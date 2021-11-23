Как люди учат животных играть в компьютерные игры

Американский инженер обучил крыс играть в компьютерную игру Doom II и заставил их «испытывать жажду убийств». Ранее компания Илона Маска внедрила в мозг макаке чип, который позволил ей играть в «Понг» при помощи силы мысли. Как и зачем учат животных играть в компьютерные игры — в материале «Газеты.Ru».

Крысы против адской нечисти

Нейроинженер Виктор Тот на протяжении года обучал грызунов играть в «стрелялку» Doom II, убивать демонов и искать точки выходов и переводить их двигательные «мысли» в действия на экране. Для этого он построил специальную установку, которую назвал «VR для крыс». Один из его подопытных помещается на большой трекбол перед изогнутым монитором, который заполняет поле зрения крысы. Тело грызуна удерживается на месте роботизированной рукой, благодаря чему крыса «ходит» по мячу. Движения и действия животного в игре стимулировались лакомством в виде сахарной воды, подаваемой по трубкам в реальной жизни.

Тот использовал пользовательскую сборку игры с прямыми коридорами и простыми поворотами, прежде чем ввести более сложные маршруты, в результате чего хвостатые игроки перемещались по всей карте Doom II.

Научить крыс стрелять было сложнее, поскольку он рассматривал метод, при котором стрельба осуществлялось во время укуса крысой специального датчика. В таком случае расположение игрового дробовика было бы на одной линии с ее носом, и укус мог быть хорошо отслежен. В конечном счете Тот решил поднять датчик, чтобы крыса могла рассмотреть всю картинку и еще больше погрузилась в игровой процесс.

Игра начнется с того, что на пути у крысы встают демоны, которых ей нужно будет застрелить. Инженер отмечает, что на этой стадии противники не могут двигаться или атаковать. Когда крыса расправляется с врагом, она получает вознаграждение. Когда на «игрока» нападут движущиеся противники, крыса «к этому моменту будет испытывать жажду убийств».

Автор исследования опубликовал не только результаты эксперимента, но и инструкцию по созданию собственного «VR для крыс».

Тот выяснил, что электроды регистрируют двигательные намерения крыс, сопоставляя их с их действиями. В теории это может привести к прогрессу в развитии протезирования и интерфейсов «человек-компьютер», что в свою очередь могло бы улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

Чипированная обезьяна-геймер

Стартап Илона Маска Neuralink весной 2021 года опубликовал видео, в котором обезьяна играет в видеоигру «Понг» при помощи силы мысли. Сигналы, поступающие из ее мозга, передавались по беспроводной связи через имплантированное устройство.

Макака по кличке Пейджер сначала научилась играть в видеоигру с помощью джойстика — за это ее поощряли фруктовым коктейлем. Во время игрового процесса устройство Neuralink записывало информацию о том, какие нейроны за какие действия отвечают. После этого джойстик был отключен, а игровой процесс не остановился — обезьяна продолжила управлять силой мысли.

«Первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон при помощи разума быстрее, чем это может использующий пальцы человек», — написал Маск в своем Twitter.

Инженеры утверждают, что этот интерфейс в итоге позволит людям с неврологическими заболеваниями управлять телефонами или компьютерами без физического взаимодействия.

Свиньи-геймеры

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology в феврале 2021 года, проверило способность свиней играть в простую видеоигру с поддержкой джойстика.

В исследовании приняли участие четыре свиньи, которые были обучены подходить к джойстику и управлять им мордами перед монитором компьютера во время первой фазы эксперимента. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой состояла в том, чтобы переместить курсор с помощью джойстика к четырем стенам на экране.

Исследователи отмечают, что животные видят связь между управлением джойстиком и движением курсора на экране компьютера.

«Для животного немалый подвиг понять, что действие, которое они совершают, влияет на что-то другое. Ученые уже знают, что свиньи способны к различным типам обучения, от самых базовых команд послушания, которым обучают собак, таких как «подойди» и «сядь», до более сложных, которые требуют от них смены поведения, когда меняются правила игры», — отмечают авторы эксперимента.

В ходе исследования команда использовала пищу в качестве награды при обучении свиней. Учеными также было обнаружено, что животным важна поддержка со стороны — например, когда устройство, раздающее угощения, сломалось, словесное поощрение также помогало свиньям справляться с заданиями.