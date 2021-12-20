Баклажан Дурова, перестановки в Mail и замедленный Twitter. Как изменился рунет за год

В рунете (практически) все те же лица, но в то же время всё как-то по-другому: в 2021 году пользователи Twitter стали более терпеливыми, зрители YouTube держали наготове VPN, а Павел Дуров доказал, что Apple не по нраву баклажаны и персики. Чем запомниkся российский интернет в уходящем году — в материале «Газеты.Ru».

Скандал с увольнениями в Xsolla

В соцсетях сообщили о сокращении 150 сотрудников из IT-компании Xsolla 4 августа. В Twitter опубликовали скриншот заявления основателя фирмы Александра Агапитова. Он написал работнику об увольнении после анализа его деятельности работниками «команды биг дата». Скриншот оказался подлинным и привел к массовому обсуждению того, насколько корректны такие действия руководителя.

Xsolla — компания, которая разрабатывает решения по упрощенному приему платежей в игровой индустрии. Агапитов основал компанию в 2006 году в Перми. В настоящее время среди ее партнеров Twitch и Epic Games.

В сообщении Агапитова к сотруднику говорилось, что «активности» работника в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах характеризуют его как «невовлеченного и малопродуктивного».

Глава Xsolla пообещал помочь уволенным найти новые места, где они будут «получать еще больше, а работать еще меньше».

Позже пресс-служба предоставила новый комментарий Агапитова. В нем он выступил в защиту решения, указав на то, что «компании всегда необходимо быть в движении, чтобы выжить и стать лучше». По его словам, в связи с этим «приходится принимать непопулярные меры».

Переименование Mail.ru и смена владельца

12 октября Mail.ru Group объявил о смене названия и логотипа на VK, в честь одноименной соцсети и главного проекта корпорации.

Переименовали и большинство активов группы. Например, плеер BOOM стал именоваться «VK Музыка». Также компания запланировала ребрендинг всех рекламных продуктов под брендом «VK Реклама» и смену названия у «Юлы», сервиса онлайн-объявлений. Был проведен и запуск единого видеопродукта всех сервисов группы – «VK Видео».

Обо всех этих изменениях рассказывал Борис Добродеев, на тот момент гендиректор компании. Однако уже в начале декабря стало известно о масштабных перестановках, не связанных со сменой названия.

Холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова, владевший 57,3% голосующих акций VK, продал долю в компании группе «СОГАЗ», крупнейшим акционером которой является «Газпром».

По словам Усманова, участие в VK во многом определило развитие холдинга и стало важной частью его истории. Бывшего вице-президента Ростелекома Владимира Кириенко назначили генеральным директором VK. Такое решение принял совет директоров обновленной компании. Кириенко сменил на посту Добродеева, решившего покинуть должность вскоре после объявления о продаже акций «Согазу».

Реклама в Telegram

С конца октября в мессенджере Telegram начали показывать официальную рекламу. Основатель проекта Павел Дуров уверял, что новый способ монетизации не испортит Telegram для пользователей.

Дурова волновал вопрос затрат на дальнейшее развитие мессенджера по мере роста пользовательской базы. Вероятно, именно с этой целью Павел Дуров планировал запустить свой криптопроект, но не смог реализовать его из-за запрета американских регуляторов.

Мессенджер продолжает вводить новый функционал, уже вобрав в себя функции сервиса видеоконференций по примеру Zoom и аудиокомнат по примеру Clubhouse.

Согласно сайту для запуска рекламных кампаний в Telegram, воспользоваться платформой могут только те, кто внесет не менее €2 млн. Первые рекламные кампании выглядели как стандартные рекламные посты: о заработке на криптовалюте, выборе стильной одежды, здоровье и удобном чтении новостей в виде вечерней подборки. Авторы популярных Telegram-каналов пока скептически относятся к инициативе, так как не имеют никаких возможностей удалить стороннюю рекламу под своими постами.

Замедление Twitter

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы соцсети Twitter на территории России. Решение мотивировали тем, что соцсеть не стала удалять запрещенный контент. На фоне ограничений перестали работать правительственные сайты, замедлились крупные ресурсы вроде Microsoft и Steam, а у Ростелекома случился сбой.

Роскомнадзор пригрозил Twitter полной блокировкой в случае отказа и дальше удалять запрещенный контент, с тех пор соцсеть продолжает оставаться доступной для россиян, но находится в режиме замедления.

По словам регулятора, сервис замедлен на 100% на мобильных устройствах и на 50% на персональных компьютерах. Пользователи жалуются на низкую скорость загрузки фото и видео именно при использовании мобильного трафика. У домашних провайдеров ситуация может быть различной – от полного замедления трафика Twitter до свободного доступа в соцсеть без каких-либо проблем.

Специалисты связывают это с тем, что не все еще установили ТСПУ – технические средства противодействия угрозам. Оборудование обязали устанавливать на сетях провайдеров после принятия закона «Об автономном рунете». Оно способно фильтровать трафик между оператором и интернетом. Известно, что его используют только самые крупные интернет-провайдеры и «большая четверка» мобильных операторов.

За неудаление YouTube запрещенного контента будет расплачиваться и его владелец компания Google. Под Новый год, 24 декабря, мировой суд в Москве назначил оборотный штраф (т.е. штраф, зависящий от выручки компании) в размере более 7,2 млрд рублей.

Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин рассказал «Газете.Ru», что следующим шагом против Google при отказе оплатить рекордный штраф станет блокировка счетов российского юридического лица компании, ООО «Гугл».

Задержание главы Group-IB Ильи Сачкова

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков был арестован 28 сентября по подозрению в госизмене. В тот же день в московском офисе Group-IB были проведены обыски. Сачков вину не признал. К делу гендиректора Group-IB подключилась военная контрразведка ФСБ.

Материалы уголовного дела засекречены. По обвинению по ст. 275 УК РФ «Госизмена» Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Пока нет каких-либо официальных формулировок и подробностей о том, в чем именно обвиняют Сачкова.

По данным источников агентства Bloomberg, дело основателя Group-IB связано с передачей американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы в США.

Утверждается, что Сачков предоставил правительству США сведения о группе хакеров, работающих в российской военной разведке ГРУ, и их попытках повлиять на ход президентской гонки в Соединенных Штатах в 2016 году.

23 ноября Лефортовский суд Москвы продлил топ-менеджеру срок содержания под стражей до 28 февраля 2022 года. Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.

Дело против Samsung

Компании Samsung запретили ввоз, продажу и хранение на территории России своих смартфонов. В список запрещенных телефонов вошла 61 модель, включая флагманы.

Причина в патентных разбирательствах по сервису Samsung Pay. Южнокорейский вендор отметил, что пока запрет не вступил в силу из-за поданной компанией апелляции.

Благодаря продолжению рассмотрения апелляции смартфоны Samsung все еще доступны для покупки в России.

У швейцарской Sqwin SA есть патент на систему бесконтактных платежей. Компания настаивает, что смартфоны с Samsung Pay нарушают ее права на изобретение.

В Samsung сообщили, что лишь в расширенном описании российского патента от 2019-го года описан конкретный метод бесконтактной оплаты. По мнению южнокорейской компании, в международной заявке метод оплаты не указан и она могла быть модифицирована специально под изобретение Samsung.

Юристы считают шансы производителя отстоять позицию по делу высокими.

Медийное присутствие Дурова

17 июня в Telegram появился полноценный канал новостей о мессенджере, который создал Григорий Лобушкин, бывший пресс-секретарь «ВКонтакте». Он запустил еженедельное видео-ток-шоу «Лобушкин сидит в телеге».

При чтении постов Лобушкина становится понятно – он неофициальный пресс-секретарь Дурова и амбассадор Telegram в России.

В конце сентября Павел Дуров провел «первую Telegram-конференцию с пользователями». Создатель мессенджера отвечал на вопросы прямо в чате.

Он обсудил изменения в интернете, роль Apple и Google в будущем России, арест главы Group-IB Ильи Сачкова, рассказал, почему не блокирует канал «Мужского государства» (позже канал-таки заблокируют). Также обычно скрытный бизнесмен ответил на несколько личных вопросов.

Потом обычно спокойный Telegram взволновал рунет, обновив анимацию некоторых эмодзи, добавив им сексуальный подтекст.

Например, эмодзи персика шлепает ладонь, а баклажан покрывает экран белой жидкостью с семенами. Такое решение вызвало недоумение у ряда пользователей.

Дуров успел провести шуточный опрос у себя на личной странице с предложением выбрать между «Удалением фонтанирующего баклажана» и «Полным прекращением работы Telegram на устройствах Apple». Пользователи большинство голосов выступили за сохранение анимации баклажана.

Тем не менее вскоре из мессенджера убрали сексуализированную анимацию баклажана и персика. По словам Дурова, с таким требованием выступила компания Apple.

Недоблокировка YouTube

Пока что в России не наступил день блокировки YouTube, хотя в течение 2021 года звучали заявления о том, что видеосервис следует замедлить по примеру соцсети Twitter или полностью заблокировать для граждан страны.

Несмотря на все эти обращения, видеосервис продолжает полноценную работу на территории России. Блогеры активно осваивают платформу, а главные российские знаменитости так же продолжают выпускать там клипы, влоги и другой видеоконтент.

Конечно, YouTube получает штрафы за нарушения по распространению контента, запрещенного российским законодательством. И да, его представителей в России вызвали на общение с чиновниками.

В том числе с членами Совета Федерации, а запись их приватного общения потом была слита в Telegram-канал под названием «А000МР97».

В середине декабря Роскомнадзор вновь обратился к администрации Google, владельцам видеосервиса. Регулятор потребовал «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

Роскомнадзор пригрозил внести YouTube в реестр и выдать предупреждение. При игнорировании дальнейших требований возможна частичная или полная блокировка ресурса.

Феномен Clubhouse на месяц

Февраль и март уходящего года прошли в постоянных разговорах о новом сервисе Clubhouse – сочетании подкаста в прямом эфире и радио. Приложение показало феноменальный рост: аудитория выросла почти в 26 раз всего за 10 дней (с 10 по 20 февраля).

Стартап оказался не готов к такому ажиотажу и для того, чтобы вместить всех желающих, внедрил формат инвайта. Пользователь Clubhouse мог пригласить человека из своего списка контактов в сервис. Многие искали инвайты среди знакомых и даже пытались купить их на сервисах онлайн-объявлений.

Сам Clubhouse подкупил многих своей новизной – прослушивание бесед знаменитостей, влиятельных людей, спортсменов и представителей элиты в реальном времени казалось чем-то невероятным.

Однако вскоре интерес стал угасать как у спикеров, так и у слушателей.

В результате уже к концу марта у Clubhouse начался мощный отток аудитории. В настоящее время о нем практически никто не говорит, модераторы популярных комнат проводят в соцсети все меньше времени.

Тем не менее эксперты признавали интерес к новому формату, а само приложение работало корректно и обладало понятным интерфейсом. Все это говорит о том, что Clubhouse технически был хорошо реализован, но «хайп» вокруг сервиса оказался слишком взрывным и не позволил ему закрепиться в интернете, где балом правят короткие видео (TikTok, сторис в Instagram, Snapchat и Shorts в YouTube).

Представительства техногигантов в России

Роскомнадзор обязал 13 иностранных IT-компаний открыть представительства в России. Причем крайне быстро – до 1 января 2022 года, иначе власти накажут техногигантов.

В список вошли Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme (владеет соцсетью Likee), Viber, Discord, Pinterest, Spotify и Twitch.

Помимо открытия представительств, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и создать доступную российским организациям и гражданам форму для обратной связи.

У Apple и TikTok уже есть представительства в России. В августе 2020 года стало известно, что Google отказалась считать российскую ООО «Гугл» своим официальным представительством в России. Мессенджер Viber открыл офис в России, как и стриминговый музыкальный сервис Spotify.

Среди санкций за отказ от открытия представительства: запреты на рекламу ресурса в России, на распространение сторонней рекламы на своих сайтах и на выдачу в поисковике. Ресурсы компаний будут маркироваться как не исполняющие российское законодательство. В случае неоднократных нарушений, доступ к ним может быть частично или полностью ограничен.