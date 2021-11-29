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Технологии

«Внушаемые существа». Конспирологам продают «дечипизатор»

Врач сравнил «дечипизацию» после вакцины с походом к ясновидящей

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В России активизировались мошенники, которые продают устройство, якобы избавляющее от чипов после вакцинации, сообщил главврач Кащенко Георгий Костюк. Врач рассказал «Газете.Ru», как мошенникам удается манипулировать даже образованными людьми в угоду своим интересам.

Внушаемые существа

Главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк сообщил в интервью РБК о так называемых «дечипизаторах» — это маленькое устройство, которое прикладывается к месту укола вакцины. Мошенники утверждают, что оно одноразовое и помогает уничтожить все «чипы» после вакцинации. Появление объявлений о продаже дечипизаторов стало ответом на теорию заговора, согласно которой во время вакцинации в организм человека через шприц вводится микроскопический чип, призванный осуществлять слежку.

«Для кого-то, возможно, значение имеет и такой механизм получения пусть эфемерной, но точки опоры. Важно то, что этап, когда формировалось убеждение, был упущен», — констатировал специалист.

Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин подтвердил «Газете.Ru», что слышал от пациентов о существовании услуги по дечипизации, которую людям предлагали мошенники. По его словам, покупку подобного прибора можно сравнить с походом к ясновидящей для снятия порчи.

«Главное — внушить пациенту, что с ним что-то не так и мошенник якобы может это исправить. Естественно, не безвозмездно», — отметил он. По мнению медика, реальную болезнь вылечить намного сложнее, чем что-то надуманное.

Калинин пояснил, что визуализация мнимой угрозы в виде фотографий в интернете «может очень серьезно подействовать» на людей и порой убеждает даже скептиков.

«Даже очень умный человек — существо внушаемое. И внушить человеку можно все что угодно. Кому-то подход найдет цыганка, кому-то блогер, но все делают с одной целью — чтобы человек испытал облегчение и как-то за это отплатил», — констатировал врач.

По словам Калинина, в таких схемах всегда нужно искать заинтересованных людей. Он считает, что некоторые мошенники заинтересованы не столько в деньгах, сколько в способности влиять на людей и их мнение, быть выше них и руководить их действиями.

Врач пояснил, что когда человеком активно манипулируют, то превращают его в «чипированного» безо всякого чипа в организме.

«Недаром именно руководитель психиатрического учреждения говорит на этот счет. После общения с разными прохиндеями человек теряет свой человеческий потенциал и зачастую становится пациентом психиатрической клиники», — добавил специалист.

На площадках онлайн-объявлений Avito и «Юла» предложений купить дечипизатор «Газета.Ru» не обнаружила. В пресс-службе Avito не смогли предоставить оперативный комментарий о том, связано ли это с модерацией объявлений.

По словам врача Андрея Калинина, больше всего обсуждений и предложений по таким темам можно найти в соцсетях.

Он заметил, что подобные размышления о чипах и дечипизации похожи на сектантство. «Более глубокие традиции у сектантства на Западе, в частности в США. Там фотографиями и наглядными материалами пользуются активно», — подытожил специалист.

Дечипизатор как продолжение чипизации

Идея о дечипизаторе происходит от конспирологии о вживлении чипа вместе с вакциной. Первоначально в теории фигурировал миллиардер, один из основателей Microsoft Билл Гейтс. Сторонники теории утверждают, что цель пандемии коронавируса — вакцинировать всех и установить чипы.

Конспирологи считают, что Гейтс таким образом желает истребить часть человечества.

Поводом стало и выступление основателя Microsoft 2010 года, в котором он рассказал о снижении роста населения на 10-15 процентов. Бизнесмен привел несколько причин для таких перемен: развитие вакцинации, систем здравоохранения, а также центров материнства. Гейтс отмечал, что эти меры помогут улучшить уровень жизни человечества, из-за чего семьи будут иметь меньше детей.

В период первой волны пандемии существовала и другая теория заговора — о влиянии 5G на распространение вирусов. В связи с этим в разных странах мира, в том числе России, люди атаковали мобильные вышки, поверив в конспирологию. Среди распространителей теории были знаменитости и политики с большим количеством подписчиков.

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