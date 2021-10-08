Самые невероятные теории об отключении Facebook

4 октября Facebook и его сервисы были недоступны около семи часов. Компания, комментируя сбой, скупо ответила, что сама совершила неправильное изменение конфигурации систем. Глава корпорации Марк Цукерберг лично принес извинения за случившееся, но пользователи остались этим не удовлетворены и выдвинули самые разные версии по поводу того, что на самом деле стало причиной падения соцсетей.

Военные перекрыли доступ

IT-директор сети автосалонов Fresh Auto Антон Ветохин рассказал «Газете.Ru», что он встречал множество разных версий — начиная от кибератаки и заканчивая проверкой процесса сохранения данных в случае внештатных ситуаций.

«Технически это действительно похоже на сбой сетевого оборудования, но шесть часов на восстановление для такой масштабной IT-компании — слишком много, чтобы поверить в проблему с серверами», — считает специалист.

По его словам, если рассматривать версию о вмешательстве конкурентов, то выгоду от падения могли получить не только прямые претенденты на их аудиторию.

«Например, в России зафиксирован рост продажи телевизоров на 39% как раз после отключения Facebook, WhatsApp и Instagram, аудиокниг — на 132%, что могло быть выгодно крупнейшим ритейлерам электроники в стране», — пояснил эксперт свою позицию.

Ветохин посчитал, что все-таки тут маловероятен криминальный подтекст. «Возможно, эта была проверка рабочей гипотезы о том, как перетекает трафик из одного мессенджера в другой, а также реакции бизнес-сообществ на подобную ситуацию, либо обычный перегруз», — заключил он.

Адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрей Андреев сообщил «Газете.Ru» мнение, что причиной сбоя стал саботаж внутри компании.

«То есть это результат действий сотрудника или группы сотрудников. Это развитие событий кажется наименее вероятным, службы безопасности и защитные системы в таких глобальных компаниях работают очень хорошо, а открытой информации о задержанных нет до сих пор», — пояснил он.

В Telegram-канале «Теория большого шока» появилась еще одна версия от анонимного источника. В ней говорится, что ошибка или взлом исключены, и что «записи маршрутизации были удалены со всех DNS-серверов в высокоавторитетном месте».

«Сам Цукерхюгель намеренно ничего не говорит об этом, потому что, какую бы причину он ни назвал, это было бы невероятно, и эксперты тут же разорвали бы его на части. Он не может признать истину», — уверен автор.

По мнению Telegram-канала, оператор инфраструктуры интернета, которым, вероятно, выступают американские военные, осуществил удаление сайта из сети, чем и обрушил все сервисы Facebook не только в США, но и во всем мире.

«После этой демонстрации силы белые шляпы (вероятно речь идет об этичных хакерах, специалистов по компьютерной безопасности. — «Газета.Ru») разрешили Facebook вернуться в сеть, другого объяснения этому я не вижу», — заключил автор поста.

Цукерберг что-то недоговаривает

Некоторые эксперты согласны с тем, что Марк Цукерберг был крайне скуп на уточнения о том, что же именно произошло вечером 4 октября.

Директор по Digital & Social Media агентства PR Partner Дамир Фейзуллов в комментарии «Газете.Ru» согласился, что Цукерберг «пока не дал конкретики». Однако он признал, что глава Facebook все равно остается самым достоверным источником информации по теме.

Размышляя о множестве конспирологических теорий в сети, Фейзуллов отметил, что люди «испугались, и их страхи просто вышли наружу».

«Тот, кто боится НЛО, приписал обрушение к вторжению инопланетян, бизнесмены связали это с экономикой и подковерными интригами, а недовольные властью обвинили государство в нарушении свобод», — пояснил специалист.

Директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий рассказал «Газете.Ru», что самая необычная теория, которую он встречал — это то, что какая-то группа хакеров, которая борется за чистоту интернета, решила вырубить всю сеть.

«И в шесть часов вечера якобы появилось предупреждение, что сейчас интернет будет выключен и это только начало. Причем сообщалось, что ляжет весь мировой интернет, и останется только даркнет и крипта», — сообщил эксперт.

По его словам, нельзя исключать того, что это и правда было целенаправленной атакой на мировую сеть. «Есть странная теория, что это могли быть русские хакеры, которые решили захватить интернет», — добавил он.

Отвечая на вопрос, почему эти теории вообще продолжают появляться, Хвойницкий ответил, что кому-то было нужно распространять такие фейки.

«И однозначно нельзя точно сказать, что это неправда. Ведь для чего-то было нужно провести такой сбой. Это или какие-то тесты, или действительно могла действовать какая-то группировка хакеров, в том числе и из России, потому что у нас достаточно много продвинутых специалистов, на службе у государства и не только», — заключил специалист.

Взлом хакеров

Одна из популярных версий — это масштабный взлом, связанный с выступлением Фрэнсис Хауген, информатора Facebook. В интервью американскому телеканалу CBS в ночь на 4 октября она заявила, что компания вводит в заблуждение общественность и правительство и на самом деле недостаточно борется с дезинформацией и призывами к насилию.

Адвокат Андрей Андреев считает, что интервью могло быть связано с проблемами в работе сервисов, но лишь косвенно.

«На ум приходят только два варианта: внешнее проникновение с целью добычи сведений, доказывающих слова Хауген, либо же следствие деятельности Facebook по чистке хвостов», — пояснил он.

Музыкальная студия звукозаписи The Academy опубликовала в Тwitter скриншот связки DNS-адресов, и предположила, что Facebook буквально стирают, так как они заметили, что удалены некоторые адреса.

Другая теория, основанная на предполагаемом взломе, говорит о том, что это были хакеры, которые смогли заполучить и начали продавать 1,5 млрд профилей пользователей Facebook. Ее сторонники указывают на сообщение от 22 сентября от X2Emails. Автор утверждает, что заполучил невероятное количество данных.

В сообщении не говорится прямо о проведении взлома для кражи данных, а лишь то, что они были получены. Такие базы данных пользователей Facebook могут собираться из множества источников, они появляются регулярно и практически никогда не связаны с каким-либо взломом.

К тому же, скорее всего, это ложное объявление, которое разместил мошенник, желающий заработать на доверчивых людях. В комментариях пользователи уже предупредили остальных, что продавец отправляет только выборку из 20 пользователей и не более. Из-за этого есть подозрения, что реальная база не так велика.

А власти скрывают

Пользователи в некоторых странах мира сразу посчитали, что в отключении Facebook виновата не американская компания, а власти или провайдеры.

Например, пользователь Коллинз Ноэль Окиенг из Кении увидел в сбое действия местных олигархов. «Подозреваю, что африканские миллиардеры из утечки данных Pandora Papers стоят за этой цензурой в социальных сетях, замаскированной под сетевой сбой», — написал он.

Некоторые пользователи опасались, что сбои в Facebook, WhatsApp и Instagram — это начало наступления полного запрета на социальные сети в их стране. Другой виновник, которого многие посчитали причиной сбоя, — сами гаджеты.

«Я думал, что мой мобильный телефон неисправен. Я перезагружал его более 50 раз», — написала Жасинта Николау из Мозамбика.

Были и более нестандартные заявления о причинах сбоя. Например, что в неполадках виновны инопланетяне. «Я думаю, что НЛО сыграли свою роль в отключении», — написал Сахр Тенгбе. Были и те, кто видел в произошедшем действия бога. Пользователь Амад Осихотсе писал: «Пришло время физическому миру понять, что такое бог: он контролирует все и вся».

Криптовалютный след

Еще одна необычная версия — отключение было запланировано, потому что Цукерберг хотел войти в криптовалютный бизнес.

Это заявление похоже на те, что активно появлялись в комментариях под постами реальных знаменитостей, таких как глава SpaceX Илон Маск. Мошенники создавали специальные ссылки, чтобы выкрасть деньги у людей под видом получения криптовалютных средств.

В случае с Цукербергом авторы обмана создали трехминутное видео, на которое наложена надпись: «WhatsApp, Facebook и Instagram выходят в криптопространство. Чтобы ускорить процесс массового внедрения криптовалют и извиниться за долгое время простоя, мы решили распространить среди пользователей 15 тыс. биткоинов и 40 тыс. эфира».

В вирусном ролике использован фрагмент из реального выступления Цукерберга в Джорджтаунском университете США в октябре 2019 года.

Адвокат Андрей Андреев отметил, что регулярно встречал экономическое обоснование сбоя. «Цель — уронить стоимость акций компании для дальнейшей спекуляции, что, собственно, и произошло. Капитализация Facebook снизилась на $6 млрд, а акции подешевели на 5%, что очень много для фондового рынка», — отметил он.