Apple представит новый MacBook Pro

19:50

По слухам, MacBook Pro и Mac mini получат новый чип M1X, который намного мощнее прошлогоднего M1. Кроме того, MacBook Pro получит новый дисплей, а в Mac mini добавят побольше портов. А вот наушники AirPods 3 могут огорчить некоторых пользователей своим форм фактором — они будут выполнены в стиле AirPods Pro с короткой ножкой.