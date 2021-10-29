Зачем Facebook берет на работу бывших британских политиков

На одной из недавних встреч с властями Великобритании, представитель ИТ-гиганта поднял вопрос о вредном воздействии Интернета, об обсуждении которого в правительстве знали лишь несколько человек, сообщает The Times. По мнению официального Лондона, это свидетельствует о том, что конфиденциальная информация о новых законопроектах утекает к цифровым корпорациям.



«Проблема в том, что чиновники DCMS (Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании) считают, что их обязанность – проработать там в течение четырех лет, а затем устроиться в Facebook. При этом, официальную проверку проходят только кадровые перестановки уровня генерального директора и выше», – приводит Times слова высокопоставленного источника в правительстве.



За последние несколько лет к команде ИТ-гиганта присоединилось большое количество бывших работников ведомства. Одна из них, Никола Айткен, ранее возглавлявшая департамент по борьбе с онлайн-манипуляциями, в мае 2021 года стала менеджером по работе с дезинформацией в Facebook. Онлайн-платформа уделяет особое внимание этому направлению своей деятельности в свете возможного ужесточения борьбы с экстремистским контентом в Интернете в Великобритании. Так, часть парламента призывает кабинет министров ввести уголовные санкции для руководителей технологических компаний, которые не справляются с вредоносным или неправомерным контентом.



«Любое взаимодействие между Facebook и государственными служащими может помешать разработке нового законопроекта о цифровых регуляторных мерах. Я верю, что министры отнесутся к этому серьезно», – отметил глава DCMS Джулиан Найт.



Его коллега, глава комитета по законопроектам о безопасности в Интернете Дэмиан Коллинз, также заявил, что «Великобритания сделает свой интернет самым безопасным в мире... Facebook не сможет помешать правительству и парламенту создать режим регулирования для увеличения безопасности социальных сетей».



Представители Facebook в свою очередь утверждают, что наличие сотрудников с широким спектром знаний позволяет гарантировать эффективность и актуальность стандартов онлайн-платформы. Однако Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook, рассказавшая о нарушениях внутри компании, предупредила, что Марк Цукерберг «не поддается влиянию», поскольку ему принадлежит большинство акций Facebook. Она утверждает, что платформы Facebook «наносят вред детям, разжигают разногласия и ослабляют демократию».



«Сейчас Цукерберг полностью контролирует ситуацию, над ним нет никакого контроля. Он не готов управлять компанией на уровне, необходимом для общественной безопасности», – подчеркнула она.