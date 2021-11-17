Почему производители отказались от компактных смартфонов

В наши дни производители рассматривают телефоны как гаджеты, а не как портативные мобильные устройства, тем самым меняя представление людей о том, что такое телефон. В первую очередь это портативное мобильное устройство, которое можно использовать для совершения звонков. Но по мере того, как технологии развивались, размеры смартфонов начали неуклонно расти, и компактных гаджетов стало недостаточно. Почему маленькие телефоны практически исчезли с рынка — выясняла «Газета.Ru».

Смартфоны растут, а руки нет

Средний размер смартфонов увеличивается уже более десяти лет. Несмотря на то, что современные смартфоны лишились широких рамок, размеры их дисплеев становятся все больше. Однако проблема заключается не только в том, что телефоны становятся больше, но и в том, что производители перестали выпускать компактные версии своих гаджетов.

Например, актуальный флагман Samsung Galaxy S211 Ultra не является самым большим смартфоном в мире, но его высота составляет 6,5 дюймов, а диагональ экрана равна 6,8 дюймам. Если убрать рамки старых 7-дюймовых планшетов Samsung из середины 2010-х, то их размеры будут сопоставимы.

В это сложно поверить, но в 2007 году первый iPhone с 3,5-дюймовым дисплеем казался пользователям огромным, а Apple использовала этот идеальный по тем меркам размер вплоть до 2012 года.

Samsung понимала, что между телефонами и планшетами нет золотой середины, и поэтому представила устройство новой категории — фаблет (от слов телефон и планшет). Когда в 2011 году был выпущен первый Galaxy Note с экраном на 5,3 дюйма, Samsung высмеяли за то, что она сделала телефон настолько большим. Тогда смартфоны оснащались дисплеями от 3 до 4,3 дюймов.

Шло время, а экраны смартфонов продолжали увеличиваться. Вскоре фаблеты как категория пропали. Не потому, что люди вернулись к компактным устройствам, а потому что оно больше не имело четкого значения — грань между телефонами и планшетами была стерта.

Отсутствие спроса

Несмотря на то, что производители стремятся увеличивать диагональ дисплеев, они все равно всячески пытаются компенсировать возросшие размеры смартфонов. Это достигается благодаря вырезам для фронтальных камер вместо использования широких рамок. Таким образом можно увеличить размер дисплея, сохранив размер корпуса. Также несколько лет назад вендоры перешли на новое соотношение сторон — 18:9 вместо 16:9. Современные смартфоны и вовсе сделаны в соотношении больше 20:9, из-за чего смартфоны становятся вытянутыми и менее широкими.

У поклонников Apple есть iPhone 8, который по-прежнему пользуется спросом, а также небольшие iPhone SE и iPhone mini. Однако на рынке нет ни одного телефона на базе Android от крупного производителя, который можно было бы назвать компактным. Sony стала одной из последних компаний, которые отказались от компактной линейки потому, что их покупало недостаточное количество людей.

В ноябре 2021 года японский бренд Balmuda анонсировал свой первый смартфон — Balmuda Phone, который выделяется на фоне конкурентов дисплеем диагональю 4,9 дюйма. Генеральный директор Balmuda Ген Терао сказал, что идея основана на необходимости в создании компактного смартфона на базе Android, поскольку большинство новых устройств на рынке слишком велики и ими сложно пользоваться одной рукой.

Смартфон получил дизайн из 2013 года и даже чем-то напоминает Samsung Galaxy S3. Дисплей также выполнен с «устаревшим» соотношением сторон 16:9, а вокруг экрана есть заметная рамка и вырез в правом верхнем углу для камеры. Смартфон весит 138 граммов, что также сильно выделяет его на фоне современных гаджетов, вес которых перешел за 200 грамм. Гаджет будет продаваться только на территории Японии.

Производители пытаются программно уменьшить гаджеты, добавляя в них функцию управления одной рукой. В таком режиме картинка уменьшается для удобства пользователя, но при этом не решается основная проблема — размер корпуса остается тем же.

Вместо того, чтобы остановить рост экранов, производители пытаются их увеличить еще больше, представляя складные устройства, которые все только усложняют. Пользоваться Galaxy Z Fold3 в сложенном состоянии неудобно, ведь он задумывался для использования в разложенном. Складной Galaxy Z Flip3 и вовсе не предусматривает использование смартфона в закрытом состоянии, разве что давая возможность увидеть уведомления, ответить на звонок или переключить музыку в плеере с небольшого дисплея на крышке смартфона.

Причины отказа от компактов

Большие экраны лучше подходят для просмотра фильмов, другого контента, интернет-серфинга, чтения и игр. Чем больше размер экрана, тем больше размер корпуса, благодаря чему появляется больше доступного места для дополнительных функций, таких как несколько объективов камеры, увеличение емкости аккумулятора, поддержка 5G. Компактный смартфон — это обычно урезанная версия старшей модели, как линейка Galaxy Mini, HTC One mini. Единственный современный компактный смартфон — iPhone mini тоже является не совсем «полноценным» в сравнении с обычными моделями по части батареи из-за маленького размера корпуса.

Многие смотрят фильмы и видео с большого экрана телефонов, так как это приватно и портативно, в отличие от телевизора. Благодаря высокой производительности современных смартфонов, разработчики могут выпускать мобильные игры, которые удобнее играть на больших экранах.

Улучшенная функциональность, лучшее время автономной работы, удобство для мультимедийного использования и широкие возможности многозадачности из-за увеличенных размеров кажутся хорошим компромиссом для некоторых пользователей.

При этом остаются другие, кто устал от «лопат» и хочет удобный телефон, который помещался бы в карман джинсов и стоил бы дешевле iPhone mini 12 или 13 серии.

Портал Gizchina сообщает, что предстоящая серия смартфонов Xiaomi 12 пополнится моделью 12 mini, а также Xiaomi 12 Lite, которые получат 6-дюймовые дисплеи. Возможно, если продажи компактных китайских смартфонов окажутся успешными, другие Android-производители смогут предложить миру и другие компактные модели по доступной цене.