Врачи рассказали, на что обратить внимание при покупке глюкометра

Типы глюкометров
Глюкометры, или устройства для измерения уровня глюкозы в крови, существуют инвазивные и неинвазивные. Первые требуют кровь для проведения анализа, вторые же достаточно просто приложить к коже.
«Для ребенка, да и для молодых работающих людей самая популярная модель – это бескровные глюкометры без прокола кожи. С сенсором, который крепится на кожу и носится около двух недель, а также с пультом, который нужно подносить к сенсору для чтения уровня глюкозы», – отметила главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина.
Однако также важно учитывать, что такие модели менее точны.
«Неинвазивные глюкометры определяют значение глюкозы с помощью лазера, что является неточным методом. Поэтому не рекомендую рассматривать такие модели», – считает терапевт и медицинский директор сервиса управления здоровьем Checkme Алевтина Федина.
Инвазивные устройства в свою очередь различаются по принципу работы. Всего выделяют три разновидности: фотометрические, электрохимические и кулонометрические.
Фотометрические
Такие глюкометры считывают изменение цвета тест-полоски, на которую наносится кровь пациента. Полоски покрываются реагентом, содержащим глюкозооксидазу. Вещество при контакте с глюкозой окрашивается. От уровня сахара зависит цвет полоски.
У фотометрических глюкометров есть два недостатка: хрупкая оптическая система и маленький срок действия. Кроме того, если линза аппарата помутнеет, то результат будет искажаться.
Стоимость такого глюкометра колеблется от 1 до 3 тыс. рублей.
Электрохимические
Тест-полоски устройства также покрыты специальным составом, который при контакте с кровью выделяет электрический ток. Его сила зависит от уровня сахара.
Такие глюкометры более прочные, долговечные и точные. Более того, для измерения уровня сахара необходимо меньше крови, чем при использовании в фотометрических устройствах.
«Высокую точность анализа дают электрохимические глюкометры. В них тест-полоски, на которые наносится кровь, смазаны реагентом, при их соприкосновении с кровью выделяется электрический ток. Его сила как раз и зависит от уровня сахара. Практика показывает, что наиболее надежными и точными являются электрохимические глюкометры.», – отметила терапевт Федина.
Электрохимические глюкометры стоят от 1 до 6,5 тыс. рублей.
Кулонометрические
Принцип определения концентрации глюкозы в этих устройствах сходен с амперометрическим, только оценивается не сила тока, а электрический заряд. Объем крови, необходимый для получения результатов, минимальный по сравнению с остальными.
От необходимого объема крови зависит глубина прокола. Чем меньше ее нужно, тем безболезненнее процедура.
Цена на кулонометрические модели колеблется от 600 рублей до 2 тыс. руб.
Пациентам с сахарным диабетом первого типа нужно измерять глюкозу чаще, поэтому им выгоднее обзавестись амперометрическим устройством с более дешевыми тест-полосками.
Кулонометрические глюкометры рекомендуются для контроля диабета второго типа.
«Домашний глюкометр важен и нужен для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, а также для тех, кто имеет высокую инсулинорезистентность. При диабете 1 типа пациенты используют инсулин для введения подкожно. И им необходима частая проверка гликемии. В идеале – 4-5 раз в день. При диабете второго типа применять глюкометр можно реже», – объяснила Шарифуллина.
Дополнительные функции
Более дорогие модели могут самостоятельно разделять измерения, проведенные до и после еды. Это удобно для тех, кто забывает заполнять дневники самоконтроля.
«Важно покупать глюкометр с большим экраном, тогда результат будет видно лучше.
Особенно это необходимо, если речь идет о пожилом пациенте. Многие из них слабовидящие, поэтому им необходим глюкометр с подсветкой и большим дисплеем. Подсветка помогает понять, какой уровень сахара в крови сейчас наблюдается.
Например, желтый цвет обозначает высокий уровень, зеленый – нормальный, а красный – низкий. Очень важно, чтобы глюкометр был с памятью. Тогда устройство будет хранить данные о замерах, и врач сможет проследить динамику», – рассказал член американской и европейской диабетических ассоциаций, эндокринолог Европейского Медицинского Центра Анас Альфарадж.
Кроме того, некоторые глюкометры могут иметь голосового помощника. Есть также модели с автопрокалывателем.
«Глюкометр должен быть зарегистрирован на территории вашей страны и сертифицирован. Для слепых и слабовидящих хорош глюкометр с голосовым управлением», – считает Элина Шарифуллина.
Также существуют глюкометры с поддержкой опций связи с компьютером или смартфоном, или наличием таймера. Некоторые измерители сахара анализируют также уровень холестерина. Стоят такие глюкометры в районе 2-3 тыс. рублей, однако можно найти модели и за 1,5 тыс.
Каждый производитель выпускает для своих приборов индивидуальные тест-полоски. Универсальных не существует. Кроме того, тест-полоски могут различаться в рамках разных моделей одного бренда.
Обычно кровь для анализа на уровень сахара берут из пальца. Однако существуют глюкометры, которые дают возможность брать кровь из плеча, предплечья, голени и бедра.
Их прокалывать не так больно, как палец, в котором много нервных окончаний. Однако кровообращение в этих частях тела медленнее, поэтому результаты измерения будут представлены не так быстро.