насадками и прочими симуляторами и стимуляторами не сильнее мозга, способного генерировать самые невероятные порнографические сюжеты и вызывать сильнейшие оргазмы по ночам во сне, даже без прикосновений к половому органу. Безграничные возможности», — уверен он.

По словам Дегтярева, компания Meta и прочие не способны и не будут долго способны «предложить нам нечто настолько новое, чего бы мы сами не увидели и до чего бы мы сами не додумались и не попробовали к 18 годам».

Медиатехнолог заверил, что Цукерберг с Meta окажется «где-то на обочине актуальности», а на аватаров внутри метавселенных даже без всякого порно нельзя будет взглянуть лишний раз, «чтобы не быть обвиненным в новом виде харасмента — аватарасменте».