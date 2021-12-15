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«Бигтех должен нести ответственность за услуги, с которых получает прибыль»

Великобритания требует от ИТ-гигантов новых мер по борьбе с мошенниками

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Законодатели в Великобритании считают, что Google, Facebook и другие онлайн-сервисы должны нести юридическую ответственность за рекламу на своих площадках. Данная мера позволит предотвратить деятельность кибераферистов, обманывающих миллионы пользователей.

Великобритания уже разработала закон о безопасности в интернете, предусматривающий ответственность интернет-платформ за такой противоправный контент, как детская порнография, расизм и насилие в отношении женщин.

Объединенный комитет законодателей считает, что нужно пойти еще дальше и заставить интернет-сервисы отвечать за размещаемую на них рекламу.
 
«Эра саморегулирования для бигтеха подошла к концу. Компании должны нести ответственность за услуги, которые они предоставляют и с которых получают прибыль», - прокомментировал Дамиан Коллинз, председатель комитета.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) согласилось с его позицией.

Ведомство уже не раз высказывало обеспокоенность по поводу процветающего интернет-мошенничества: только в течение первых шести месяцев 2021 года аферисты украли у английских граждан 754 миллиона фунтов стерлингов (примерно 74,6 миллиарда рублей).

Ранее необходимость включения в законопроект онлайн-рекламы отметил министр финансов Великобритании Джон Глен.
 
Распространение мошеннических схем через объявления в интернете уже давно беспокоит регуляторов.

FCA активно сражается с мошенниками за рекламные места в Google и на других веб-сайтах, где преступники ежегодно тратят миллионы фунтов на продвижение своих сомнительных схем. Только в 2020 году регулятор вложил 600 тысяч фунтов стерлингов в защиту британских пользователей Google от мошеннической рекламы посредством предупреждений о не вызывающем доверия контенте.

По итогу корпорация получала прибыль как от мошенников за их рекламу, так и от финансовых регуляторов, которые предостерегали от нее.

Все это стало возможным благодаря тому, что, согласно британской нормативной базе, интернет-гиганты не обязаны проверять законность финансовых продуктов, рекламируемых на их сайтах, как и то, регулируется ли компания, оплачивающая размещение, FCA. Включение в новый закон пункта про ответственность бигтеха за распространяемые на его площадках объявления может исправить ситуацию.
 
«Без решительных действий со стороны правительства и ИТ-гигантов гораздо больше людей, к сожалению, станут жертвами кибермошенников», - отметил Мел Страйд, председатель комитета по казначейству парламента.
 
Принятие закона планируется на 2022 год.

У правительства есть два месяца, чтобы решить, поддержит оно предложение о юридической ответственности бигтеха за рекламу или нет.

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