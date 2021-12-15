Экс-сотрудницы SpaceX раскрыли случаи харассмента в компании Илона Маска

В SpaceX постоянно домогаются до сотрудниц. По крайней мере, так утверждает Эшли Косак и еще четыре ее бывших коллеги. Женщины описали, как работники-мужчины неоднократно приставали к ним на работе, а руководство игнорировало жалобы. О скрываемом харассменте в компании Илона Маска — в материале «Газеты.Ru».

Постоянные домогательства

Бывший инженер по интеграции миссий SpaceX Эшли Косак опубликовала письмо, в котором подробно описала регулярно и широко распространенные случаи сексуальных домогательств в космической компании Илона Маска.

Косак пришла в SpaceX в качестве стажера в 2017 году. Через два года она получила должности инженера по надежности сборки и инженера по интеграции миссий. Сотрудница работала над интеграцией капсулы Crew Dragon для Demo-2, первого пилотируемого полета к Международной космической станции. Он вернул Соединенным Штатам возможность запуска экипажей. Однако все эти исторические события были омрачены некорректным поведением коллег.

«Через несколько недель после начала работы ко мне в интернатуре подошел стажер и схватил меня за ягодицы, пока я мыла посуду. Я сообщила о случившемся своему начальнику и другому коллеге, но до отдела кадров этот вопрос так и не довели», — написала Косак.

По ее словам, за время работы стажером ей пришлось продолжать жить в одном общежитии с этим человеком. По словам экс-сотрудницы SpaceX, это был лишь первый из множества случаев.

«Только за последний год мне пришлось довести до отдела кадров несколько различных случаев сексизма. Некоторые мужчины, работающие в SpaceX, обнимают женщин без согласия, пристально смотрят на женщин во время работы, а каждое социальное мероприятие в компании считают возможностью встретиться или пофлиртовать с женщинами в офисе», — говорится в письме инженера.

Косак описала, как ее коллегу «заставляли танцевать с мужчиной на глазах других сотрудников-мужчин». Во время пандемии сотрудники работали из дома, но она уверяет, что и это не прекратило случаев домогательств.

«Люди из компании нашли мой аккаунт в Instagram и начали приглашать меня на свидания. Один позвонил на мой телефон в четыре часа утра. Другой коллега пришел ко мне домой и настоял на том, чтобы прикоснуться ко мне, даже когда я неоднократно просила не нарушать профессиональные отношения», — рассказала сотрудница.

Согласно письму, о каждом из этих событий было сообщено в отдел кадров, но ничего не было сделано. «Мне ответили, что вопросы такого рода слишком частны, чтобы открыто обсуждать их с виновниками», — отметила автор.

Косак сама попыталась возглавить перемены в компании, создав план того, как следует бороться с домогательствами.

«Я представила отделу кадров идеи наказаний за сексуальные домогательства, поскольку они не применяли никаких мер воздействия. Эти идеи остались без ответа», — рассказала она.

В письме инженер начала размышлять о том, будет ли такое поведение нормой и в будущей марсианской колонии Маска.

«Какой будет жизнь на Марсе Илона? Наверное, очень похожей на жизнь в SpaceX. Илон использует инженеров как ресурс, который нужно добывать, а не команду, которой нужно руководить. Здоровье Земли редко рассматривается в проектах компании. А женоненавистничество процветает», — заключила она.

Не только Косак

Косак рассказала, что начала испытывать регулярный стресс. За годы работы в SpaceX ситуация со здоровьем лишь ухудшилась.

«В ноябре 2021 года мой психиатр написал в компанию, чтобы порекомендовать мне взять отпуск из-за панических атак, которые вызывали учащенное сердцебиение», — описала она свое состояние.

В итоге инженер взяла недельный отпуск по болезни, чтобы поправить ситуацию. Однако вскоре она начала получать множество звонков из отдела кадров SpaceX с просьбой поговорить.

По мнению Косак, таким образом компания хотела добиться от нее подписания соглашения о неразглашении в обмен на деньги.

Эшли Косак покинула SpaceX в тот же месяц, после отпуска. В настоящее время она работает в Apple менеджером по операциям корпорации.

И она не единственная, кто рассказал о подобных случаях в компании. Портал The Verge поговорил с еще четырьмя сотрудницами SpaceX, столкнувшимися с аналогичным опытом.

Они выразили согласие с тем, что SpaceX — это своего рода «мужской клуб». По их словам, в компании работает лишь небольшая группа женщин и «небинарных людей», то есть тех, кто не ассоциируют себя с мужским или женским полом.

Бывшие сотрудники единодушны во мнении, что компания не хочет привлекать к ответственности некоторых мужчин, которые совершают домогательства. Особенно если эти люди уже много времени работают в SpaceX или внесли большой вклад в компанию.

Джулия Кроули Фаренга, работавшая стажером в SpaceX, подала иск против компании в 2020 году, утверждая, что менеджер отомстил ей после того, как она сообщила о домогательствах. В конечном итоге это помешало устроиться на работу в SpaceX после стажировки, считает женщина.

Другая сотрудница, пожелавшая остаться неизвестной, описала случай во время стажировки, когда старший технический специалист SpaceX неоднократно пытался открыть запертую дверь ее комнаты, будучи нетрезвым. По ее словам, один из работников SpaceX неоднократно делал «неуместные комментарии о ее внешности».

Реакция SpaceX

В SpaceX не ответили на запросы изданий о комментариях по поводу обвинений, как и на просьбу рассказать о политике компании в отношении сексуальных домогательств.

Однако на выходных президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл разослала всем сотрудникам компании электронное письмо с напоминанием о политике компании под названием «Скажем нет м**** (уродам)» и о недопустимости сексуальных домогательств.

Она также призвала людей сообщать о любых подобных случаях.

«Своевременное сообщение о домогательствах — ключ к тому, чтобы SpaceX оставалась отличным местом для работы; мы не можем исправить то, чего не знаем», — отметила Шотвелл в письме.

О случаях домогательств она попросила сообщать руководителю сотрудника или любому представителю отдела кадров.

В электронном письме также утверждается, что SpaceX будет более внимательно изучать свою кадровую практику в будущем, а отдел кадров проведет проверку уже работающих в компании сотрудников.

Эшли Косак считает, что во многом такая атмосфера в компании — вина и самого Илона Маска.

«Атмосфера на работе показалась мне знакомой. Поведение Илона Маска поразительно похоже на поведение садиста и жестокого человека, который раньше был частью моей жизни. Илон дает обещания, за которые он не считает себя ответственным и постоянно меняет цели», — написала она.

По мнению экс-сотрудницы SpaceX, Маск может легко лишить работников определенных возможностей и ресурсов, даже когда те работают на грани выгорания. «А затем отправляет сообщения с угрозами, чтобы напомнить — всех этих усилий все равно недостаточно», — добавила Косак.

Размышляя о том, почему она продолжала работать в SpaceX, Косак пришла к выводу, что действительно интересовалась ракетостроением и хотела быть частью новой истории человечества. «Нам обещали, что мы сможем изменить мир, и каждый раз, когда мы достигали цели, казалось, что вся эта боль, недоверие и жертвы того стоили», — заключила инженер.