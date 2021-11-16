Как найти в своем смартфоне малоизвестные функции

Операционная система Android имеет множество полезных функций и предоставляет пользователям широкий выбор настроек и кастомизации. Однако существует ряд скрытых возможностей, о которых простой пользователь смартфонов и планшетов может не знать. Многие из них позволяют адаптировать смартфон для определенных потребностей и сценариев использования, сильно упрощая работу за устройством. Подробнее о малоизвестных функциях Android — в материале «Газеты.Ru».

Ярлыки приложений

Если зажать ярлык приложения, то пользователю будет доступна возможность получить быстрый доступ к той или иной функции сервиса. Это позволяет избегать полноценного запуска и поиска определенных пунктов. Например, зажав иконку приложения «Телефон», можно назначить на быстрый набор самые важные контакты, а в приложении «Камера» появится меню, из которого можно сразу запустить съемку в ручном режиме, видео и т.д.

Google предлагает разработчикам и пользователям три типа быстрого доступа для ярлыков: статические, динамические и закрепленные. Первые обычно встречаются в стандартных приложениях по типу календаря, камеры и почты. Динамические ссылки в ярлыках подстраиваются под пользователя, предлагая ему часто используемые функции, а закрепленные пункты ярлыков могут быть назначены пользователем самостоятельно.

Экран блокировки

На смартфоне можно установить самый надежный пароль, но это не защитит от злоумышленника, если гаджет будет потерян. Опытный хакер при желании все равно имеет возможность получить доступ практически ко всем персональным данным и аккаунтам владельца. Для этого ему достаточно использовать функцию «забыли пароль?» при входе в какой-либо аккаунт с восстановлением по номеру телефона, а сообщение с заблокированного экрана позволит злоумышленнику завладеть учетной записью в соцсетях и даже в банке.

Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, можно воспользоваться функцией сокрытия данных в уведомлениях.

Если пользователю поступит какое-то сообщение, то он увидит только приложение-источник, а для прочтения нужно будет разблокировать гаджет.

«Цифровое благополучие»

Сегодня смартфон стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Иногда это проблема для психологического и для физического здоровья. В актуальных версиях Android Google устанавливает приложение «Цифровое благополучие», которое позволяет отслеживать количество поступивших уведомлений, разблокировок и часов, проведенных в каждом открытом приложении.

Еще одна полезная функция этого приложения — это «Концентрация внимания», которая позволяет осознанно пользоваться гаджетом. Пользователь сможет выбрать приложения, которые на время работы будут ему недоступны, а также сможет полностью отключить все уведомления или только от конкретных источников.

«Разные люди предъявляют к телефонам разные требования. В то же время все мы хотим одного: уделять время и внимание тому, что по-настоящему важно, например семье и работе.

Мы создали сервис «Цифровое благополучие», чтобы вам было проще достичь этой цели. Работая над ним, мы много общались с людьми, чтобы лучше понять, как они обычно используют телефон, и предложить инструменты, которые помогут приобрести новые, полезные привычки», — сказано на сайте Google.

Также можно создать несколько режимов работы смартфона — «Отдых», «Эффективная работа», «Баланс», «Родительский контроль». Каждый профиль предусматривает работу только выделенных пользователем приложений. Например, режим «Отдых» предназначен для отключения всех уведомлений, чтобы не отвлекать и не тревожить пользователя ночью. В этом режиме также есть возможность установить черно-белый фильтр для экрана смартфона, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. «Родительский контроль» позволит ограничить или добавить время для игр и пользования гаджета ребенком, а при необходимости удаленно заблокировать его телефон или планшет.

Длинный скриншот

Пользователям часто требуется сохранить какую-либо информацию с экрана гаджета в виде скриншота. Если данные не умещаются на одной странице, то приходится выполнить несколько снимков. Недавно Google выпустила Android 12, на которой появилась функция «Прокрутка скриншотов», которая позволяет выполнить запечатлеть всю информацию на странице или в приложении.

Для этого достаточно выполнить обычный скриншот, а когда рядом с его предпоказом появится кнопка «Прокрутка», то нажать на нее. После этого устройство само начнет скроллить веб-страницу или приложение, пока не дойдет до нижней границы.

Также у пользователя есть возможность остановить автопрокрутку в нужный момент или самому пролистать до нужного места.

Ранее эта функция уже была доступна в смартфонах Samsung, Xiaomi и Realme.

Почти как Windows

В Android есть полезная функция для владельцев планшетов или же смартфонов, которыми пользуются несколько человек. В операционной системе от Google предусмотрена установка нескольких профилей, как это представлено на компьютерах. Так, на гаджетах под управлением ОС Android можно создать основной и «Гостевой» профили, которые будут работать параллельно, а их настройки и файлы никак не будут сходиться.

Это полезная функция, если одним планшетом пользуется вся семья, или если необходимо отдать свой телефон кому-то в использование на некоторое время, сохранив конфиденциальность личных данных.

Эта функция доступна на всех Android-устройствах, но может называться по-разному. Например, в Xiaomi — это «Второе пространство», в то время как в большинстве других устройств этот пункт в настройках обозначен как «Пользователи и аккаунты».

Многооконность — это очень полезная функция, которая позволяет открывать и использовать два приложения одновременно. Многооконный режим будет полезен при работе с текстом или во время просмотра видео и записи заметок. Впервые такой режим был представлен в устройствах Samsung, а сейчас доступен практически на всех гаджетах под управлением Android 7.0 и выше.

Shazam

Многие пользователи Shazam не знают, что для того, чтобы «узнать» музыку нет необходимости в открытии приложения. Достаточно включить функцию «Автошазам», после чего микрофоны гаджета будут всегда «начеку». Если Shazam услышит какую-либо музыку, он сохранит ее название и подпишет время, когда он был туда добавлен.

Однако, насколько эта функция удобна, настолько она и опасна — микрофоны телефона постоянно активны, что создает возможность для злоупотребления со стороны третьих лиц. Кроме того, это может плохо сказаться на времени автономной работы устройства.