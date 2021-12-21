Эксперты объяснили, почему киберпреступники часто оставляют отсылки к «Матрице»

После выхода нового фильма «Матрица: Воскрешение» в СМИ стали появляться упоминания о том, что именно эта франшиза задала тренд на хакерство последних двух десятилетий. О том, как кинофильм наложил свой отпечаток на современную киберпреступность — в материале «Газеты.Ru».

Первые три фильма франшизы «Матрица» воспитали современное поколение хакеров и оказали сильное влияние на культуру киберпреступников, пишет портал The Next Web.

Так, «Матрица: Перезагрузка» впервые показала на экране реальный взлом с использованием существующего эксплойта sshnuke и инструмента nmap. По мнению некоторых специалистов, это породило в обществе интерес к хакерству, из-за чего многие современные киберпреступники и ИБ-специалисты начали изучать тему.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев поделился с «Газетой.Ru», что пошел в университет учиться защите информации в том числе благодаря «Матрице».

«Этот фильм помог заинтересоваться программированием. Так часто бывает, что фантасты предвосхищают будущее. Может быть, именно после картины Вачовски у ESET и других вендоров появился свой собственный ИИ. Поэтому с уверенностью скажу, что «Матрица» вдохновила не только «черных» хакеров, но и борцов с киберпреступностью. Подтверждение этому – антихакерский чип MORPHEUS или отечественная IT-платформа «Тринити», – рассказал Пономарев.

По его словам, специалисты ESET часто встречают отсылки к «Матрице», исследуя софт или метки злоумышленников.

«Взять хотя бы хакера Илмара Пойканса, известного как NEO. Часто встречаются хакеры или эксплойты с никами и производными от Сайфер (известный хакер Cipher0007) или Дозер», – приводит примеры эксперт.

Также от отметил, что сюжет «Матрицы» можно наблюдать в современном хакинге: на полях информационной безопасности сражаются искусственные интеллекты и облачные технологии. Игроки IT-отрасли стремятся уменьшить вовлеченность человека и заменить его машинами – это добавляет скорости, освобождает специалистам время и убирает человеческие ошибки.

Технический директор Trend Micro в СНГ, Монголии и Грузии Михаил Кондрашин отметил, что первая часть тетралогии «Матрица» вышла в конце двадцатого века, как раз в самом конце эпохи хакеров в исходном смысле этого слова.

«Тогда хакер считался высококвалифицированным специалистом, ищущим неочевидные свойства информационных систем и использующий их в своих целях. Главной мотивацией у хакеров той эпохи была популярность в узком кругу «коллег».

Но уже в самом фильме было показано, что разработкой вредоносного кода и другими действиями, можно неплохо заработать. Это предвосхитило вектор развития информационной безопасности на следующие двадцать лет.

Сегодняшние киберпреступники не стремятся к славе и известности. Они стараются оставаться анонимами даже для своих коллег по цеху. Их цель – это деньги, и деньги огромные», – рассказал Кондрашин.

IT-эксперт, постоянный колумнист журнала «Хакер» 1999–2002 годов Даниил Шеповалов (danya.ru) уверен, что образ Нео оказал огромное влияние на молодых техногениев того времени.

«Типичный гик с красными глазами, которому достаточно комнаты размером чуть больше кровати, а вся жизнь которого проходит за экраном, вдруг становится самым главным и разносит реальность в осколки из зеленых иероглифов», – объяснил эксперт.

Однако современные хакеры существенно отличаются как от персонажей одноименного фильма, так и от специалистов того времени, считает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity (ГК Softline) Александр Дворянский.

«В конце 90-х годов понятие «хакер» было как звание, звучало гордо и целью работы был практически научный интерес, возможность продемонстрировать свои навыки и компетенции. Для современного злоумышленника важнее всего деньги. Ранее хакеры были в основном одиночками и зачастую ими руководил спортивный интерес.

Сейчас их деятельность превратилась в полноценное преступное сообщество, хорошо финансируемое, ресурсно-подкрепляемое, и в настоящий момент представляет существенную угрозу для всего мира.

Поэтому образ, представленный в фильме «Матрица», никак не соответствует современному хакеру», — заключил эксперт.