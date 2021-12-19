«Не можешь победить – возглавь». Как будет развиваться крипторынок в 2022 году

В 2022 году цены криптовалют продолжат падение, правительства разных стран начнут ограничивать крипторынок, а по всему миру произойдет замена привычных монет на NFT, уверены эксперты. Подробнее о криптовалютных прогнозах на 2022 год — в материале «Газеты.Ru».

Мировой криптокризис

Многие эксперты прогнозируют, что уже в скором времени криптовалютный рынок столкнется с кризисом. Ранее об этом «Газете.Ru» рассказывал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, кризисные явления как в США, так и в мировой экономике в целом будут нарастать, и скажутся на криптовалютах, которые скорее всего продолжат падать в цене.

Управляющий партнер и операционный директор Advice Finance Константин Кузнецов также согласен с тем, что рынок крипты будет падать.

«Стоит отметить, что несмотря на глобально растущий тренд рынок также столкнется с коррекционными волнами и еще не раз мы увидим падение рынка криптовалют от 10% до 30% с последующим откупом и новыми глобальными максимумами», – объяснил эксперт.

Бурное развитие децентрализованных финансов имеет все шансы закончиться так же быстро как и началось, уверен руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Однако на первый план выйдут невзаимозаменяемые токены.

Внимание инвесторов будет главным образом приковано к игровым приложениям и проектам, связанным с метавселенными (NFT используется там), что станет дополнительным драйвером роста сегмента. DeFi отходят на второй план, а тянуть весь криптовалютный рынок, судя по всему, будут именно NFT»,

– рассказал Аарон Хомский.

Также эксперты отметили, что в некоторых странах криптовалюты могут запретить совсем.

Запрет криптовалюты в РФ

Важным фактором, который влияет на запрет криптовалют, является геополитика, считает управляющий партнер и операционный директор Advice Finance Константин Кузнецов.



«Например, страны, несогласные с политикой США продолжат официальные запреты и поиск способов регуляции криптовалют, и в частности биткоина», – объяснил эксперт.

Часть развивающихся стран и страны третьего мира, которые нейтральны или дружественны к геополитике США, скорее всего будут друг за другом признавать и создавать законодательную инфраструктуру для криптовалют.

«Если брать во внимание Россию, то скорее всего политика в отношении криптовалюты будет противоположна политике Штатов», – считает Кузнецов.

С таким прогнозом также согласен член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

«Отрасль и в России, и в мире будет развиваться так или иначе. К сожалению, в России тренд скорее пессимистичный. Государство в лице Центрального банка России заняло по отношению к криптовалюте однозначно негативную позицию. Поэтому, скорее всего в краткосрочной и среднесрочной перспективе нас ждут дополнительные ограничения, обязанности и запреты», – считает эксперт.

По его словам, из-за ограничений многие отечественные криптопроекты предпочтут переехать в более благоприятные для жизни и развития места.

Государственные органы будут стремиться к дальнейшему усилению контроля над сферой криптовалют, считает сооснователь компании maXmining Максим Власов.

«Но здесь будет применяться золотое правило: не можешь победить – возглавь.

Россия находится между двух огней – Китай запретил, США расширяет мощности. Скорее всего, Россия не будет запрещать майнинг.

Обладая такими огромными природными ресурсами и практически безграничным электричеством, Россия может развивать это направление с минимальными затратами», – объяснил эксперт.

По словам Хомского, из-за запрета майнинга в Китае многие майнеры были вынуждены перебираться в другие страны, в том числе США, Россию и Казахстан. Правительства этих стран будут пытаться сотрудничать с майнерами, так как это позволит им получить больше денег в бюджет.

«Они пока еще не до конца понимают как именно им следует регулировать эту новую сферу. В России уже делались попытки определить юридический статус криптовалют, но статус майнинга по-прежнему неоднозначен. В комитете Госдумы по финансовому рынку предложили добавить майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности и эта идея пришлась по душе Минфину, Минэкономразвитию и Минэнерго. По всей видимости в следующем году стоит ожидать развития этой инициативы», – считает Хомский.

Новые монеты

По мнению Власова, свои криптовалюты будут активно развивать такие компании, как Microsoft, Telegram, Apple и Meta.

«У них свои собственные экосистемы, на основании которых они смело могут выстроить и финансовую систему. Обмен товарами и услугами здесь будет иметь главенствующее значение, потому что людям важно находясь в разных точках мира взаимодействовать и друг другу переводить какие-либо денежные средства Естественно, криптовалюты в этом случае выступают самым простым, быстрым и оптимальным и дешевым способом это осуществить», – объяснил свою точку зрения эксперт.

В ближайшие 3-5 лет многие корпорации будут осваивать криптовалюту не только с точки зрения платежного инструмента, но и встраивать собственные проекты в блокчейн-инфраструктуру, подтвердил Кузнецов.

«Ближайший пример, игровая корпорация Ubisoft, которая планирует встраивание NFT в игровые вселенные для развития внутриигрового рынка диджитал-активов. То же самое произойдет и с развитием метавселенных, скорее всего мы услышим что-то подобное и у Цукерберга. Будет ли это развитие экосистемы Demi, называвшийся ранее Libra, либо это будет что-то новое, остается только наблюдать», – считает эксперт.

Казанцев, в свою очередь, сомневается в запуске токенов от Цукерберга и других компаний. «В США Libra запустить не дадут, как и в остальных странах, избравших путь жесткого регулирования или даже запрета крипты.

Meta слишком серьезный игрок, чтобы разрешить ему иметь еще и свою криптовалюту.

Большинство крупных государств вполне обоснованно видят в этом проекте угрозу собственной финансовой системе», – объяснил эксперт.

По его словам, также не стоит в обозримом будущем ожидать собственных монет от других техно-гигантов.

«Если мелким и средним игрокам еще может и дадут побаловаться с собственными токенами, то крупным игрокам разрешать такое опасно»,— заключил Казанцев.