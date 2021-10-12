Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме рассказали о работе над вопросом борьбы граждан 17:14
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
Технологии

«Новые функции — это испорченные старые»: почему пользователям не нравится Windows 11

Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок

close
100%
Depositphotos
Релиз Windows 11 состоялся 4 октября, и за первую неделю использования владельцы новой ОС успели столкнуться с рядом серьезных проблем в работе. На какие трудности и недочеты жалуются пользователи «одиннадцатки» — выяснила «Газета.Ru».

Работает ужасно

Из-за ряда сопутствующих проблем и недоработок многие пользователи Windows 11 остались недовольны новой операционной системой. Об этом свидетельствует обсуждение на Reddit, внутри которого люди делятся своим опытом использования новой операционной системы.

Прежде всего, у некоторых опробовавших новую ОС остались смешанные чувства, так как они не заметили существенной разницы по сравнению с Windows 10.

«Честно говорят, Windows 11 не так уж впечатляет», — написал один из пользователей портала. «О, так новые функции — это испорченные старые», — дополнил другой.

Некоторые участники обсуждения отметили, что им нравится дизайн и функционал новой операционной системы, однако их напрягает большое количество ошибок при работе.

«Windows 11 откровенно глючит, и это невозможно отрицать», — написал один из пользователей Reddit.

Семь ошибок Windows 11 

После перехода на новую ОС у некоторых пользователей осталось старые меню «Пуск» и панель управления, которые, к тому же, плохо работают. Чтобы решить эту проблему, пользователям придется либо ждать выхода исправляющего патча, либо «откатиться» до предыдущей версии операционной системы.

В крайнем случае, можно создать новый профиль пользователя, тогда меню и панель задач начнут нормально работать. Однако этот метод потребует копирования всех данных и, возможно, повторной установки приложений.

Также на официальной странице Microsoft была опубликована информация о появлении синего экрана смерти при запуске некоторых программ.

Дело в том, что Windows 11 не поддерживает приложения, которые используют символы современных кодировок при создании ключей в базе данных параметров и настроек ОС.

При этом Microsoft отмечает, что проблемные разделы системного реестра с символами, возможно, не удастся исправить.

В целях защиты пользователей компания заблокировала возможность обновления до Windows 11 на компьютерах с программами, которые работают с нестандартными ключами реестра.

Кроме того, новая ОС страдает от утечки оперативной памяти из-за задержки кэша.

Это приводит к снижению производительности процессоров AMD Ryzen до 15% во время видеоигр. При работе с обычными приложениями этот показатель составляет 3-5%.

Microsoft также зарегистрировала падение скорости доступа в интернет при использовании определенного ПО. Как отмечает компания, это связано с плохой совместимостью операционной системы с приложениями для оптимизации сети Killer и Smartbyte компаний Intel и Dell соответственно. Microsoft работает над обновлением, которое исправит эту ошибку. Патч должен выйти уже в октябре.

Некоторые пользователи пожаловались на раздражающее сообщение «этот компьютер в настоящее время не соответствует всем системным требованиям Windows 11». При этом их оборудование полностью совместимо с новой ОС, о чем свидетельствуют средства проверки работоспособности ПК от Microsoft. Компания уже работает над устранением этой ошибки.

Также в сети появились сообщения о том, что «Проводник» в Windows 11 использует слишком много памяти и мешает нормальной работе ПК.

По словам пользователей, программа не очищает оперативную память после закрытия окна. В Windows 11 не работает механизм очистки и единственный способ освободить место — закрыть процесс в диспетчере задач или перезагрузить систему.

Windows 11 вышла 4 октября 2021 года, на день раньше изначально запланированной даты. На новую ОС могут перейти все пользователи ПК на Windows 10, чьи системы соответствуют системным требованиям. По заявлениям разработчиков, Windows 11 — это самое значительное обновление ОС за последние десятилетие, включающее в себя новые дизайн и функции, а также наивысшую степень защиты от киберугроз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Афганцы приезжали в Казань, смотрели и плакали — почему у нас не так?»
Как опыт Татарстана может помочь талибам* реформировать Афганистан
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
Новости и материалы
В Госдуме рассказали о работе над вопросом борьбы граждан
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит»
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом к коронавирусу
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока «Зенита» Клаудиньо
В Чите арестован 15-летний подросток, обвиняемый в убийстве девочки
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях