«Не будет больше Call of Duty на вашей PlayStation»

Microsoft покупает игровую корпорацию Activision Blizzard — за $68,7 млрд. Среди активов компании множество хитов для приставок разных поколений: Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk's, а также знаменитые проекты для ПК — World of Warcraft, StarCraft, Diablo и Hearthstone. Игроки гадают, что теперь будет с эксклюзивностью проектов, и связана ли покупка со скандалом внутри компании. Реакция соцсетей на многомиллиардную сделку — в материале «Газеты.Ru».

Информацию опубликовало издание The Wall Street Journal — со ссылкой на источники. И уже есть реакция: игроки в соцсетях отметили, что решение Microsoft напомнило им о предыдущей крупной сделке — по покупке ZeniMax, материнской компании Bethesda, известной по серии Fallout и The Elder Scrolls.

Однако та сделка почти в 10 раз скромнее, разработчика купили за $7,5 млрд. А вот Activision Blizzard оценили в $68,7 млрд — это почти на $20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании. При этом многие пользователи посчитали, что такая крупная сделка — огромная победа для главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.

Microsoft покупает Activision Blizzard за 70 лярдов. Отлично сыграли на понижении стоимости компании. Фил гений. pic.twitter.com/jAq7zC48mq — Viktor Zu (@tvoy_dead) January 18, 2022

Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard

может филя просто купит всю планету? — Димонстер (@dmuntzz) January 18, 2022

2021 -Фил покупает Bethesda

2022 Фил покупает Activision Blizzard

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2024 Фил покупает игровую индустрию — Ivan Kukharenkov (@Cr4zy1van) January 18, 2022

Microsoft разорвали очередную ядерную бомбу.

Купить Activision Blizzard за 68,7ккк

У Sony отродясь таких денег не было. И если в случае с Bethesda это было рисковое дело - выстрелит или нет, неизвестно. То вот отобрать Call of Duty у аудитории PlayStation это не слабый такой панч — Alex DespairZz Edwards (@Despairs22) January 18, 2022

В Microsoft подтвердили, что до закрытия сделки компании будут работать независимо друг от друга, позже Activision Blizzard будет подчиняться напрямую Филу Спенсеру, руководителю подразделения Xbox. Текущий гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик пока что останется на своем посту. Неясно, сохранит ли он должность после перехода под контроль Microsoft. Некоторые пользователи посчитали, что Котик вряд ли останется в должности главы игровой корпорации.

Это маловероятно, учитывая то, что в конце 2021 года The Wall Street Journal опубликовала статьи о том, что Бобби Котик знал о случаях сексуальных домогательств внутри компании, но игнорировал жалобы сотрудниц. Работники Activision Blizzard, инвесторы и деловые партнеры вскоре после публикаций начали массово высказываться с критикой в адрес Котика. К концу 2021 года появилась публикация о возможном решении Котика уйти с поста.

Бобби Котик наблюдает, как покупают Activision Blizzard



Бобби Котик осознает, что все активы перейдут Филу Спенсеру pic.twitter.com/xr29Yvk3am — WePlay Esports RU (@weplay_ru) January 18, 2022

Фил Спенсер настолько не оценил труд Бобби Котика, то решил просто выкупить Activision Blizzard. Радикально! И может сработать! https://t.co/slnLJoojV1 — Порванный плащ Стрэнджа (@Str4ng3M4ntl3) January 18, 2022

Обычно когда покупают дом, туда запускают котика, но у Microsoft получится наоборот. — Боль Джордж (@culture_crab) January 18, 2022

Некоторые игроки посчитали, что в связи с приобретением Activision Blizzard Microsoft может перестать выпускать многие популярные проекты на других консолях — в особенности на приставках PlayStation 4 и PlayStation 5 от Sony. Появились шутки и на тему того, что теперь в играх от Activision Blizzard ситуация с русскоязычной локализацией станет хуже.

>Также Microsoft заверила, что будет продолжать ПОДДЕРЖКУ игр Activision на других платформах.



Не будет больше новых Call of Duty на вашей PlayStation pic.twitter.com/gQLwpNPwXI — я пока не придумал ник (@_pashman) January 18, 2022

На наших глазах майки фигачат сони, это ж если все игры Activision/Blizzard станут экзами хбокс и ПК, то они буквально каждый год будут бомбить разножанровыми играми - шутеры, рпг, стратегии, экшены, гонки и т.д.

Я ж говорю через год-два пойдёт мясо — Артикуляция и куннилингус (@ilya__kotik) January 18, 2022

Microsoft покупает Activision и теперь вопрос с локализацией игр окончательно решен. pic.twitter.com/uNAhgG4iJf — Лёнчик (@blasterisfaster) January 18, 2022

В соцсетях также обсуждают, что возможность для такого соглашения могла появиться только на фоне череды скандалов, связанных с рабочей обстановкой в Activision Blizzard. Некоторые пользователи выдвинули версию, что публикации о проблемах внутри компании и случаях сексуальных домогательств могли специально подогреваться со стороны лиц, заинтересованных в продаже создателей игр серии Call of Duty.

Не удивлюсь, если гений злой. Вся история с Activision изначально выглядит искусственной. Компанию намеренно топили. Вопрос, Microsoft или кто-то другой с теми же целями. — Anton Logvinov (@alogvinov) January 18, 2022

Микрософт купил Activision Blizzard. Следовательно, весь этот визг про страшный сексизм и "bro culture" или как там они это называли — это было банальное сбивание цены? — Honeycomb & jackass (@ralexeev) January 18, 2022

Пока нет подтверждения, что сделка пройдет проверку антимонопольных регуляторов в США. Учитывая предложенную цену и влияние Activision Blizzard в игровой индустрии, рассмотрение дела может проходить дольше обычных сделок. Однако игроки чаще всего сходятся в одном — такое приобретение лишь усилит конкуренцию между двумя главными игровыми компаниями — Microsoft и Sony.