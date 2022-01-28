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Рассадник обмана: мошенники нашли пристанище в Facebook и Instagram

СМИ: количество американцев, ставших жертвами мошенничества в соцсетях, неуклонно растет

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Erin Scott/Reuters
Согласно отчету Федеральной торговой комиссии (FTC), количество граждан США, ставших жертвами мошенничества в социальных сетях, неуклонно растет. Только за 2021 год люди потеряли 770 миллионов долларов по вине киберпреступнков.

Как сообщает Techcrunch, значительная часть мошенников поджидает пользователей на одних из самых популярных ресурсов – в зарубежных соцсетях.

Более 95 000 жертв заявили, что впервые с ними связались именно там, это вдвое больше, чем в 2020 году, и в 19 раз больше, чем в 2017.

Настоящим пристанищем для киберпреступников стали площадки Meta – Facebook и Instagram.

Каждый четвертый человек, сообщивший FTC в прошлом году о денежных потерях в результате мошенничества, утверждал, что в руки аферистов его привели пост, сообщение или реклама на площадках. Если не учитывать обращения в комиссию, в которых не указано, как именно преступник связался с жертвой, то на преступления в социальных сетях пришлось 26% убытков американцев от мошенников в 2021 году.

Для сравнения, на веб-сайты и приложения — 19% (554 миллиона долларов), а на телефонные звонки — 18% (546 миллионов долларов).

Чаще всего на удочку злоумышленников попадаются те, кто совершают онлайн-покупки.

 Доля обращений в FTC, связанных с мошенничеством во время шоппинга в интернете, составила целых 45%. Почти 70% из них были отправлены людьми, которые сделали заказ после просмотра рекламы, но в итоге так и не получили товар.

Некоторых перенаправили на сайты-обманки, копирующие официальный ресурс продавца. В 9 из 10 случаев пострадавшие столкнулись с подобной рекламой в Facebook и Instagram.

Рост преступлений в сфере онлайн-покупок является проблемой не только для потребителей, теряющих деньги.

Это наносит ущерб всей экосистеме электронной торговли. В последние годы Facebook и Instagram вкладывали значительные средства в то, чтобы интегрировать онлайн-покупки в свои услуги, обещая связывать рекламодателей с клиентами. У них есть и собственные специальные разделы, где пользователи могут просматривать продукты и оформлять покупки напрямую, без необходимости заходить на внешний веб-сайт.

Но если люди начнут сомневаться в легитимности интернет-магазинов, представленных на этих платформах, они перестанут ими пользоваться.

Однако аферисты охотятся не только на любителей онлайн-шоппинга.

С Facebook и Instagram начинаются и больше половины (54%) мошенничеств с инвестициями. В соцсетях продвигаются несуществующие инвестиционные продукты, также злоумышленники пишут людям напрямую, убеждая их вложить средства в обманку.  

Еще одна угроза, подстерегающая на платформах Meta, — это обманы, связанные с вытягиваем денег под видом романтических отношений.

Первое сообщение от псевдо-возлюбленных обманутые пользователи получали именно в Facebook или Instagram.

Преступники добавляются в друзья, втираются в доверие к человеку с помощью переписки, а затем просят перевести нужную сумму под разными предлогами.
 
 

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