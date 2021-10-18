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Технологии

Второй раз за осень. Что Apple покажет на новой презентации. LIVE

Apple представит новый MacBook Pro

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apple.com
Apple проводит вторую за эту осень презентацию гаджетов. Ожидается, что компания из Купертино представит новые ноутбуки MacBook Pro, обновленный Mac mini, а также беспроводные наушники AirPods третьего поколения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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19:50

По слухам, MacBook Pro и Mac mini получат новый чип M1X, который намного мощнее прошлогоднего M1. Кроме того, MacBook Pro получит новый дисплей, а в Mac mini добавят побольше портов. А вот наушники AirPods 3 могут огорчить некоторых пользователей своим форм фактором — они будут выполнены в стиле AirPods Pro с короткой ножкой.

19:40

По интернету гуляют слухи о том, что на этот раз презентация Apple будет посвящена ПК и наушникам. Пользователи ожидают увидеть новенькие MacBook Pro, Mac mini и долгожданные AirPods 3.

19:30

Всем привет! Сегодня мы снова проведем вечер с Apple, которая решила провести вторую презентацию своих новинок. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени. Интересно, что купертиновцы покажут на этот раз.

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