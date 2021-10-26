Как прокачать камеру смартфона до уровня iPhone

Камеры современных флагманских смартфонов способны предложить фотосъемку запредельного качества. Однако и с помощью бюджетных моделей можно делать неплохие кадры, если «прокачать» их программно. Лучшие приложения, повышающие качество снимков, — в материале «Газеты.Ru».

Google Camera

Компания Google на протяжении нескольких лет использовала в смартфонах серии Pixel одну и ту же камеру. Несмотря на это, год за годом смартфоны бренда считались одними из лучших по части фотосъемки. Причина успеха компании связана с использованием проработанного программного обеспечения.

Официально приобрести смартфоны Google Pixel с гарантией на территории России невозможно, но есть другой способ прикоснуться к «магии Pixel».

«Google Камера» — это приложение, позволяющее улучшить качество мобильной фотографии при помощи алгоритмов и функций вроде HDR+, Night Sight, Super Res Zoom, разработанных Google. С помощью этих программных функций можно получить более качественные фотографии, чем при использовании фирменных приложений камеры.

Чтобы установить неофициальную версию приложения, необходимо, чтобы смартфон соответствовал нескольким требованиям. Во-первых, в нем должна быть поддержка API Camera2. С этим обычно в современных гаджетах проблем не возникает. Во-вторых, аппарат должен быть хоть немного популярен среди пользователей, чтобы на разработку портированного приложения был спрос, а также (почти всегда) «Google Камера» совместима только со смартфонами, работающими на базе процессоров Snapdragon.

«Google Камера» популярна за счет того, что не только предоставляет уже доступные в Google Pixel функции камеры, а также привносит что-то новое на официально неподдерживаемые смартфоны. Это объясняется тем, что моддеры кроме оптимизации «Камеры» под сторонние устройства расширяют ее базовую функциональность. Например, можно принудительно включить режим астрофотографии, не дожидаясь ее автоматического открытия.

Благодаря HDR+ можно получить насыщенные снимки, так как в таком режиме камера делает несколько недоэкспонированных снимков, после чего алгоритмы объединяют их в одну фотографию, обрабатывая итоговое изображение, подавляя цифровой шум, усиливая резкость. В результате пользователь получает фотографию с широким динамическим диапазоном и реалистичной прорисовкой.

Также в «Google Камере» имеется ряд других взятых из смартфонов Pixel полезных функций — это «Ночная съемка», один из самых точных портретных режимов, режим 3D-панорамы, в котором можно создать полноценный 360-градусный снимок, а также режим съемки в формате RAW, который окажется полезным профессионалам и простым пользователям, желающим научиться постобработке фотографий.

close 100% Результат обработки фото через программы Google Camera и Xiaomi MIUI Camera (коллаж) Google Camera/Xiaomi MIUI Camera

Camera FV-5

Приложение Camera FV-5 предлагает пользователям широкие возможности выбора режимов и настройки экспозиции, ISO, режим замера экспозиции, режим фокусировки, баланса белого и режима программирования. Приложение позволяет выполнять полноценный брекетинг экспозиции.

В Camera FV-5 есть встроенный интервалометр, благодаря чему можно сделать хорошие timelapses снимки, а также имеется возможность снимать при длинной задержке до 30 секунд.

Приложение также предлагает несколько режимов фокусировки, среди которых автофокус, макросъемка, сенсорный, фокусирующийся по нажатию на объект, бесконечная фокусировка, а также переключатель блокировки фокуса.

Изображения можно получить в привычном формате JPEG, а также в RAW для дальнейшей постобработки без потери качества.

Скачать Camera FV-5 можно в Google Play. У приложения есть две версии – платная (119 руб.) и бесплатная.

Open Camera

Open Camera — это одна из лучших альтернатив фирменной камере, которая при этом значительно расширяет ее возможности и может даже облегчить процесс съемки благодаря простому интерфейсу. Чего не скажешь о настройке приложения — в меню присутствует множество пунктов и функций.

Один из главных плюсов приложения — это практически незаметная нагрузка на систему, что выделяет Open Camera на фоне других приложений из списка. Это особенно важно, так как зачастую на бюджетных смартфонах прошлых лет приложение камеры может отнимать чуть ли не половину от всей оперативной памяти, параллельно нагружая процессор и видеочип до максимальных значений.

В Open Camera предусмотрена возможность настроить разрешение и качество фото- и видеосъемки, включить автоматическую стабилизацию, а также несколько режимов фокусировки, цветовые эффекты и фильтры, баланс белого, настройку ISO, функцию обнаружения лиц и прочее.

Скачать Open Camera можно в Google Play. Это приложение отличается от других бесплатных аналогов отсутствием рекламы и каких-либо встроенных покупок.

Ручные настройки и аксессуары

Зачастую фирменные приложения Android-смартфонов поставляются вместе с ручным режимом съемки. Если правильно выставить значения ISO, диафрагмы, выдержки, фокуса и баланса белого, то можно получить хорошие снимки даже на самые простые смартфоны. В таком режиме изображения как минимум будут выглядеть более натурально, так как в ручном режиме обычно отсутствует ИИ производителя, который может неправильно распознать сцену.

При этом можно использовать дополнительные аксессуары, которые помогут повысить качество итогового снимка.

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Для того, чтобы исключить искажения на снимке, особенно при съемке с длинной выдержкой, рекомендуется использовать штатив или стабилизатор, который также не помешает при видеозаписи. При помощи такого аксессуара в безоблачную погоду даже можно запечатлеть звездное небо.

Другой важный инструмент при мобильной фотосъемке — освещение. Обычно встроенная вспышка не способна подсветить объект, не допустив при этом пересвета, из-за чего рекомендуется использовать внешнее освещение. Для универсальных снимков решением будет кольцевая лампа, с помощью которой можно равномерно подсветить как человека, так и любой предмет.