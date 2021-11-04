Смартфоны могут к праздникам исчезнуть с прилавков

Дефицит компонентов привел к недостатку гаджетов в продаже, и: как следствие, к проблеме выбора подарков на Новый год. Если раньше роль играла в основном цена, то теперь еще и отсутствие устройств в продаже. И для россиян эта проблема не менее актуальна, чем для западных покупателей.

К Новому году гаджетов в продаже практически не останется, так как в мире серьезный дефицит компонентов и задержки с перевозкой товаров. Об этом заявил глава специализирующейся на производстве микросхем компании Arm Саймон Сегарс во время выступления на Web Summit в Лиссабоне.

Как сообщает «Би-би-си», бизнесмен уверен, что покупателям стоит заранее продумать подарки родственникам и близким, так как есть шанс, что они не получат заказы вовремя.

«Такого еще не было», — отметил он. По словам Сегарса, несоответствие между спросом и предложением является самым значительным за все время его работы в индустрии.

Согласно прогнозу исполнительного директора Arm, беспрецедентный кризис не будет полностью устранен и к новогодним праздникам в конце следующего, 2022 года.

«Я ожидаю, что ограничения в поставках будут менее серьезными [к новогодним праздникам в следующем году], но они не будут полностью устранены, потому что это не краткосрочная проблема с краткосрочным решением. Решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на поставку жизненно важных материалов, полупроводников в течение следующего десятилетия», — заметил он.

Сегарс отметил, что в некоторых случаях ожидание чипов для производителей занимает 60 недель. До Нового года осталось меньше 60 дней. Соответственно, быстро минимизировать дефицит раскупленных товаров у ритейлеров уже не выйдет, а цены могут еще достаточно долгое время не снижаться.

«Возможно, вы еще не заказали все гаджеты, которые планировали. Боюсь я здесь, чтобы сказать вам, что впереди вас может ждать разочарование, потому что вы не сможете купить все, что пожелаете», — констатировал он.

Член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев в интервью «АиФ» согласился с этой точкой зрения. По его словам, россиянам о новогодних подарках есть смысл позаботиться уже сейчас.

Специалист пояснил, что особенно это касается бытовой техники и гаджетов. По его мнению, проблемой станет не только дефицит устройств, но и повышение цен, так как стоимость контейнерных перевозок по некоторым направлениям увеличилась на 800%.

«Все участники рынка дают негативные прогнозы. Это значит, что в новом году нас не ждет понижение цен на эти виды товаров», — уверен эксперт.

На ситуацию влияет и продолжающееся падение реальных доходов россиян, отметил в комментарии «Газете.Ru» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

«Задирать цены — убить рынок и свою долю в нем. Никто делать этого не будет, но в ущерб себе тоже работать нельзя», — сказал он.

Глава Arm рассказал, что отрасль будет тратить $2 млрд в неделю в течение следующих двух лет на добавление производственных мощностей. «За счет этого можно добавить примерно 50% дополнительных мощностей в течение следующих пяти лет», — спрогнозировал он.

Однако Сегарс констатировал, что «просто строить фабрики» тоже недостаточно для победы над дефицитом.

«Я уже продолжительное время работаю в индустрии и никогда не видел ее в настолько экстремальном положении, как сейчас», — отметил Сегарс в выступлении (цитаты по EETimes).

«Когда началась пандемия, многие компании отреагировали очень быстро. Они остановили производство вещей, которые, по их мнению, не могли понадобиться людям в такой ситуации. И автомобили на самом деле были одним из них», — сообщил он. По мнению Сегарса, специалисты недооценили то, как скоро вернется интерес к покупке машин.

Глава Arm добавил, что похожим образом развилась проблема с цепочками поставок. Возникшие сложности недооценили, и теперь решать их нужно путем сотрудничества, уверен он.

«Из-за того, что в настоящее время производство микросхем в основном зависит от Азии, многие люди думают, что было бы хорошо начать наращивать производственные мощности в другом месте. Но цепочка поставок сильно сконцентрирована, и создание нового производства — гораздо более сложная задача», — заверил специалист.

По его словам, для подобных производств используется множество химикатов. «Я имею в виду практически всю таблицу Менделеева, которая используется при производстве полупроводников», — рассказал Сегарс.

Эксперт считает это важным моментом, который ставит крест на решении проблемы с помощью постройки заводов для сборки чипов. Для такой сложной системы простых решений нет, уверен он. «Нужно гораздо больше, чем просто фабрика по производству микросхем», — заключил глава Arm.