Шесть советов перед покупкой робота-пылесоса

При покупке робота-пылесоса следует обращать внимание на размер квартиры, наличие ковров, а также на свои пожелания по степени очистки покрытия. Как выбрать гаджет для уборки и не разочароваться — рассказывает «Газета.Ru».

Сухая или влажная уборка

Роботы-пылесосы, по оценке «М.Видео-Эльдорадо», являются одним из самых активно растущих направлений в категориях техники для уборки. За девять месяцев 2021 года спрос в России на них в штуках вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказали в пресс-службе компании.

«Среди преимуществ устройства: компактность, низкое энергопотребление, длительное время автономной работы, возможность удаленного управления, в том числе голосом, уборка по графику и в труднодоступных местах. Лидерами среди брендов являются Xiaomi, Tefal и Redmond», — отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

Роботы-пылесосы могут быть производить три вида уборки: сухую, влажную и комбинированную.

Сухая уборка — это базовая очистка любых типов поверхностей. Робот-пылесос собирает пыль и мусор, однако загрязнения с пола удалить не сможет.

Влажный тип уборки предполагает, что в робота-пылесоса встроена специальная насадка из микрофибры. В зависимости от модели устройство может или просто протирать поверхность влажной насадкой, или разбрызгивать воду, мыть пол и затем впитывать грязную воду с помощью микрофибры.

Самый эффективный тип очистки поверхностей — комбинированный. Пользователь может сам решить, какой способ уборки нужен ему сейчас.

Устройство с поддержкой базовой сухой уборки может стоить около 4 тыс. рублей, модель с поддержкой влажного типа уборки обойдется покупателю в 10 тыс. рублей, а с комбинированным — от 13 тыс. рублей.

«Самыми популярными на маркетплейсе в 2021 году являются классические роботы-пылесосы с возможностью сухой и влажной уборки — на них приходится 87% всех продаж в категории», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

Способ ориентирования

Некоторые модели роботов-пылесосов могут строить план квартиры и прокладывать оптимальный маршрут. Такая функция позволяет сократить время уборки. Часть устройств также позволяют пользователю самостоятельно установить путь робота-пылесоса и график его работы.

Объезжать препятствия и возвращаться на станцию роботам-пылесосам помогают датчики. Самые простые — инфракрасные. Также есть ультразвуковые и оптические сенсоры — они пускают звуковые и световые волны, а затем считают время до их возврата. Они могут как «видеть» стены и мебель, так и находить границу между полом и ковром.

«Важный параметр — тип навигации, от этого будет зависеть, насколько точно робот-пылесос будет ориентироваться в пространстве и сможет ли объехать новое препятствие, например, выставленный в середину комнаты стул. Топ-3 самых популярных бренда роботов-пылесосов в «Ситилинк» – Xiaomi, Roborock и Redmond, а самая востребованная модель Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential, 25Вт», — заявил руководитель группы закупок мелкой бытовой техники Алексей Суриков.

Стоит отметить, что роботы-пылесосы с функцией построения плана квартиры стоят дороже. Минимальная стоимость такого устройства — 12 тыс. рублей. Простейшие устройства едут по прямой и, когда на пути встречается препятствие, меняют направление на противоположное. Так некоторые места убираются несколько раз, а другие так и не дожидаются своего часа.

«Лидерами продаж являются универсальные модели с возможностью создания карты помещения и автоматической подзарядкой на док-станции. Средний чек на такие гаджеты в октябре был около 16 тыс. рублей. Также существуют более сложные модели, которые имеют возможность самоочищения на док-станции и функцию протирки пола одновременно с работой пылесоса», — поделились в пресс-службе Ozon.

Время работы

Среднее время продолжительности робота — до трех часов. Когда аккумулятор разряжается, робот издает звук, после которого пользователь должен поставить устройство на подзарядку. Более дорогие модели могут самостоятельно возвращаться на док-станцию.

Если заряд аккумулятора закончится, а площадь уборки — нет, такой робот поедет на зарядку и возобновит работу через несколько часов.

«При выборе робота-пылесоса обращайте внимание на тип аккумулятора. В самых бюджетных моделях используются уже устаревшие Ni-Mh батареи, что говорит о желании производителя сэкономить на себестоимости устройства. Стоит выбирать робот-пылесос с Li-Ion (литий-ионным) или Li-Pol (литий-полимерным) аккумулятором, так как они более долговечны, надежны и лишены «эффекта памяти» аккумулятора. Также стоит помнить, что от емкости батареи напрямую зависит продолжительность автономной работы устройства. Часто производители указывают в характеристиках расход заряда на 1 кв.м., что поможет выбрать модель, подходящую под площадь помещения», — рекомендует Алексей Суриков.

Для поддержки чистоты

В среднем мощность всасывания пыли у роботов-пылесосов варьируется от 20 до 22 Вт, но есть модели и помощнее. Чем мощнее модель, тем лучше она будет проводить уборку.

Такие устройства не могут сравниться с обычными пылесосами, мощность которых достигает 600 Вт, так что для полноценной уборки роботы не подойдут, но поддерживать порядок будут.

Базовый способ управления роботом — пульт, который запускает уборку. Более дорогие модели подключены к Wi-Fi, и ими можно управлять с помощью смартфона, следя за перемещением робота и расходом заряда удаленно.

Для роботов-пылесосов существует два типа пылесборника — циклонный и аквафильтр.

Первый представляет собой пластиковый контейнер, в котором копится пыль. Когда он наполняется, его нужно просто вытащить и выкинуть содержимое в мусор. Такой фильтр отличается легкостью очистки. Аквафильтр более эффективен в уборке, поскольку хорошо задерживает пыль, которая остается в воде.