Раскрыто значение нового имени Илона Маска

Илон Маск активно использует свой Twitter-аккаунт, периодически меняя свои имена в связи с разными событиями в своей жизни. Так, глава Tesla и SpaceX успел побывать «продавцом шляп», «императором Марса», и даже «технокоролем». Зачем миллиардер присваивает себе титулы и какие ситуации провоцируют его на это — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз сменил ник в своем Twitter-аккаунте. Теперь страница миллиардера в популярной социальной сети называется не Elon Musk, а Lorde Edge. Место жительства предприниматель также изменил, выбрав локацию Tröllheim.

Причины смены ника в Twitter и значение нового имени сам Маск пока не раскрыл.

Вероятно, Илон Маск намекает на сленговое слово Edgelord, которое принято использовать, когда речь идет об интернет-тролле или человеке, который отрицает общественные нормы и провоцирует других пользователей интернета. Стоит отметить, что сам миллиардер широко известен своими неоднозначными высказываниями, которые часто становятся причинами скандалов. Новая геолокация также намекает на то, что Маск решил почувствовать себя троллем.

Кроме того, некоторые пользователи обнаружили, что Lorde Edge — это анаграмма фразы «elder doge» [старейшина-doge], которая намекает на тесно связанную с Маском криптовалюту Dogecoin. Глава Tesla часто «играет» с курсом этой криптомонеты, упоминая ее в своих постах.

lorde edge is an anagram for elder doge — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) November 8, 2021

Это — далеко не первый раз, когда Илон Маск меняет свое имя в Twitter, опираясь на слухи и новости о его персоне.

Например, в 2017 году Илон Маск объявил о старте продаж бейсболок от The Boring Company. За месяц компания заработала более $300 тыс. Успех настолько вдохновил Маска, что он назвал себя «продавцом шляп» в своем Twitter-аккаунте.

В 2019 году глава Tesla сменил ник на «DaddyDotCom», намекая на одноименный сайт, который посвящен советам для будущих отцов. В мае 2020 года стало известно о том, у Илона Маска и певицы Граймс родился сын. Вероятно, таким образом миллиардер намекал на беременность возлюбленной.

В 2021 году Маск неожиданно сменил никнейм на «Илон Маск второй». Некоторые фанаты миллиардера решили, что он намекает на то, что Dogecoin стала второй монетой после биткоина на крипторынке.

Другие пользователи решили, что Маск станет вторым членом экипажа главы Amazon Джеффа Безоса, который летом отправился в космос. Однако нашлись и те, кто озадачился вопросом о том, куда делся первый Маск.

Who is this and what did he do with Elon Musk, the 1st? pic.twitter.com/cHe3umMOJd — (@itsALLrisky) June 16, 2021

В марте этого года Маск официально поменял название своей должности в Tesla с генерального директора на «Технокороля». В био Twitter также появилась новая должность. О причинах такого поступка Маск не рассказывал.

Our Lorde Edge, TechnoKing pic.twitter.com/chuxFN8f2c — Gary Mark • Blue Sky Kites (@blueskykites) November 8, 2021

Спустя месяц он также присвоил себе звание «Императора Марса». Стоит отметить, что Илон Маск давно вынашивает планы по покорению красной планеты. Так, Маск заявил, что уже к 2024-2026 году отправит к Марсу первую миссию Starship с экипажем, члены которого станут первыми колонизаторами планеты.

Cause we can't take the chance of losing the emperor of Mars pic.twitter.com/xFl4gvD2SQ — Jay Patel (@JayPatel805) August 10, 2019

Скорее всего, генеральный директор Tesla еще не единожды сменит имя в Twitter, так как правила это не запрещают. Вместе с тем, обычные пользователи платформы не могут взять себе имя Илона Маска — c 2018 года сервис банит любого, кто решит использовать имя миллиардера. Это связано с тем, что на просторах интернета широко распространены кибермошенничества, эксплуатирующие личность главы Tesla.