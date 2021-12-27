Отключите эти семь функций Android. Через них за вами следят

На Android-смартфонах есть как минимум семь функций, которые по умолчанию активны, но их стоит отключить — и как можно скорее. Некоторые из них нарушают приватность и передают данные третьим лицам. О том, как избавиться от слежки через гаджет, — в материале «Газеты.Ru».

Отключить сканирование Wi-Fi + Bluetooth

Отличный способ борьбы с вычислением местоположения — отключение сканирование Wi-Fi и Bluetooth на Android, сообщает 9to5mac.

Когда эти функции активны, телефон может сканировать сети Wi-Fi и устройства Bluetooth поблизости, даже если оба параметра на экране уведомлений показаны как неработающие.

Официально это сделано для повышения точности определения местоположения по GPS.

Обе функции можно отключить. Для этого нужно перейти в «Настройки», выбрать «Местоположение», затем «Сканирование Wi-Fi». А после вернуться в «Местоположение» и выбрать «Сканирование Bluetooth». Нужно установить для этих параметров значение «Выкл.».

Отключить историю местоположений от Google

У Android-смартфонов приложение Google Maps может отслеживать историю перемещений — и даже знает адрес дома и работы пользователя. Кому-то нет до этого никакого дела, но часть владельцев гаджетов считают такие действия нарушением приватности.

Приложение привязано к учетной записи и, по словам разработчика, используется для получения более персонализированных результатов в «Картах», а также для получения более точных рекомендаций на основе мест, которые посещает пользователь.

Можно полностью отключить эту функцию или настроить автоматическое удаление истории местоположений через определенный период — от трех до 36 месяцев.

Чтобы изменить или отключить настройки истории местоположений Google, нужно открыть «Настройки», выбрать «Местоположение», затем нажать «Службы определения местоположения». Там необходимо выбрать «История местоположений Google» и затем пункт «Войти в свою учетную запись Google».

Должна открыться страница «Элементы управления действиями», где можно полностью отключить «Историю местоположений» или прокрутить вниз — и выбрать опцию автоматического удаления данных через заданный период времени.

Отключить все датчики

Возможность быстро отключить многие аппаратные датчики на смартфонах на Android одним касанием отлично подходит в том случае, если пользователь подозревает какое-либо приложение в злоупотреблении параметрами доступа.

Переключатель мгновенно блокирует аппаратные датчики, такие как камера, микрофон, GPS, акселерометр, компас и многое другое.

Для этого необходимо перейти в «Настройки», выбрать пункт «Система», затем «Параметры разработчика». Среди пунктов нужно выбрать «Выключить датчики». Переключатель можно добавить на экран уведомлений.

Отключить передачу данных об использовании и диагностике

Под формулировкой об улучшении ОС Android пользователь может согласиться на передачу диагностической информации и информации об использовании смартфона в Google.

Официально считается, что эта информация полностью анонимна и обычно касается только таких вещей, как уровень заряда батареи, интенсивное использование приложений, а также уровень сигнала сети и соединений Bluetooth.

Но и эту функцию на Android-устройствах можно отключить. Для этого надо перейти в «Настройки», выбрать «Google» и нажать на трехточечное меню в правом верхнем углу, выбрать «Использование и диагностика», а затем отключить переключатель.

Отказаться от персонализации рекламы

Каждый пользователь Android получает поисковую или баннерную рекламу на более чем двух миллионах веб-сайтов, использующих рекламную платформу Google. Эти объявления адаптируются к интересам и часто используемым поисковым запросам, чтобы попытаться сделать объявления более релевантными.

Чтобы отменить отправку этих данных, необходимо выбрать в «Настройках» пункт Google, затем «Реклама» и выбрать профиль учетной записи Google. После этого нужно кликнуть на пункт «Данные и конфиденциальность», выбрать «Настройки рекламы» и нажать «Персонализация рекламы». Именно там можно деактивировать подбор рекламы. Учитывая количество требуемых манипуляций, немногие пользователи могли бы отключить этот функционал самостоятельно.

Отключить точное отслеживание местоположения

Некоторым пользователям регулярно нужны функции отслеживания местоположения для отдельных приложений. Например, при определении места съемки для публикации в Instagram. Но часто приложения требуют доступ к ним на постоянной основе, даже когда оно само не используется.

На смартфонах, обновленных до Android 12, при первом запуске приложения появится всплывающее окно, которое предложит включить или отключить отслеживание.

Также возможность можно отключить через пункт «Местоположение» в «Настройках». Разрешения на отслеживание местоположения будут показаны в виде списка всех установленных приложений с работающей функцией. Отключение функции у некоторых приложений может вызвать проблемы с их работой. Например, у сервисов заказа такси.

Отказаться от приложений с мгновенным запуском

Приложения с мгновенным запуском не требуют установки и работают онлайн. Все действия внутри таких приложений похожи на оформление заказа в браузере.

Однако существует риск, что подобный формат приложений используют и злоумышленники. Подобный функционал позволяет красть личные данные и платежную информацию.

Мгновенные приложения включаются по гиперссылкам. Но на Android есть возможность отключить такой переход. В «Настройках» нужно перейти в «Приложения», выбрать «Приложения по умолчанию», затем пункт «Открытие ссылок» и в нем — «Приложения с мгновенным запуском». Там и устанавливается запрет на их открытие.

Для отмены всех перечисленных выше функций нужно включить параметры разработчика. Это поможет легче и быстрее найти каждую из настроек и функций. Нужно зайти в «Настройки», выбрать пункт «О телефоне» и нажать «Номер сборки». Необходимо тапнуть по нему семь раз и ввести свой PIN-код или графический ключ.

Включить конфиденциальные уведомления

В отличие от семи функций, которые стоит отключить, эту, наоборот, лучше активировать. Экран блокировки не дает доступ к устройству с помощью биометрических данных или кода доступа, но он не является полностью надежным из-за того, как уведомления отображаются по умолчанию.

Обычно уведомления показывают все содержимое: контент и его отправителя. Это дает возможность подсмотреть важную информацию в гаджете постороннему человеку.

Android позволяет скрывать уведомления аналогично тому, как это делает iPhone. Включение осуществляется в разделе «Уведомления» внутри «Настроек». Необходимо выбрать пункт «Конфиденциальные уведомления» и нажать «Вкл».