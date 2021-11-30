Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Twitter будет удалять изображения людей, опубликованные без их согласия 00:14
Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один «Золотой мяч» 00:06
Трамп назвал «старой каргой» лидера республиканцев в Сенате 30.11.2021, 23:58
В Петербурге раскрыли схему по выдаче QR-кодов без вакцинации 30.11.2021, 23:55
Бывший игрок «Спартака» рассказал, как променял «Ювентус» на московский... 30.11.2021, 23:51
В РПЦ считают, что деятельность экс-схиигумена Сергия оправданно пресекли 30.11.2021, 23:39
Российская спортсменка рассказала о проблемах в отечественном биатлоне 30.11.2021, 23:29
Жертвами стрельбы в школе в Мичигане стали трое человек 30.11.2021, 23:28
Российский нападающий испанского «Вильярреала» отличился в дебютном матче 30.11.2021, 23:24
Псаки ответила на вопрос о новых контактах Байдена и Путина 30.11.2021, 23:19
Технологии

Бесплатный интернет и блокировка номеров: какие законы вступили в силу

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»
С наступлением зимы в России появится бесплатный социальный интернет, перестанут обслуживаться корпоративные номера телефонов, незарегистрированные на «Госуслугах», и станет возможна досудебная блокировка мошеннических сайтов. Подробнее о нормах, вступивших в силу, — в материале «Газеты.Ru».

Социально значимые сайты

Согласно закону «О связи», с 1 декабря 2021 года операторы связи обязаны бесплатно предоставлять россиянам доступ к социально значимым сайтам.

Речь идет о страницах госорганов, органов местного самоуправления, портале «Госуслуги», а также некоторых соцсетях и отдельных интернет-магазинах. Всего в списке 371 ресурс.

Сайты должны быть созданы гражданами России или контролироваться ими, осуществлять свою деятельность на территории страны и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Кроме того, не менее 50% их аудитории должно находиться на территории России.

Все вышеперечисленные сайты будут открываться даже в том случае, если у абонента не оплачен интернет. Однако пользователь должен быть гражданином РФ, зарегистрированным на портале госуслуг.

Сотовая связь

Согласно требованиям федерального закона «О связи», с 1 декабря 2021 года операторы связи должны заблокировать корпоративные номера, которые не будут до этой даты зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги».

Согласно закону, операторы должны вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных. Это должно помочь в борьбе с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.

К вечеру 30 ноября были подтверждены 20 млн корпоративных сим-карт, сообщило Минцифры.

Кроме того, в законе указано, что владельцы устройств IoT, в которых используются сим-карты, должны зарегистрировать номера в ЕСИА до 1 марта 2023 года. К такому оборудованию относятся банкоматы, навигаторы, счетчики и датчики мониторинга.

Блокировка финансовых пирамид

Кроме того, с 1 декабря вступит в силу закон, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками, в досудебном порядке.

К таким ресурсам относятся сайты, которые имитируют страницы банков и других финансовых организаций, вводящих пользователей в заблуждение, а также предлагают участие в финансовых пирамидах.

Подобные сайты Центробанк будет вносить в реестр запрещенной информации. Решение о блокировке будет принимать прокурор или его заместитель на основании обращения главы ЦБ, а также его заместителя. После этого решение о блокировке сайта будет направлено в Роскомнадзор.

Такой алгоритм взаимодействия позволит в сжатые сроки ограничивать доступ к сайтам финансовых пирамид и другим мошенническим площадкам, которые действуют в интернете под видом финансовых организаций.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть