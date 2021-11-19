Как починить неисправный микрофон у AirPods

В зимнее время часто начинаются проблемы с наушниками AirPods, например, перестает работать микрофон. Шесть способов, которые могут помочь решить эту сезонную проблему самостоятельно без обращения в сервисный центр — в материале «Газеты.Ru».

Распространенная проблема

Многие привыкли думать, что AirPods — это надежные наушники, которые редко вызывают какие-либо проблемы. Однако в зимнее время у гарнитуры от Apple увеличивается риск технических проблем.

Одна из них — перебои в работе микрофона, из-за чего не получается совершать звонки или отдавать команды голосовому помощнику Siri. О таких случаях активно пишут и российские владельцы аксессуаров Apple.

Однако в большинстве случаев у проблемы банальные причины и их можно легко исправить самостоятельно — без обращения к специалисту.

Проверка чехла и коннекторов

Если AirPods не работают должным образом, поместите их обратно в чехол для зарядки примерно на 30 секунд, затем извлеките их и повторите попытку. Зачастую это срабатывает: соединение с iPhone восстанавливается, как и работа микрофона.

Проверка батареи у самих наушников также необходима. Например, при низком заряде AirPods могут начать вести себя странно.

Если устройство будет пытаться использовать микрофон в одном наушнике, но этот наушник уже разряжен, то будет казаться, что микрофон неисправен. В таком случае решением станет зарядка наушника в футляре в течение минимум 30 минут перед повторной попыткой.

Иногда имеет смысл проверить правильное расположение коннекторов AirPods.

Порой наушник не заряжается в чехле, так как неправильно расположился внутри, и коннекторы не достают до зарядного элемента.

Исправить это можно лишь вручную, проверяя статус зарядки наушника с помощью смартфона.

Проверка настроек микрофона

В каждом из наушников AirPods есть микрофон, и по умолчанию система автоматически определяет, какой из микрофонов оптимально использовать в то или иное время.

Но есть малоизвестная настройка, позволяющая указать, какой именно наушник AirPods следует использовать всегда.

Возможно, что пользователь однажды изменил это значение, изучая настройки, и забыл об этом.

Для достижения наилучших результатов разрешите AirPods автоматически переключать микрофоны, чтобы предотвратить подобные ситуации. В таком случае проблем не возникнет, даже если один из AirPods почти разрядился.

Для этого нужно зайти в «Настройки» и выбрать пункт Bluetooth. Увидев AirPods, кликните на них и нажмите пункт «Микрофон», а затем — «Автоматически переключать AirPods».

Проблема в iPhone

Иногда проблема с AirPods не связана с самим аксессуаром, а со смартфоном, в том числе и с iPhone. Речь идет о драйвере, который позволяет микрофону работать с приложениями.

В таком случае перезагрузка iPhone может быть самым быстрым способом вернуться к работе.

Если все предыдущие советы не помогли, то пришло время для все еще простой в исполнении, но все-таки более радикальной меры — полностью удалить AirPods с iPhone, а затем повторно подключить их, как если бы они были совершенно новыми. На все уйдет несколько минут.

Для этого нужно снова зайти в «Настройки» и выбрать Bluetooth. Затем кликнуть на AirPods и в самом низу выбрать пункт «Забыть это устройство». Подтвердите действие во всплывающем окне, после чего наушники перестанут определяться смартфоном. Теперь нужно снова провести процедуру подключения AirPods.

Все дело в грязи

Выше были перечислены все рекомендации по борьбе с потенциальными программными сбоями, которые могли привести к некорректной работе наушников. Осталось только две вероятных причины перебоев с микрофоном: либо их нужно почистить, либо они действительно вышли из строя.

На AirPods и AirPods Pro вы найдете их на конце стержня. Возможно, порты заблокированы грязью или ворсинками.

Тщательно очистите эти области. Удобно провести чистку тонким металлическим предметом, например скрепкой для извлечения SIM-карты. Этот способ поможет и при проблемах с работой порта для зарядки iPhone.

Но если даже этот способ не поможет, то AirPods могут быть повреждены, неисправны или иным образом нуждаться в ремонте или замене. Стоит обратиться в службу поддержки Apple или в сервисный центр для консультации.