Момент истины: ЕС решит судьбу рекомендательных сервисов

Более 30 европейских общественных организаций и ИТ-компаний предприняли последнюю попытку убедить законодателей ЕС ввести более строгие ограничения для рекомендательных сервисов онлайн-платформ.

Как сообщает TechCrunch, в ближайшее время Европейский парламент должен будет принять решение об использовании персональных данных граждан рекламными алгоритмами. Голосование состоится в рамках разработки Закона о цифровых услугах (DSA), который может вступить в силу уже в 2024 году.

Активисты считают, что информация, которую может собрать платформа, отслеживая цифровую активность пользователей, не должна использоваться для таргетинга рекламы. При этом самим рекламодателям предлагается разрешить использовать только те данные, которые были предоставлены им добровольно.

Для этого интернет-ресурсы должны будут периодически предлагать посетителям выбрать несколько категорий товаров, по которым они хотели бы получать маркетинговые предложения.

Регулирующим органам также указали на то, что само существование онлайн-рекламы, основанной на шпионаже, в течение долгого времени нарушало законы ЕС о конфиденциальности данных при фактическом бездействии властей.

Ранее экс-комиссар по информации Великобритании Элизабет Денхэм призвала ИТ-компании отказаться от парадигмы слежки за пользователями. По ее мнению, будущее цифровой отрасли должно быть связано с предоставлением юзерам реального выбора в отношении того, как на них нацеливаются маркетинговые сообщения.

Стороны, подписавшие обращение к европейским парламентариям, также призвали поддержать данную реформу для того, чтобы избежать манипуляции мнением аудитории.

«Мы убеждены, что цифровая реклама может эффективно таргетироваться, уважая право выбора и конфиденциальность пользователей (без практики скрытого наблюдения) при условии, что данные, специально предоставленные для этой цели, обрабатываются понятным и подотчетным образом», – отмечается в письме.

Представители общественных организаций считают, что риски поведенческого таргетинга связаны с дискриминацией, эксплуатацией уязвимых людей и вмешательством в выборы, подрывающим демократию.

По их мнению, основная проблема регулирования рекламы, предлагаемой рекомендательными сервисами, заключается в ее непрозрачности. В их заявлении также говорится, что использование «данных, которые собираются или генерируются без ведома и контроля пользователей» является важной проблемой рекламной отрасли и наносит значительный вред обществу. Это подтверждают масштабные академические исследования и корпоративные документы социальной сети Facebook, обнародованные бывшей сотрудницей ИТ-гиганта Френсис Хауген.

«Компании, занимающиеся цифровой рекламой, заинтересованы в том, чтобы уважать выбор, автономию и явно выраженные, а не предполагаемые, предпочтения пользователей», – считают они, указывая на результаты опроса, согласно которым 75% пользователей социальных сетей во Франции и Германии недовольны, когда их персональные данные используются для таргетирования рекламы. – Несмотря на то, что малый и средний бизнес на законных основаниях использует онлайн-рекламу для привлечения клиентов, им не нужно пристально следить за ними, чтобы заинтересовать».

По мнению активистов, главными бенефициарами нынешней рекламно-технологической «слежки» и скрытого массового преследования интернет-пользователей являются американские технологические гиганты. Напротив, прогрессивные европейские стартапы, которые годами выступали за альтернативные, уважающие конфиденциальность способы таргетирования рекламы, оказываются в невыгодном положении из-за нарушений, допускаемых технологическими гигантами США в отношении персональных данных.

В последние годы технологические корпорации Кремниевой долины во главе с Google и Facebook вкладывают миллионы в продвижение своих интересов в Брюсселе.

Их целью является отвлечь законодателей от регулирования работы рекомендательных сервисов, которое может нанести ущерб их бизнес-моделям.

При этом тенденция к законодательному регулированию рекламных алгоритмов существует не только в Евросоюзе, где вместе с Законом о цифровых услугах (DSA) разрабатывается Закон о цифровых рынках (DMA), также направленный на их контроль. Так, ранее стало известно, что свой проект руководящих принципов представил Китай. .

Среди требований Поднебесной – запрет рекомендательных сервисов, которые «поощряют зависимость или высокое потребление», ставят под угрозу национальную безопасность либо нарушают общественный порядок.

Кроме того, Google, Facebook и Twitter регулярно вызывают для разъяснений механики рекомендательной выдачи даже в родной для них американской юрисдикции.

В России Государственная дума также работает над законопроектом о регулировании алгоритмов. По замыслу авторов правовой инициативы, россияне должны получить возможность отключать сервисы таргетированной рекламы по собственному желанию, а сами рекламные алгоритмы должны находиться под надзором общественности.