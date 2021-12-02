Чем опасна новая функция в устройствах на ОС Android

В смартфонах с новым чипом Qualcomm появится крайне неоднозначная функция — фронтальная камера гаджета будет всегда включена, даже если им не пользуются. По словам разработчиков, система поможет защитить владельца. Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты уверены — потенциальная угроза частной жизни перевешивает любые теоретические преимущества функции.

Без рук

Вице-президент Qualcomm по продуктам Джадд Хип представил новую функцию фронтальной камеры в смартфонах на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1. Как сообщает The Verge, чип должен появиться в топовых гаджетах на ОС Android в начале 2022 года.

«Фронтальная камера вашего смартфона всегда будет искать ваше лицо, даже если вы не касаетесь и не поднимаете его», — заявил топ-менеджер.

В Qualcomm считают, что такая возможность улучшит взаимодействие со смартфоном, позволяя разблокировать его простым взглядом в сторону дисплея без необходимости движений руками.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что этой технологией можно легко злоупотребить, нарушив с ее помощью конфиденциальность пользователей. Если камера всегда будет записывать происходящее вокруг, даже когда не используется для селфи или видеозвонков, это создает риски, которые перевешивают любые потенциальные преимущества функции.

Технический директор Check Point Software Никита Дуров в комментарии «Газете.Ru» отметил, что ситуация, когда камера включена постоянно, гораздо опасней той, когда она включается по запросу.

«Мы не знаем, как в этом случае разработчиками будет реализована функция постоянно включенной камеры. Например, будет ли там индикатор записи — на многих смартфонах, кстати, он отсутствует», — отметил эксперт.

По его словам, в результате пользователь со смартфоном с такой функцией может не знать, работает камера или нет — или просто забыть об этом.

Дуров добавил, что у злоумышленников уже есть множество различных инструментов для доступа и контроля над устройством. Специалист уточнил, что через камеру можно определить местоположение абонента, записать звук и видео — например, для шантажа в будущем.

Директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Николай Фокин рассказал «Газете.Ru», что разработка открывает новые возможности для хакеров и мошенников.

«Компания утверждает, что данные не будут покидать смартфон, и, скорее всего, целенаправленно «сливать» данные разработчик не будет — но это до тех пор, пока смартфон не будет скомпрометирован в результате фишинговой атаки или эксплуатации какой-либо уязвимости», — пояснил он.

По словам эксперта, современные смартфоны уже обладают достаточными возможностями для слежки за своими владельцами, и этим активно пользуются злоумышленники. «Стоит ли минимальное упрощение разблокировки создаваемых рисков — каждый должен будет решить для себя сам», — констатировал Фокин.

ИБ-евангелист Avast Луис Корронс заявил «Газете.Ru», что если камера работает 24/7, то новая функция поиска лица, вероятно, предоставит злоумышленникам новые возможности для атаки.

Корронс посоветовал людям, которым эта функция покажется неприемлемой, отказаться от нее.

«Если эта функция будет доставлять пользователю дискомфорт, ему следует тщательно подумать, стоит ли покупать продукт с этой функцией, или же узнать, как ее отключить», — добавил специалист.

По словам эксперта, необходимо изучить, как эта функция будет реализована и насколько она будет совместима с камерами от разных поставщиков, поскольку Qualcomm предоставляет процессор нескольким поставщикам.

Он уверен, что многие пользователи могут посчитать такую фронталку «вторжением в частную жизнь».

Доводы разработчика

Основная идея Qualcomm — возможность быстро разблокировать телефон каждый раз, когда пользователь на него смотрит, даже если гаджет находится на столе или подставке. В таком случае не нужно поднимать его, нажимать на экран или произносить голосовую команду.

Теоретически это может быть полезно, например, если руки пользователя грязные или заняты. В презентации Qualcomm приводили в пример то, как при приготовлении блюда можно проверить следующие шаги в рецепте на экране смартфона.

Разработчик также заверил, что функция имеет и обратный эффект: она автоматически блокирует телефон, когда он больше не видит лицо владельца, или обнаруживает, что кто-то смотрит через плечо.

Смартфон с новым чипом также сможет блокировать отображение личной информации или уведомлений, если на дисплей смотрит не только владелец, но и другой человек рядом.

Qualcomm рассматривает постоянно включенную камеру как аналог постоянно включенных микрофонов, которые используются в смартфонах в течение многих лет. Их введение объясняли необходимостью прослушивания голосовых команд, таких как «Привет, Siri» или «Окей, Google» без необходимости разблокировать телефон вручную.

Но микрофоны, в отличие от фронтальной камеры, прислушиваются к определенным словам и часто ограничены в своих действиях, пока смартфон не будет разблокирован.

Джадд Хип из Qualcomm уверяет, что «данные камеры, которая постоянно включена, никогда не покидают безопасный узел считывания, пока камера ищет лицо». По его словам, видеосигнал не отправляется в облако, а приложения на смартфоне не смогут получить к ним доступ.

На каких смартфонах?

Функция может появиться в нескольких смартфонах уже в 2022 году. Например, на мобильных устройствах Xiaomi 12 серии. Компания подтвердила, что будет использовать новейший чип во время презентации. Также чип планируют внедрить в смартфон Motorola Edge, Realme GT 2 Pro и Oppo Find X4.

Это только те смартфоны, на которых наличие Snapdragon 8 Gen 1 уже подтвердили официально. Ожидается, что количество моделей смартфонов с новым процессором постепенно будет только расти, сообщает 9to5google.

Вероятно, чип появится на смартфонах серии OnePlus 10 и Samsung Galaxy S22, так как обе компании регулярно пользуются разработками Qualcomm.