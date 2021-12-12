На что обратить внимание при покупке смартфона для фото- и видеосъемки

В процессе выбора смартфона с хорошей камерой не стоит опираться только на число мегапикселей. Какие модули являются важными в камере смартфона, на какие параметры стоит обратить внимание и за что не стоит переплачивать — в материале «Газеты.Ru».

Мегапиксели — не главное

Когда в 2019 году Samsung представила первый в мире мобильный сенсор ISOCELL HM3 на 108 Мп, многие производители стали устанавливать его в свои флагманские смартфоны. Упор делался на цифры, в то время как качество могло казаться недостаточно премиальным. В этом году вендоры перестали гнаться за мегапикселями в премиальных устройствах, отдавая предпочтение в основном сенсорам разрешением 50 Мп.

Руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что количество мегапикселей не прямо пропорционально качеству полученного изображения. Он считает, что при должном навыке фотосъемки и знании построения экспозиции кадра можно делать хорошие фотографии с датчиком меньшего разрешения.

«С одной стороны, есть смартфоны Apple, у которых разрешение матрицы составляет 12 Мп. Снимают они неплохо, в том числе и в ночное время. Но при этом детализация и другие показатели страдают. Если же смотреть на флагман Samsung S21 Ultra, в котором матрица 108 Мп — он дает принципиально другое качество фотографии. Больше детализация, меньше шумов, лучше снимает в разных условиях. При этом если сравнить Samsung с Pixel 6, у которого 50 Мп датчик, корейский смартфон уступает по качеству — снимки в темноте лучше у «пикселя». И несмотря на меньшее разрешение снимки достаточно детализированные, картина не превращается в кашу при приближении снимка», — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом у сенсоров с высоким разрешением есть и свои плюсы, считает редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов. Так, при увеличении картинки задействуется цифровой зум. При приближении кадр просто обрезается, из-за чего может пострадать детализация снимка. Чтобы решить эту проблему, производители повышают разрешение. Флагманы с камерой на 108 Мп поддерживают 100-кратный гибридный зум, в котором используется и оптическое, и цифровое увеличение.

«Помимо цифрового зума и кадрирования, мегапиксели важны для печати фото — формат 11 на 14 дюймов потребует 13,9 Мп. Для фотографий большего размера необходимо еще большее разрешение. В противном случае хватит стандартных 12-13 Мп», — объяснил Сумцов.

Количество камер

Почти все современные смартфоны оснащаются двумя и более модулями камер в едином блоке, но в этом вопросе количество не играет решающую роль. Важно понимать, что у каждой камеры своя задача. Самыми востребованными сейчас стали сверхширокоугольный объектив и телеобъектив, которые вывели мобильную фотографию на новый уровень, рассказал Зайцев.

«В современном смартфоне важно иметь телеобъектив с оптическим зумом. Он может быть двух-, трех-, пяти- и даже десятикратным, и когда при десятикратном увеличении вы снимаете Луну с рук — это производит на людей впечатление», — отметил Муртазин.

Сумцов добавил, что в смартфонах часто используется широкоугольный модуль, угол захвата которого превышает имеющийся в основном датчике. Съемка на широкий угол может быть полезна, если необходимо сфотографировать здание, памятник или большую группу людей, которые бы «не поместились» на фото с обычной камеры.

Однако камеры со сверхширокоугольным углом обзора даже во флагманских смартфона бывают среднего качества, из-за чего разница сильно заметна, если сравнивать с основным модулем. Также в некоторых моделях встречаются ошибки при обработке кадра в виде искаженных объектов.

«А вот отдельный макромодуль для съемки цветочков или букашек с близкого расстояния считаю бесполезной вещью, поскольку зачастую фотографии получаются ужасные. Во флагманах такую камеру даже не ставят, а просто добавляют макрорежим широкоугольной камере», — поделился Сумцов.

ПО другие детали

Важную роль в качестве мобильной фотографии играют алгоритмы обработки фото самим смартфоном, обратил внимание Сумцов. У каждого производителя алгоритмы работают по-разному. У кого-то небо получается слишком голубым, а где-то тон кожи напоминает «вареного рака».

«Характеристики никогда не расскажут о финальном качестве фото, но с выбором тоже помогут. Например, если вы часто снимаете при плохом освещении, ищите камеру с диафрагмой f/1.8 и ниже: чем меньше значение после «f/», тем лучше получатся фотографии в темноте», — отметил эксперт.

Сумцов считает, что верный способ выбрать «камеру по душе» — это смотреть на качество фото в обзорах и отзывах, так как два смартфона с одинаковым сенсором всегда фотографируют по-разному и полагаться стоит исключительно на живой пример.

Также важным показателем остается наличие оптической стабилизации — в некоторых смартфонах она имеется на всех модулях, а в каких-то моделях она отсутствует даже в основном. При наличии оптической стабилизации фотография, снятая с рук или во время движения, имеет меньше шансов получиться смазанной. В случае видеосъемки оптическая стабилизация может решить проблему тряски во время ходьбы или дрожания рук.

Стоит обратить внимание и на то, как камера ведет себя при резких движениях влево-вправо или при быстром перемещении объекта. В некоторых случаях может возникать так называемый роллинг-шаттер. Это визуальный дефект, при котором кадры на видео тянутся или расплываются. Из-за этого вряд ли получится вести съемку динамичного видео.

Цена

Муртазин рассказал, что смартфоны ценой от 25 тыс. руб. способны выдавать фотографии «достаточно приличного качества». При этом он отметил, что в недорогих смартфонах есть свои ограничения.

«Тем не менее многим людям хватает качества камеры среднего сегмента. Для тех, кто хочет экспериментировать, фотографировать и снимать в лучшем качестве, стоит ориентироваться на флагманы предыдущих лет или актуальные флагманы», — посоветовал Муртазин.

Сумцов отметил, что цена на актуальные фотофлагманы начинается от 60 тыс. руб., приобрести прошлогодние флагманы можно по стоимости до 50 тыс. руб.