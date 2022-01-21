Вместо «ведер с гайками». Как россиян пересадят на электрокары

Многие россияне хотят купить электрокар, но на рынке недостаточно предложений, уверен разработчик экологичных авто Олег Клявин. Он развеял мифы об опасности замерзнуть в электрокаре зимой и высокой стоимости таких авто. О мерах, которые помогут гражданам России полюбить машины на электричестве — в материале «Газеты.Ru».

Больше, чем двигатель

Основатель и главный конструктор компании Change Mobility Together (ООО «Центр технологического консалтинга»), разработчик электромобилей Олег Клявин заявил «Газете.Ru», что не погодные условия, не инфраструктура и даже не цена — причина слабой популярности электрокаров в России.

«Проблема в предложении. Прежде всего, электромобиль не так просто купить: говорю это как покупатель с опытом. Но, главное, рынок все еще не предложил массовый электромобиль, вернее говорить даже о линейке электромобилей, сопоставимый по комфорту и затратам с обычным автомобилем», — отметил он.

По его словам, ключевым фактором, останавливающим распространение электротранспорта, является то, что электрокар не так комфортен в дальних поездках, как автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

«В настоящее время электрокары — это выбор жителей крупных городов, где пробеги небольшие, действует сеть зарядных станций и актуальны льготы, вводимые властями, вроде бесплатной парковки в центре города», — констатировал Клявин.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал «Газете.Ru», что для массового перехода на электрокары в России необходим комплексный подход.

«Есть профессиональный консенсус — электромобили имеет смысл поддерживать при соблюдении двух критических условий: генерации чистой энергии и наличия системы раздельного сбора мусора, налаженной как часы», — отметил профессор.

По его словам, «грязная энергетика» делает бессмысленной электромобили. Примерами «чистой энергетики» он назвал возобновляемые источники и ГЭС нового стандарта. Специалист заметил, что без грамотной сортировки отходов даже в городе с 500 тыс. электрокаров есть угроза экологической катастрофы.

«Это будет полмиллиона чрезвычайно экологически стремных йоно-литиевых батарей, которые периодически выбрасывают и заменяют», — добавил он.

Разрушитель мифов

Клявин рассказал, что существует целый ряд популярных мифов об электромобилях. Например, что погода сильно влияет на батареи электрокаров.

«Электромобили широко распространены в Норвегии, Швеции, Дании — не менее холодных странах, чем Россия. А современные батареи теряют всего 1% заряда при каждом градусе ниже нуля», — уточнил разработчик.

По его словам, технология совершенствуется и сейчас в большинстве электрокаров решена проблема подогрева аккумулятора. Клявин заметил, что существуют несколько вариантов отопления: система термостатирования аккумуляторов («термосы»), пассивный обогрев, активный обогрев тепловыми насосами или постоянным (переменным) током при стоянке.

«Но даже такие технологии не потребуются для 70% населения России — большинство проживает в климатических поясах, в которых и нынешние технологии позволяют эксплуатировать электротранспортные средства», — заверил эксперт.

Михаил Блинкин из НИУ ВШЭ отметил, что погодные условия могут иметь значение для развития электромобилей, но вопрос отопления и заряда уже технологически решаются.

«Все, кто причастен к технологической стороне дела, говорят, что совершенствование мощностей электрооборудования сделает так, что погодные условия будут совершенно не важны. Это преодолевается технологическим прогрессом», — добавил он.

Клявин посчитал, что цена тоже постепенно перестает быть стоп-фактором. По его словам, есть и дешевые электромобили, с пробегом, и дорогие — на разные кошельки.

«На сегодняшний день средняя разница в цене электромобиля и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания составляет примерно 750 тыс. руб.», — сообщил он.

Однако специалист указал, что эксплуатация электрокара может быть более выгодной. «Экономия от потребления топлива и обслуживания возмещает разницу суммы покупки, если электромобиль проезжает не менее 45 тыс. километров ежегодно в течение 5 лет», — пояснил эксперт.

По прогнозу Клявина, в дальнейшем цена на электрокары будет вполне сопоставима с ценой автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. «Это вопрос нескольких лет. Вполне вероятно, что электрокары будут даже дешевле», — допустил он.

Льготы как рычаг для перемен

Разработчик выразил мнение, что всплеск спроса на электромобили произойдет, когда экономический эффект от их использования станет очевидным.

Для этого он предлагает вводить льготы, такие как бесплатные парковки и обнуление транспортного налога, а также указывать на защиту от роста цен на топливо при переходе на электротранспорт.

«Будут созданы условия и инфраструктура, необходимые для полноценной эксплуатации электромобилей», — заверил Клявин. По его словам, в России принята концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года и транспортная стратегия России до 2035 года.

Он заключил, что постепенно в России на государственному уровне будут решаться самые проблемные вопросы — развитие инфраструктуры, прежде всего введение в эксплуатацию зарядных станций, и поддержка производства таких автомобилей.

Михаил Блинкин из ВШЭ не уверен, что льготы помогут привлечь интерес россиян к электромобилям.

«На ближайшую перспективу покупатель электромобиля — это состоятельный человек. Я понимаю социальные льготы. Но, например, почему у меня с ДВС нет льгот, а у него с электрокаром есть? Это очень стремно с социально-политических позиций», — рассказал он.

По мнению профессора, пока это «лакшери-сегмент» и какие-либо послабления стоит вводить точно не по этим причинам. «Та же платная парковка она про другое. Это предназначено для регулирования спроса на городской асфальт», — констатировал Блинкин.

Интерес на месте

Клявин заверил, что интерес к электрокарам уже достаточно высок.

«По нашей оценке, уже более 15% автолюбителей всерьез рассматривают покупку электромобиля в ближайшие несколько лет. Вот реальный спрос действительно пока значительно отстает от интереса», — добавил он.

Конструктор рассказал, что в настоящее время парк электромобилей в России насчитывает более 12 тыс. единиц. Он признал, что в сравнении с миллионами автомобилей в стране это «действительно скромные цифры».

«Но мировой тренд электромобилизации постепенно захватывает Россию: в прошлом году было продано в 2,6 раз больше электромобилей, чем в 2020 году. Ожидаемо, что и в 2022 году этот тренд сохранится», — заключил эксперт.

Блинкин из ВШЭ рассказал, что переход на электромобили с экологической точки зрения будет оправдан, если удастся заинтересовать немалую долю граждан.

«Четверть автомобилей в той же Москве это ведра с гайками, устаревшие автомобили. Пока это выглядит так: в лакшери-классе вместо экологического стандарта Евро-6 появляются электромобили. В этом обсуждении есть элемент демагогии», — констатировал эксперт.

Профессор заключил, что интерес к электромобилям оправдан, так как их внедрение при соблюдении всех условий действительно будет иметь преимущества как для водителей, так и для города в целом.