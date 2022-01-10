Очки бесконтроля: как Meta подвергает детей опасности

Британский регулятор требует от Meta объяснений по поводу обеспечения безопасности несовершеннолетних: в ведомстве считают, что отсутствие родительского контроля в гарнитуре виртуальной реальности Oculus Quest 2 может нарушать кодекс безопасности детей.

Британский орган по надзору за обращением с данными обратился к Марку Цукербергу, а Офис Уполномоченного по информации заявил, что планирует «дальнейшие обсуждения» с владельцем Facebook и Instagram по поводу устройства Oculus Quest 2 – одного из самых желанных подарков британских детей на католическое рождество.

Эксперты по безопасности предупредили, что отсутствие в гарнитуре родительского контроля, позволяющего взрослым блокировать контент, который может нанести вред их ребенку, подвергает молодых пользователей большим угрозам.

Исследование, проведенное Центром по борьбе с ненавистью в цифровой среде (Center for Countering Digital Hate, CCDH), выявило несколько случаев злоупотреблений в VRChat, самом популярном социальном приложении для пользователей Oculus. Так, аватар молодого человека младше 18 лет преследовали несколько мужчин, один из которых шутил на тему того, они «осужденные сексуальные преступники».

CCDH обнаружила более 100 потенциальных нарушений политик Meta за 12 часов использования VRChat.

Исследование вызвало обеспокоенность и по поводу планов корпорации относительно метавселенной — целого мира в виртуальной реальности, куда Марк Цукерберг предлагает перенести профессиональное и социальное взаимодействие пользователей.

CCDH заявила, что Meta «игнорирует необходимость внедрения даже минимальной защиты» в свой проект метавселенной.

«Общественность имеет право спросить, как кто-то с чистой совестью может приглашать людей на новую платформу без реальной уверенности в том, что она безопасна для них», — сказал Имран Ахмед, исполнительный директор центра.

Офис Уполномоченного по информации заявил, что свяжется с Meta по поводу соответствия дизайна гарнитуры Oculus британскому детскому кодексу, согласно которому соблюдение интересов ребенка должно быть приоритетом для онлайн-сервисов.

Нарушение кодекса может быть наказано штрафом в размере до 17,5 млн фунтов стерлингов (1, 75 млрд рублей) или 4% от глобального оборота компании, что в случае с Meta составит 2,5 млрд фунтов стерлингов (250 млрд рублей).

«Онлайн-сервисы и продукты, которые используют личные данные и могут быть доступны детям, должны соответствовать стандартам нашего детского кодекса, — заявил представитель офиса. — Мы планируем дальнейшие переговоры с Meta на тему конфиденциальности и защиты данных детей с помощью соответствующих подходов к разработке продуктов Oculus и услуг виртуальной реальности».

Создатель детского кодекса Бибан Кидрон пояснила, что к Meta могут быть вопросы сразу по нескольким аспектам.

Например, для использования гарнитуры Oculus пользователи должны быть старше 13 лет — для ее работы требуется учетная запись Facebook с соответствующим возрастом. Meta предстоит доказать, что она проверяет профили юзеров по этому параметру.

Представитель корпорации уже заявил, что компания уверена в том, что гарнитура Oculus соответствует условиям детского кодекса. «Мы стремимся выполнять обязательства в соответствии с кодексом и предоставлять молодым людям возможности, соответствующие их возрасту», — сказали в Meta, добавив, что условия обслуживания Oculus не разрешают лицам младше 13 лет создавать учетные записи или использовать устройство.

Однако создатель детского кодекса предупреждает, что барьеры, которые устанавливает Meta для входа, — больше формальность, чем реально действующая мера.

«Дети, использующие гарнитуры виртуальной реальности, такие как Oculus, могут получить доступ к чатам и другим функциям, сопряженным с рисками, — просто поставив галочку в поле, подтверждающем, что они соответствуют минимальным возрастным требованиям. Это недостаточный барьер для использования несовершеннолетними услуг, которые, как известно, содержат контент, демонстрирующий жестокое обращение с детьми, домогательства, расизм и порнографию», — говорит эксперт.