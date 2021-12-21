Лондон спорит с Брюсселем за лидерство в регулировании онлайн-контента

Евросоюз и Великобритания параллельно работают над собственными законопроектами о модерации контента в Сети. С их помощью власти намерены повысить ответственность онлайн-платформ за распространение запрещенной информации, возложив на их владельцев обязательства по ее идентификации и удалению.

При этом, официальный Лондон считает, что британский законопроект «О безопасности в Интернете» (Online Safety Bill) превосходит разработанный Брюсселем Закон о цифровых услугах (DSA). Однако, по мнению экспертов, в связи с выходом страны из ЕС, авторитет ее цифрового законодательства среди европейских государств будет снижаться, сообщает POLITICO.



DSA был представлен для обсуждения еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер еще в декабре 2020 года. В первую очередь, правовая инициатива направлена на борьбу с противоправным контентом в Сети и на регулирование обратной связи онлайн-платформ на жалобы пользователей.

Комитет по внутреннему рынку ЕС утвердил законопроект в середине декабря.

Теперь, чтобы DSA стал полноценным законом, европейским законодателям необходимо согласовать свою позицию со странами Евросоюза и Европейской комиссией. Ожидается, что это произойдет в первой половине следующего года.



Активнее всего Закон о цифровых услугах поддерживает Франция, которая станет новым председателем Совета ЕС в январе 2022 года. Французские законодатели стремятся достигнуть окончательного решения по новым нормам в преддверии президентских выборов, которые состоятся в стране в будущем апреле.



Британские законодатели считают, что Online Safety Bill позволит создать «самой прогрессивную, справедливую и подотчетную систему [цифрового пространства] в мире».

В сентябре 2021 года новый министр культуры страны Надин Доррис, отвечающая за британский законопроект о модерации контента, также заявила, что законодательная инициатива «сделает Великобританию самым безопасным местом в мире для онлайн-доступа». Она отметила, что документ будет «намного жестче и сильнее» защищать пользователей от злоупотреблений и домогательств в интернете.



«Великобритания начала работу раньше ЕС. В других странах существует разрозненное законодательство, касающееся различных аспектов онлайн-безопасности, но никто никогда не пытался регулировать онлайн-мир так всесторонне, как британский законопроект. Это действительно масштабный законодательный акт», – подчеркнула Кэролайн Диненейдж, ранее курировавшая законопроект о безопасности в Интернете.



В свою очередь, Брюссель е заявляет, что работал над модерацией контента в Сети «по меньшей мере полдесятилетия».

Так, законодательный орган ЕС принял закон против распространения террористического контента в интернете еще до того, как был анонсирован DSA. Кроме того, при его разработке Европейская Комиссия тесно сотрудничала со странами ЕС, которые уже ввели законы об ограничении ненавистнического контента, включая Германию, Францию и Австрию.



Однако, благодаря брекзиту, Туманный Альбион смог освободиться от обязательств перед странами Евросоюза и необходимости согласовывать с ними свои законодательные решения. Это позволило Лондону опередить вчерашних партнеров. Британские власти уже потребовали, чтобы крупнейшие цифровые платформы защищали пользователей от легального контента, который способен нанести физический или психологический ущерб людям.



Стоит также отметить, что правительства по обе стороны Ла-Манша находятся под давлением общественности, требующей, чтобы в 2022 году власти выполнили все свои обещания в части защиты цифровых прав и безопасности граждан.



Несмотря на то, что британские законодатели настаивают на том, что их подход обеспечивает правильный регуляторный баланс, законопроект, которым так гордится Лондон, ожидаемо вызвал критику ИТ-гигантов.

Представитель Google заявил, что «в нынешнем виде ограничения, изложенные в законопроекте, создадут, возможно, самую интенсивную среду регулирования онлайн-сервисов в любой демократической стране мира». А Карен Уайт, отвечающая за европейскую общественную политику Twitter, отметила, что и Online Safety Bill, и DSA рискуют «вызвать путаницу и ограничить выбор пользователей интернета, задушить конкуренцию и инновации, а также создать вредный международный прецедент».

При этом, представитель Meta, новой материнской компании Facebook, заявил о необходимости создания правил, «чтобы частные компании не принимали так много важных решений в одиночку».

