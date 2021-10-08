Самые невероятные теории об отключении Facebook

Военные перекрыли доступ
IT-директор сети автосалонов Fresh Auto Антон Ветохин рассказал «Газете.Ru», что он встречал множество разных версий — начиная от кибератаки и заканчивая проверкой процесса сохранения данных в случае внештатных ситуаций.
«Технически это действительно похоже на сбой сетевого оборудования, но шесть часов на восстановление для такой масштабной IT-компании — слишком много, чтобы поверить в проблему с серверами», — считает специалист.
По его словам, если рассматривать версию о вмешательстве конкурентов, то выгоду от падения могли получить не только прямые претенденты на их аудиторию.
«Например, в России зафиксирован рост продажи телевизоров на 39% как раз после отключения Facebook, WhatsApp и Instagram, аудиокниг — на 132%, что могло быть выгодно крупнейшим ритейлерам электроники в стране», — пояснил эксперт свою позицию.
Ветохин посчитал, что все-таки тут маловероятен криминальный подтекст. «Возможно, эта была проверка рабочей гипотезы о том, как перетекает трафик из одного мессенджера в другой, а также реакции бизнес-сообществ на подобную ситуацию, либо обычный перегруз», — заключил он.
Адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры» Андрей Андреев сообщил «Газете.Ru» мнение, что причиной сбоя стал саботаж внутри компании.
«То есть это результат действий сотрудника или группы сотрудников. Это развитие событий кажется наименее вероятным, службы безопасности и защитные системы в таких глобальных компаниях работают очень хорошо, а открытой информации о задержанных нет до сих пор», — пояснил он.
В Telegram-канале «Теория большого шока» появилась еще одна версия от анонимного источника. В ней говорится, что ошибка или взлом исключены, и что «записи маршрутизации были удалены со всех DNS-серверов в высокоавторитетном месте».
«Сам Цукерхюгель намеренно ничего не говорит об этом, потому что, какую бы причину он ни назвал, это было бы невероятно, и эксперты тут же разорвали бы его на части. Он не может признать истину», — уверен автор.
По мнению Telegram-канала, оператор инфраструктуры интернета, которым, вероятно, выступают американские военные, осуществил удаление сайта из сети, чем и обрушил все сервисы Facebook не только в США, но и во всем мире.
«После этой демонстрации силы белые шляпы (вероятно речь идет об этичных хакерах, специалистов по компьютерной безопасности. — «Газета.Ru») разрешили Facebook вернуться в сеть, другого объяснения этому я не вижу», — заключил автор поста.
Цукерберг что-то недоговаривает
Некоторые эксперты согласны с тем, что Марк Цукерберг был крайне скуп на уточнения о том, что же именно произошло вечером 4 октября.
Директор по Digital & Social Media агентства PR Partner Дамир Фейзуллов в комментарии «Газете.Ru» согласился, что Цукерберг «пока не дал конкретики». Однако он признал, что глава Facebook все равно остается самым достоверным источником информации по теме.
Размышляя о множестве конспирологических теорий в сети, Фейзуллов отметил, что люди «испугались, и их страхи просто вышли наружу».
«Тот, кто боится НЛО, приписал обрушение к вторжению инопланетян, бизнесмены связали это с экономикой и подковерными интригами, а недовольные властью обвинили государство в нарушении свобод», — пояснил специалист.
Директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий рассказал «Газете.Ru», что самая необычная теория, которую он встречал — это то, что какая-то группа хакеров, которая борется за чистоту интернета, решила вырубить всю сеть.
«И в шесть часов вечера якобы появилось предупреждение, что сейчас интернет будет выключен и это только начало. Причем сообщалось, что ляжет весь мировой интернет, и останется только даркнет и крипта», — сообщил эксперт.
По его словам, нельзя исключать того, что это и правда было целенаправленной атакой на мировую сеть. «Есть странная теория, что это могли быть русские хакеры, которые решили захватить интернет», — добавил он.
Отвечая на вопрос, почему эти теории вообще продолжают появляться, Хвойницкий ответил, что кому-то было нужно распространять такие фейки.
«И однозначно нельзя точно сказать, что это неправда. Ведь для чего-то было нужно провести такой сбой. Это или какие-то тесты, или действительно могла действовать какая-то группировка хакеров, в том числе и из России, потому что у нас достаточно много продвинутых специалистов, на службе у государства и не только», — заключил специалист.
Взлом хакеров
Одна из популярных версий — это масштабный взлом, связанный с выступлением Фрэнсис Хауген, информатора Facebook. В интервью американскому телеканалу CBS в ночь на 4 октября она заявила, что компания вводит в заблуждение общественность и правительство и на самом деле недостаточно борется с дезинформацией и призывами к насилию.
Адвокат Андрей Андреев считает, что интервью могло быть связано с проблемами в работе сервисов, но лишь косвенно.
«На ум приходят только два варианта: внешнее проникновение с целью добычи сведений, доказывающих слова Хауген, либо же следствие деятельности Facebook по чистке хвостов», — пояснил он.
Музыкальная студия звукозаписи The Academy опубликовала в Тwitter скриншот связки DNS-адресов, и предположила, что Facebook буквально стирают, так как они заметили, что удалены некоторые адреса.
Другая теория, основанная на предполагаемом взломе, говорит о том, что это были хакеры, которые смогли заполучить и начали продавать 1,5 млрд профилей пользователей Facebook. Ее сторонники указывают на сообщение от 22 сентября от X2Emails. Автор утверждает, что заполучил невероятное количество данных.
В сообщении не говорится прямо о проведении взлома для кражи данных, а лишь то, что они были получены. Такие базы данных пользователей Facebook могут собираться из множества источников, они появляются регулярно и практически никогда не связаны с каким-либо взломом.
К тому же, скорее всего, это ложное объявление, которое разместил мошенник, желающий заработать на доверчивых людях. В комментариях пользователи уже предупредили остальных, что продавец отправляет только выборку из 20 пользователей и не более. Из-за этого есть подозрения, что реальная база не так велика.
А власти скрывают
Пользователи в некоторых странах мира сразу посчитали, что в отключении Facebook виновата не американская компания, а власти или провайдеры.
Например, пользователь Коллинз Ноэль Окиенг из Кении увидел в сбое действия местных олигархов. «Подозреваю, что африканские миллиардеры из утечки данных Pandora Papers стоят за этой цензурой в социальных сетях, замаскированной под сетевой сбой», — написал он.
Некоторые пользователи опасались, что сбои в Facebook, WhatsApp и Instagram — это начало наступления полного запрета на социальные сети в их стране. Другой виновник, которого многие посчитали причиной сбоя, — сами гаджеты.
«Я думал, что мой мобильный телефон неисправен. Я перезагружал его более 50 раз», — написала Жасинта Николау из Мозамбика.
Были и более нестандартные заявления о причинах сбоя. Например, что в неполадках виновны инопланетяне. «Я думаю, что НЛО сыграли свою роль в отключении», — написал Сахр Тенгбе. Были и те, кто видел в произошедшем действия бога. Пользователь Амад Осихотсе писал: «Пришло время физическому миру понять, что такое бог: он контролирует все и вся».
Криптовалютный след
Еще одна необычная версия — отключение было запланировано, потому что Цукерберг хотел войти в криптовалютный бизнес.
Это заявление похоже на те, что активно появлялись в комментариях под постами реальных знаменитостей, таких как глава SpaceX Илон Маск. Мошенники создавали специальные ссылки, чтобы выкрасть деньги у людей под видом получения криптовалютных средств.
В случае с Цукербергом авторы обмана создали трехминутное видео, на которое наложена надпись: «WhatsApp, Facebook и Instagram выходят в криптопространство. Чтобы ускорить процесс массового внедрения криптовалют и извиниться за долгое время простоя, мы решили распространить среди пользователей 15 тыс. биткоинов и 40 тыс. эфира».
В вирусном ролике использован фрагмент из реального выступления Цукерберга в Джорджтаунском университете США в октябре 2019 года.
Адвокат Андрей Андреев отметил, что регулярно встречал экономическое обоснование сбоя. «Цель — уронить стоимость акций компании для дальнейшей спекуляции, что, собственно, и произошло. Капитализация Facebook снизилась на $6 млрд, а акции подешевели на 5%, что очень много для фондового рынка», — отметил он.