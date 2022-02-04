В аэропорт за 10 минут. Когда в Москве появятся летающие такси

В России намерены запустить сервис аэротакси уже в этом десятилетии. Такие планы есть как минимум у трех компаний: Hover, «Яндекса» и «ЭФКО». Почему аэротакси могут не выйти на маршрут и причем тут ФСБ и приказ Минтранса — в материале «Газеты.Ru».

Между районами по воздуху

В России (и ее столице) аэротакси станет доступным средством передвижения наравне с обычным такси к 2027 году, заявил «Газете.Ru» основатель компании Hover Александр Атаманов.

«Эксперты ожидают создания сервиса аэротакси в 2025 году. Массовое появление воздушного транспорта внутри города возможно примерно через два года после этого», — отметил он.

Атаманов пояснил, что уже в 2025 году россияне смогут совершить поездку на аэротакси, однако будут определенные ограничения, в том числе и высокая цена. «Сделать их по ценам приблизительно сравнимыми с обычными наземными такси — это более поздний срок, не меньше двух лет. Изначально это все-таки будут ограниченные и достаточно небольшие маршруты», — добавил разработчик.

По его словам, стоимость одной поездки будет установлена из расчета 200 руб. за один километр.

Год назад, в январе 2021 года, компания Hover представила прототип летающего такси. Испытания проходили на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Как сообщало издание РБК, тогда Атаманов утверждал, что стоимость полета составит примерно $0,3 за один километр (23 руб. по текущему курсу).

В комментарии «Газете.Ru» основатель Hover рассказал, что важной задачей является подготовка городской инфраструктуры к новому виду транспорта. «Для Москвы потребуется время на переход. По текущим планам мы рассматриваем использование действующих вертолетных площадок: это Москва-Сити, Кремль, Белый дом», — пояснил Атаманов.

Глава Hover рассказал, что в дальнейшем площадок для взлета и приземления аэротакси будет больше. «Они будут на крышах торговых центров, на крышах жилых домов», — уверен он.

Испытания уже в процессе

По словам руководителя компании, Hover уже проводил испытательные полеты с людьми на борту. «Предстоит огромная работа в части сертификации и внедрения программы безопасности для летательных аппаратов. И мы над этим всем уже работаем», — сообщил он.

По словам Атаманова, сертификация аппарата займет два года. Но главная сложность для массовости подобных полетов и снижения стоимости — в снятии законодательных запретов.

«Пока получение разрешений, то есть одобрение законодательных возможностей для совершения таких полетов, в работе. Этот процесс решается живо, но пока окончательного ответа нет ни у одной страны мира», — констатировал он.

Он отметил, что против разрешения на полеты подобных аппаратов выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО).

В Москве в границах МКАД полеты воздушных судов, в том числе беспилотных, таких как коптеры и дроны, запрещены приказом Минтранса России № 254 от 24 июля 2020 года. Разрешение на полеты над этой территорией может быть выдано только в исключительных случаях. Среди них: выполнение оперативных заданий в интересах государства, проведение спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях.

«Мэрия Москвы очень хочет [разрешить полеты]. Но я могу понять опасения тех, кто против. На этой машине может передвигаться не только обычный человек, но и сумка со взрывчаткой», — признал Атаманов.

Он отметил, что у компании есть все основания полагать, что Москва в конечном счете одобрит такие меры. «У нас сложился хороший диалог с мэрией и департаментом предпринимательства и инновационного развития», — заявил глава компании.

Заказал в приложении и полетел

Сам формат аэротакси будет знаком всем, кто пользуется онлайн-заказом обычных машин с водителем, заверил Атаманов.

«Идея сделать приложение, как для автомобилей. В нашем аэротакси вы сделаете заказ и сядете в него, как обычно. Разница лишь в том, что там вы не увидите водителя. Это беспилотные аппараты», — добавил глава Hover.

За счет отказа от пилотов будут снижаться затраты на перевозку — соответственно аэротакси смогут конкурировать с наземным транспортом, особенно в час пик, сообщил Атаманов: «Например, поездка в Шереметьево из Москва-Сити займет не 40 минут минимум, а всего 10 минут».

По его словам, в настоящее время полеты аппарата Hover тестируются с удаленным оператором, который управляет аэротакси с помощью пульта. «В самой машине пилота нет. Пилот на земле и задает маршрут, а также контролирует, чтобы все работало корректно», — пояснил разработчик.

Кто еще разрабатывает аэротакси

В 2019 году компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэротакси. Церемония прошла на Международном авиакосмическом салоне МАКС.

Однако позже компании сообщили, что откладывают старт проекта минимум на три года. Изначально аэротакси планировали запустить в 2020 году. Тогда утверждалось, что стоимость полета составит до 3 тыс. руб.

Среди причин переноса указывалось, что испытания и сертификация вертолетов VRT500, на которых будут перевозить пассажиров, еще далеки от завершения. Партнеры также планировали оценить рыночную эффективность воздушных перевозок в Москве.

В настоящее время о проекте нет никаких новостей. В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев после получения запроса «Газеты.Ru» о том, реальны ли планы запустить проект аэротакси в 2022 году.

«В данный момент у нас нет такой услуги», — добавила представитель сервиса. В «Вертолетах России» не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

Разработкой собственного аэротакси занимается и «ЭФКО», входящая в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. В инновационном центре «Бирюч» завершили испытания прототипа Hi-Fly Taxi.

По заверениям разработчиков, аппарат уже может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг.

Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года. На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года, утверждают в «ЭФКО».

Исполнительный директор и член совета директоров «ЭФКО» Сергей Иванов считает аэротакси удобным и быстрым способом уехать из города на природу, в загородный дом или на дачу.

Отмечается, что в конце 2022 года «ЭФКО» планирует осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км.

Преграды в воздухе

Доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов сомневается в перспективах запуска аэротакси в городах России.

«Внутри городов сначала нужно разрешить движение летательных аппаратов. Сейчас это запрещено законом. А в городах подобные полеты и вправду очень опасны, это же место компактного проживания людей.

Чтобы над головами появились летательные аппараты? Думаю, такое не случится», — сообщил он «Газете.Ru».

По мнению профессора, перевозки одного-двух человек из одной точки города в другой таким «полупрофессиональным образом» слишком рискованные.

«У нас и на дорогах регулярные пробки в городах, будет ли лучше, если будут такие пробки и в небе?» — задался вопросом ученый.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал «Газете.Ru», что выступает против аэротакси в городской среде.

«Технически запустить аэротакси можно было еще позавчера. Но они никак не вписываются в правовые рамки правил использования воздушного слоя. Это маленький узенький сегмент, это нуль с запятой и какими-то там знаками после нее. Преодолевать ради этого серьезные изменения? Я бы не стал с этим возиться», — добавил он.

По мнению Блинкина, обсуждение подобных проектов стоит прекратить. «Если бы я был членом правительственной комиссии и рассматривал этот вопрос транспортной политики, то предложил бы снять его с обсуждения, потому что он не представляет просто никакого интереса», — пояснил эксперт.

Он считает, что реализацией проектов аэротакси активно занимается промышленный лоббизм. «Может, и пробьют лоббисты. Ради того, чтобы удовлетворить копеечный спрос? Ну, на здоровье», — констатировал директор института.

Якимов из МАДИ считает, что аэротакси даже в формате общественного транспорта с большим числом пассажиров потребует серьезных инфраструктурных изменений, а пользоваться им не будут из-за высокой стоимости билета.

Он привел в пример то, как осуществляются междугородние полеты на малых самолетах. По словам эксперта, такой полет крайне дорого обходится россиянам, даже с программами субсидирования, в которых сам пассажир оплачивает лишь треть стоимости билета. Оставшуюся часть на себя поровну берут федеральный и региональный бюджеты.

«Даже с учетом субсидий полет из Перми в Ижевск стоит 5 тысяч рублей, я столько же отдал за авиабилет в Пермь из Москвы. На автобусе или машине доехать в Ижевск, конечно, было бы дешевле», — добавил профессор МАДИ.

По словам Якимова, снятие запретов на полеты внутри городов приведет к усилению конкуренции, в которой аэротакси вряд ли смогут вырваться на первый план и обойти уже известные транспортные средства.

«Если сейчас вдруг разрешат полеты авиации над Москвой, то полетит куча частных вертолетов за пределами МКАД сюда в город, вот они и будут активно развивать посадочные площадки. Это, конечно, было бы безумие. Но будут ли упоминать при этом слово аэротакси? Сомневаюсь», — заключил он.

Есть ли варианты сейчас?

Возможность полетать на вертолете над Москвой обещают разные частные компании. Однако пока эти полеты все так же подпадают под запреты, поэтому речь о полноценном путешествии по городу не идет.

Сервисы проводят вылеты с аэродромов, расположенных в Подмосковье, и на определенной высоте могут подойти к границам столицы вплотную, но не более того. Таким образом, увидеть главные достопримечательности Москвы с воздуха получится максимум издалека. Посадка внутри Москвы также невозможна.

Цены на такие услуги пока тоже куда выше, чем обещают сервисы аэротакси. Например, полет на Robinson R44, четырехместном вертолете, обойдется не меньше чем в 14 тыс. руб. И это за 15 минут.

С увеличением минут полета растет и стоимость. Также важно понимать, что для полета понадобится договориться о точной дате и времени. То есть это пока единичная услуга. В отличие от планов по запуску сервиса, доступного на регулярной основе через приложение.