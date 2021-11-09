Компанию совершившего суицид в тюрьме бизнесмена Макафи продали за $14 млрд

Компанию McAfee продали. Покупателем выступила группа инвестиционных фондов из разных стран, в том числе США и Великобритании. Основатель McAfee умер в июне — официально Джон Макафи совершил суицид в тюрьме, однако многие считают иначе. О новых владельцах и подробностях многомиллиардной сделки — в материале «Газеты.Ru».

Новые владельцы

Компанию McAfee, выпускающую антивирусное программное обеспечение и основанную бизнесменом Джоном Макафи, выкупила группа инвесторов, сообщается на сайте. Сумма сделки составила более $14 млрд.

Соглашение заключили с группой инвесторов во главе с Advent International Corporation (США) и Permira Advisers (Великобритания).

Также в сделке поучаствовали Crosspoint Capital Partners (США, известна сделками в области кибербезопасности), Совет по инвестициям в пенсионный план Канады (CPP Investment Board), GIC Private Limited (Суверенный фонд благосостояния Сингапура) и ADIA, «дочка» суверенного фонда благосостояния правительства Абу-Даби.

Секреты Макафи

Джон Макафи создал одноименную компанию в 1987 году, но перестал руководить ей еще в 1994 году. Однако все это время компания продолжала называться в честь своего создателя. В этом году бизнесмен умер в тюрьме в Испании. По официальной информации, миллионер совершил суицид — врачи пытались реанимировать Макафи, но спасти его не удалось.

Однако близкие и поклонники бизнесмена уверены — Макафи погиб не по своей воле. Сам заключенный до смерти заявлял, что никогда не пойдет на этот шаг, и утверждал, что власти США ему угрожают.

По заявлению руководства тюрьмы, все обстоятельства его смерти указывают на то, что предприниматель свел счеты с жизнью. Вдова основателя McAfee Дженис Макафи винит в этом власти США. «Из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — говорила она.

Вдова уверена, что у мужа не было суицидальных наклонностей перед роковым днем. «Его последними словами мне были: «Я люблю тебя и перезвоню вечером». Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — заметила Дженис.

Она продолжает публиковать фотографии и видеоролики с Макафи из архивов у себя в Twitter, указывая на то, что супруг не мог совершить суицид.

В испанской тюрьме миллионер оказался в октябре 2020 года, когда был арестован по запросу США. Предпринимателя обвиняли в мошенничестве с криптовалютами и уклонении от уплаты налогов. По информации комиссии по ценным бумагам и биржам, бизнесмен воспользовался своей известностью, чтобы продвигать криптовалюты в Twitter, при этом скрыв факт получения денег за такую рекламу.

В июне суд одобрил выдачу бизнесмена Соединенным Штатам. Вскоре после этих новостей тело Макафи нашли в тюремной камере.

Как пройдет сделка?

Группа инвесторов приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене в $26 за акцию. Стоимость акций в сделке выше на 22,6% по сравнению с ценой акций McAfee ($21,21) на момент закрытия торгов 4 ноября, в последний торговый день перед сообщениями СМИ о потенциальной продаже компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.

Завершение выкупа акций официально сделает группу инвесторов владельцем McAfee. В компании уверяют, что продолжат развивать свои программы и другие проекты без каких-либо изменений. Глава McAfee Питер Лив положительно оценил новых владельцев фирмы.

В состав совета директоров McAfee еще до этой сделки входили представители TPG Global и Intel, они остались акционерами. В 2017 году TPG заключила партнерское соглашение с Intel, чтобы отделить McAfee от основных операций Intel. Компанию сделали отдельной и посвятили ее только кибербезопасности, но дали доступ к значительным ресурсам корпорации Intel.

Группа инвесторов также займется и рефинансированием долга McAfee. Они получили разрешения на кредиты от сразу нескольких банков.

Среди них JPMorgan Chase, Bank of America, Credit Suisse, Barclays, Citibank, HSBC, Royal Bank of Canada. При успешном завершении сделки обыкновенные акции McAfee больше не будут котироваться на публичных биржах ценных бумаг.

Корпоративная часть бизнеса компании продана частной инвестиционной фирме Symphony Technology Group за $4 млрд. McAfee специализируется исключительно на услугах кибербезопасности для отдельных потребителей.