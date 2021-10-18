Apple представит новый MacBook Pro

По слухам, MacBook Pro и Mac mini получат новый чип M1X, который намного мощнее прошлогоднего M1. Кроме того, MacBook Pro получит новый дисплей, а в Mac mini добавят побольше портов. А вот наушники AirPods 3 могут огорчить некоторых пользователей своим форм фактором — они будут выполнены в стиле AirPods Pro с короткой ножкой.
По интернету гуляют слухи о том, что на этот раз презентация Apple будет посвящена ПК и наушникам. Пользователи ожидают увидеть новенькие MacBook Pro, Mac mini и долгожданные AirPods 3.
Всем привет! Сегодня мы снова проведем вечер с Apple, которая решила провести вторую презентацию своих новинок. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени. Интересно, что купертиновцы покажут на этот раз.
Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl— Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021