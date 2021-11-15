Как увеличить время работы Android-смартфона без подзарядки

Существует ряд факторов, которые способствуют снижению времени автономной работы смартфонов. Это происходит из-за выбора производителями тонких корпусов, более ярких экранов, работы ненужных приложений и постоянного подключения к интернету. Физически увеличить аккумулятор невозможно, но есть некоторые функции, которые помогут уменьшить разряд батареи и улучшить время работы Android-смартфона. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Универсальные советы Google

На сайте разработчика операционной системы Android, корпорации Google, есть отдельная страница, на которой собраны несколько общих рекомендаций, помогающие продлить время работы устройства от батареи.

Первое, что советует Google — уменьшить время ожидания экрана. Этот пункт отвечает за уход устройства в спящий режим после определенного времени бездействия. Пользователь обычно может выбрать от 15 секунд до 10 минут.

Чем короче время работы экрана в отсутствии какой-либо активности, тем меньше энергии потребуется для смартфона.

Второй пункт также связан с экраном. Разработчики Android советует уменьшить его яркость, или хотя бы использовать автоматическую регулировку, чтобы смартфон не использовал лишний свет там, где в этом нет необходимости.

Так как смартфоны стали неотъемлемой частью социальной жизни, почти каждый использует мессенджеры и социальные сети, в которых часто общается с друзьями. Пользователям, которые часто используют Android-гаджет для набора текста, следует отключить звук и виброотклик клавиатуры. Каждое нажатие на кнопку клавиатуры задействует работу вибромотора и мультимедийных динамиков.

Эксперты Google также советуют использовать встроенные режимы адаптивного энергопотребления, при котором смартфон будет работать при разных сценариях использования по-разному. Так, в неиспользуемое время он будет отключать все приложения и ограничивать их доступ к сети, а во время запуска какой-либо нетребовательной игры может урезать возможности процессоров, если в излишней производительности нет необходимости.

Стоит отметить, что при использовании адаптивного энергопотребления, если смартфон заблокирован в течение долгого времени, пользователям могут перестать поступать какие-либо уведомления, так как система может закрыть все приложения.

Выделенный режим экономии заряда также может прибавить смартфону до нескольких часов дополнительной жизни, но при этом многие его функции будут урезаны, некоторые уведомления перестанут поступать, а также полностью отключится виброотклик, из-за чего есть вероятность пропустить важный звонок или сообщение.

Нет необходимости в том, чтобы держать все приложения активными. Если их просто закрыть или завершить процесс при помощи специальных программ — они продолжат работать или же потратят еще больше энергии тем, что спустя некоторое время перезапустятся через некоторое время. На своей специальной странице с рекомендациями по экономии заряда смартфона, Google советует ограничить работу редко используемых приложений, а также работу ненужных фоновых приложений в ручную. Это поможет избавиться от вечных уведомлений от неиспользуемых сервисов и прибавит смартфону некоторое время работы.

Экономная связь

Такие функции, как Bluetooth, NFC и службы определения местоположения полезны, но могут быстро разряжать батарею. В случае, если в их использовании нет необходимости, следует выключать их до тех пор, пока они действительно не понадобятся. Однако, если пользователь переживает за то, что может потерять свой гаджет, то следует оставить GPS включенным, чтобы в случае потери можно было его найти.

5G — это новейший сетевой стандарт, который постепенно распространяется по всему миру, а в России пока доступен лишь в тестовых зонах. Несмотря на это, современные смартфоны уже поставляются с поддержкой сетей пятого поколения. Если устройство владельца поддерживает подключение к 5G-сетям, но такой возможности нет — следует отключить в настройках сети пункт, который называется «Предпочтительный тип сети».

В смартфонах с поддержкой сетей нового стандарта по умолчанию устанавливается пункт «Предпочтительно 5G», из-за чего гаджет находится в постоянном поиске сети нового стандарта, параллельно работая в LTE. Это также значительно расходует заряд аккумулятора.

Следует использовать 4G/LTE даже если есть возможность подключения к 5G — при стандартном использовании смартфона нет необходимости в скоростях, которые готова предоставить сеть пятого поколения.

Редко кто пользуется услугами голосового помощника «Ассистента» от Google, даже если им не пользоваться, он расходует заряд из-за того, что всегда прислушивается к тому, что говорит пользователь, чтобы вовремя среагировать на команду активации. В смартфонах Samsung, также можно отключить функцию фирменного голосового помощника Bixby.

Красота против экономии

Многие используют виджеты на главном экране и думают, что это облегчит их работу. Но это отрицательно сказывается на сроке службы батареи. Это связано с тем, что виджеты занимают дополнительное место в оперативной памяти, а также их фоновая работа ускоряет разрядку аккумулятора. Если нужно сэкономить лишние проценты от заряда, следует избегать использование виджетов.

Так же работают и живые обои — они потребляют больше энергии. Если пользователю не хватает заряда аккумулятора, следует выбирать обычные статичные изображения в качестве обоев или вовсе использовать черные обои, если дисплей смартфона выполнен по технологии OLED — это действительно позволит сэкономить время автономной работы вместе с активной темной темой.

Использование темного режима не только помогает как-то разнообразить надоевший интерфейс, но и положительно влияет на батарею, если дисплей смартфона выполнен по технологии OLED и других ее разновидностях. Флагманские телефоны Samsung, Xiaomi, realme и других компаний перешли на использование этой технологии отображения изображения.

Использование темной темы в паре с OLED-матрицами означает, что смартфон фактически отключает пиксели, отображающие черный цвет, благодаря чему можно сэкономить заряд батареи.

Согласно iFixit, темный режим может добавить до часа автономной работы.

Современные смартфоны — флагманы и даже многие бюджетные решения оснащаются экранами с поддержкой высокой частоты обновления изображения. Если смартфон поддерживает работу адаптивной частоты от 10 до 120 Гц, как это представлено во флагманских смартфонах Samsung, то это наоборот хорошо скажется на разряде аккумулятора. В случае, если доступен выбор только между 60 и 120 Гц, то следует пожертвовать плавностью картинки в пользу экономии заряда.

Также на многих смартфонах присутствует функция включения экран при поднятии устройства. Это может быть удобно, но также потребляет заряд аккумулятора телефона, так же как и функция включения экрана при поступлении уведомлений. С такими функциями в современном мире, когда все приложения постоянно пытаются завлечь пользователя, отправляя не важные и рекламные уведомления, экран смартфона всегда будет активным.

Температурный режим

Температура смартфона и окружающей среды могут влиять на время автономной работы устройства. Стоит помнить, что идеальные условия для гаджета — использование его при комнатной температуре. При этом не следует подключать смартфон к зарядке сразу после активного использования. Горячая батарея разряжается гораздо быстрее, даже если не пользоваться устройством, и подвергается риску повреждения.

Не следует использовать смартфон без чехла во время мороза, а также пользоваться им в чехле во время жары — в таком случае его заряд аккумулятора будет быстрее расходоваться, а также со временем и вовсе потеряет некоторый объем.