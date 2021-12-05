Как энтузиасты портируют Android на смартфоны от Apple

Первые айфоны на Android
Первые сборки Android для смартфонов Apple появились в 2010 году — но даже тогда это были весьма стабильные решения. Все порты Android на iPhone 2G и последующие модели позволяли использовать практически все функции смартфона, кроме основной — такие устройства не видели SIM-карту. Эти порты были основаны на первых версиях Android — 1,6-2,3 и при включении смартфона предлагали загрузку одной из двух систем на выбор.
В любом случае «программистам-первопроходцам» удалось запустить сторонние приложения, использовать браузер при помощи WiFi-соединения и даже звонить по нему.
Самый известный проект портированной ОС Android на iPhone называется Project Sandcastle. Команда разработчиков Corellium смогла в 2020 году реализовать работу Android 10 на iPhone 7, 7 Plus и iPod Touch 7.
Энтузиасты выложили сборку в открытый доступ. Они предлагали установить бета-версию, в которой на тот момент не работали камера, Bluetooth и другие важные функции, касающиеся аппаратной части. Для установки операционной системы Android на смартфон Apple для начала нужно было выполнить процедуру под названием джейлбрейк.
Джейлбрейк — это официально неподдерживаемая Apple операция, открывающая доступ к файловой системе гаджетов компании. Это значительно расширяет возможности аппарата, но и в то же время делает его более уязвимым. Устройства с джейлбрейком не подлежат гарантийному обслуживанию.
Несмотря на то, что команда разработчиков, ответственных за выпуск порта Android на iPhone, не брала на себя какую-либо ответственность в случае поломанных устройств, многие пользователи захотели проверить работоспособность этой сборки. Весной 2020 года соцсети стали заполонять фотографии iPhone 7 с рабочим столом от Android.
Популярный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) снял эксперимент на видео.
«В принципе тормозит как обычный Android... Здесь нет камеры, каких-то базовых вещей. Абсолютно нерабочая. Никакого смысла в ней нет. Android на iPhone 7 — это прям звучит. Зачем нужен Android на iPhone? Не нужен — на самом деле это баловство и блажь», — считает Wylsacom.
Apple подала в суд на разработчиков порта. К счастью для энтузиастов, компания из Купертино проиграла — суд посчитал, что Corellium «привносит нечто новое в iOS», что позволяет программистам полноценно работать с этой закрытой системой, выполняя операции, которые Apple запрещает.
Несмотря на удачный старт, мировое признание и победу над Apple, с тех пор Corellium не выпускала новых сборок, и, видимо, разработку забросили.
iPhone с прошивкой от Xiaomi
Смартфоны Xioami работают на базе одной из самых функциональных оболочек из мира Android — MIUI. Неизвестный энтузиаст в 2021 году попробовал совместить функционал Xiaomi и стабильность iPhone — ему удалось запустить MIUI 11 на iPhone SE первого поколения. Блогер выложил короткий ролик о своей разработке.
На многих форумах, посвященных смартфонам и их прошивкам, пользователи пытались повторить успех неизвестного программиста, но безуспешно.
Из-за того что видео длится всего несколько секунд и на нем не демонстрируется ничего, кроме выхода из меню настроек на рабочий стол, в сети сложилось мнение, что видео является фейковым. Еще больше сомнений у опытных владельцев iPhone вызвало то, что на видео можно заметить работающую сеть от SIM-карты — в прошлых портах Android радиомодуль не работал. Также внимательные пользователи заметили, что подписи в меню настроек выполнены на русском языке.
Hackers laten MIUI 11 op een iPhone SE draaien https://t.co/4HsA3WSxeh pic.twitter.com/oaGokws9s1— Hardware Info (@HardwareInfo) July 25, 2021
Чехол с Android на iPhone
Известный разработчик Ник Ли, получивший славу благодаря проектам по запуску сторонних операционных систем на гаджетах Apple, в 2016 году смог запустить Android 6 на iPhone.
Первый эксперимент он провел, запустив Android на iPhone при помощи подключения смартфона к LG Nexus 5. Так, последний при подключении выводил картинку на iPhone, который выступал в качестве устройства ввода и вывода. На этом энтузиаст не стал останавливаться и искал новые решения.
Так Ли пришел к тому, что собрал одноплатный компьютер с Android на борту и встроил его в чехол, который цеплялся на iPhone.
При необходимости он мог подключать такой «системный блок» к iPhone и использовать его в качестве полноценного Android-смартфона, в котором работало все кроме сети. Но в отличие от прошлых версий, на таком гаджете запускаются не только встроенные приложения, но и скачанные из Google Play, так как в таком смартфоне работают Google-сервисы.
Но называть это iPhone на Android некорректно, так как в этом случае Android установлен в отдельном устройстве, с которого изображение и управление переносится на iPhone.
Samsung Galaxy-iPhone
Весной 2021 года в рамках продвижения Samsung Galaxy S21 южнокорейская компания запустила iTest — веб-приложение, эмулирующее фирменный интерфейс One UI на iPhone.
Это приложение позволяет перемещаться по рабочему столу и меню, настроить тему, запускать фирменные приложения Samsung, в том числе камеру и т.д. При этом если на iPhone, на котором запущено приложение, придет уведомление, то оно отобразится и прозвучит так, будто это смартфон линейки Galaxy.
Но пользователь не может воспользоваться всеми функциями Android и установить приложения из Google Play. При нажатии на иконки сторонних приложений появится уведомление: «Не волнуйтесь, все приложения, которые вы любите, доступны. Давайте будем честны — большинство из них принадлежат Google, а мы с ними дружим».
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За 13 лет существования Android и 14 лет iOS не было ни одного примера, когда был установлен полноценно работающий Android на iPhone. Поставить iOS на Android-смартфоны вообще никому не удавалось.