Врачи рассказали, какой тонометр не подходит пожилым людям

При выборе домашнего тонометра нужно учитывать множество нюансов, в том числе возраст пользователя, состояние его здоровья, размер манжеты и другие, рассказали врачи. «Газета.Ru» выяснила, на что обращать внимание при покупке устройства.

Существует три вида тонометров: механические или ручные, полумеханические и автоматические.

Ручные тонометры считаются наиболее точными, однако у них есть один серьезный недостаток, из-за которого обычному пользователю будет сложно использовать его дома.

Такие тонометры не определяют артериальное давление, а показывают его уровень в манжете. Рядом должен находиться врач, который сможет правильно измерить и зафиксировать давление с помощью фонендоскопа.

Автоматические и полуавтоматические тонометры сами измеряют давление и показывают результат пользователю, так что они вполне подходят для повседневного домашнего использования.

Манжеты тонометров могут быть двух видов: плечевые и запястные. Для регулярных измерений лучше выбирать плечевые, так как запястные могут быть менее точными. Однако у них есть свой плюс — такой тонометр можно брать с собой в поездки. Кроме того, он подходит полным людям, которые не могут подобрать нужный размер манжеты.

«К сожалению, показатели запястных устройств недостаточно точны, так как их основная цель — зафиксировать значимые отклонения артериального давления. При измерении артериального давления важно, чтобы манжет находился на уровне сердца. У запястных моделей положение манжеты не на уровне сердца, поэтому измерение не будет столь точным», — рассказал «Газете.Ru» руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

Тонометры могут поддерживать технологию двойного и тройного измерения давления. Они позволяют получить наиболее точный результат. Так, технология 3Check [тройного измерения] автоматически проводит три замера подряд, не снимая манжеты. Аппарат анализирует все три результата и дает финальные показания.

Возраст и здоровье

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина отметила, что при выборе тонометра следует учитывать и возраст пользователя.

«Для пожилого человека, который измеряет сам себе давление, лучше выбирать электронные автоматические тонометры. Но важно помнить о том, что они ультрачувствительные и реагируют на движение, помехи в виде одежды и так далее. Тонометр на запястье также после 50 лет лучше не использовать, так как на кисти артерии не настолько чувствительны и эластичны, и наверняка возможны погрешности в показаниях. А

у людей с выраженным атеросклерозом сосудов запястные тонометры и вообще бесполезны», — рассказала Шарифуллина.

Пользователям с высоким артериальным давлением следует особенно внимательно отнестись к подбору тонометра.

«Выбирать автоматический тонометр лучше с переключателем, который выставляет максимально возможное измеряемое давление: от 200 до 240. Так как если давление человека будет выше возможностей тонометра, то он сбросит данные. А если поставить максимально допустимое значение – 240, то давление будет посчитано корректно. К механическим тонометрам это не относится», — объяснила терапевт и медицинский директор сервиса управления здоровьем Checkme Алевтина Федина.

Дополнительные возможности

Некоторые тонометры обладают дополнительными функциями, например, могут показывать сердечный ритм. Кроме того, электронные модели могут запоминать результаты последних измерений. Это важно, если пользователю необходимо следить за своим состоянием ежедневно.

Также тонометр может сохранять результаты двух пользователей отдельно. Кроме того, существуют модели с голосовыми подсказками. Они могут подойти пожилым людям, у которых наблюдаются проблемы со зрением.