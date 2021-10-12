Windows 11 раскритиковали за большое количество ошибок

Релиз Windows 11 состоялся 4 октября, и за первую неделю использования владельцы новой ОС успели столкнуться с рядом серьезных проблем в работе. На какие трудности и недочеты жалуются пользователи «одиннадцатки» — выяснила «Газета.Ru».

Работает ужасно

Из-за ряда сопутствующих проблем и недоработок многие пользователи Windows 11 остались недовольны новой операционной системой. Об этом свидетельствует обсуждение на Reddit, внутри которого люди делятся своим опытом использования новой операционной системы.

Прежде всего, у некоторых опробовавших новую ОС остались смешанные чувства, так как они не заметили существенной разницы по сравнению с Windows 10.

«Честно говорят, Windows 11 не так уж впечатляет», — написал один из пользователей портала. «О, так новые функции — это испорченные старые», — дополнил другой.

Некоторые участники обсуждения отметили, что им нравится дизайн и функционал новой операционной системы, однако их напрягает большое количество ошибок при работе.

«Windows 11 откровенно глючит, и это невозможно отрицать», — написал один из пользователей Reddit.

Семь ошибок Windows 11

После перехода на новую ОС у некоторых пользователей осталось старые меню «Пуск» и панель управления, которые, к тому же, плохо работают. Чтобы решить эту проблему, пользователям придется либо ждать выхода исправляющего патча, либо «откатиться» до предыдущей версии операционной системы.

В крайнем случае, можно создать новый профиль пользователя, тогда меню и панель задач начнут нормально работать. Однако этот метод потребует копирования всех данных и, возможно, повторной установки приложений.

Также на официальной странице Microsoft была опубликована информация о появлении синего экрана смерти при запуске некоторых программ.

Дело в том, что Windows 11 не поддерживает приложения, которые используют символы современных кодировок при создании ключей в базе данных параметров и настроек ОС.

При этом Microsoft отмечает, что проблемные разделы системного реестра с символами, возможно, не удастся исправить.

В целях защиты пользователей компания заблокировала возможность обновления до Windows 11 на компьютерах с программами, которые работают с нестандартными ключами реестра.

Кроме того, новая ОС страдает от утечки оперативной памяти из-за задержки кэша.

Это приводит к снижению производительности процессоров AMD Ryzen до 15% во время видеоигр. При работе с обычными приложениями этот показатель составляет 3-5%.

Microsoft также зарегистрировала падение скорости доступа в интернет при использовании определенного ПО. Как отмечает компания, это связано с плохой совместимостью операционной системы с приложениями для оптимизации сети Killer и Smartbyte компаний Intel и Dell соответственно. Microsoft работает над обновлением, которое исправит эту ошибку. Патч должен выйти уже в октябре.

Некоторые пользователи пожаловались на раздражающее сообщение «этот компьютер в настоящее время не соответствует всем системным требованиям Windows 11». При этом их оборудование полностью совместимо с новой ОС, о чем свидетельствуют средства проверки работоспособности ПК от Microsoft. Компания уже работает над устранением этой ошибки.

Также в сети появились сообщения о том, что «Проводник» в Windows 11 использует слишком много памяти и мешает нормальной работе ПК.

По словам пользователей, программа не очищает оперативную память после закрытия окна. В Windows 11 не работает механизм очистки и единственный способ освободить место — закрыть процесс в диспетчере задач или перезагрузить систему.

Windows 11 вышла 4 октября 2021 года, на день раньше изначально запланированной даты. На новую ОС могут перейти все пользователи ПК на Windows 10, чьи системы соответствуют системным требованиям. По заявлениям разработчиков, Windows 11 — это самое значительное обновление ОС за последние десятилетие, включающее в себя новые дизайн и функции, а также наивысшую степень защиты от киберугроз.